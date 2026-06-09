T20 Andhra Premier League
Simhadri Vizag Lions vs Kakinada Kings
T20 Andhra Premier League
SIM
148
KAK
219
Kakinada Kings vs Vijayawada Sunshiners
T20 Andhra Premier League
KAK
151
VIJ
202
Tungabhadra Warriors vs Kakinada Kings
T20 Andhra Premier League
TUN
155
KAK
189
Kakinada Kings vs Royals of Rayalaseema
T20 Andhra Premier League
KAK
211
ROY
213
Amaravati Royals vs Kakinada Kings
T20 Andhra Premier League
AMA
105
KAK
225
Kakinada Kings vs Vijayawada Sunshiners
T20 Andhra Premier League
KAK
180
VIJ
290
Tungabhadra Warriors vs Kakinada Kings
T20 Andhra Premier League
TUN
158
KAK
161
Kakinada Kings vs Bhimavaram Bulls
T20 Andhra Premier League
KAK
118
BHI
119