T20 Andhra Premier League
Tungabhadra Warriors vs Amaravati Royals
T20 Andhra Premier League
TUN
105
AMA
108
Royals of Rayalaseema vs Tungabhadra Warriors
T20 Andhra Premier League
ROY
148
TUN
149
Tungabhadra Warriors vs Kakinada Kings
T20 Andhra Premier League
TUN
155
KAK
189
Vijayawada Sunshiners vs Tungabhadra Warriors
T20 Andhra Premier League
VIJ
198
TUN
179
Tungabhadra Warriors vs Bhimavaram Bulls
T20 Andhra Premier League
TUN
154
BHI
153
Royals of Rayalaseema vs Tungabhadra Warriors
T20 Andhra Premier League
ROY
135
TUN
132
Tungabhadra Warriors vs Kakinada Kings
T20 Andhra Premier League
TUN
158
KAK
161
Simhadri Vizag Lions vs Tungabhadra Warriors
T20 Andhra Premier League
SIM
161
TUN
140