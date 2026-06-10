T20 Andhra Premier League
Vijayawada Sunshiners vs Bhimavaram Bulls
T20 Andhra Premier League
VIJ
214
BHI
217
Kakinada Kings vs Vijayawada Sunshiners
T20 Andhra Premier League
KAK
151
VIJ
202
Vijayawada Sunshiners vs Simhadri Vizag Lions
T20 Andhra Premier League
VIJ
167
SIM
234
Vijayawada Sunshiners vs Tungabhadra Warriors
T20 Andhra Premier League
VIJ
198
TUN
179
Bhimavaram Bulls vs Vijayawada Sunshiners
T20 Andhra Premier League
BHI
218
VIJ
212
Kakinada Kings vs Vijayawada Sunshiners
T20 Andhra Premier League
KAK
180
VIJ
290
Vijayawada Sunshiners vs Royals of Rayalaseema
T20 Andhra Premier League
VIJ
208
ROY
189
Amaravati Royals vs Vijayawada Sunshiners
T20 Andhra Premier League
AMA
173
VIJ
170