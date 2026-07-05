SF1

SF1

Country:England
Country Code:ENG
Gender:Men

SF1 Team Schedule & Results

Another teams

SF2

SF2

Qf1

Qf1

Qf4

Qf4

Uganda A

Uganda A

Finalist 1

Finalist 1

SF3

SF3

SF3

SF3

SF3

SF3

Qf2

Qf2

SF2

SF2