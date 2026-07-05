SF2

SF2

Country:England
Country Code:ENG
Gender:Men

SF2 Team Schedule & Results

Another teams

Finalist 2

Finalist 2

Qf2

Qf2

SF4

SF4

Uganda A

Uganda A

SF2

SF2

Finalist 1

Finalist 1

Qf3

Qf3

SF1

SF1

SF3

SF3

SF3

SF3