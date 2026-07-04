USL Championship
Indy Eleven vs Charleston Battery
USL Championship
Michael A. Carroll Stadium
IND
0
CHA
0
NS
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USL Championship
Michael A. Carroll Stadium
IND
0
CHA
0
NS
Brasiliense U20
Taguatinga U20
0
Gama U20
0
NS
Baiano - 2
VIT
0
Fluminense De Feira
0
NS
Baiano - 2
Grapiuna Itabuna
0
Leonico
0
NS
Primera B Metropolitana
Barranca Quilmena stadium, Quilmes
ARG
0
TAL
0
NS
Primera B Metropolitana
Alfredo Ramos stadium, Buenos Aires
COM
0
ARS
0
NS
Primera B Metropolitana
Estadio Gigante de Villa Fox, Zarate
UNI
0
MER
0
NS
Primera B Metropolitana
Jose Manuel Moreno Stadium, Buenos Aires
MER
0
DAL
0
NS
Primera B Metropolitana
Armenia Stadium, Buenos Aires
DEP
0
BRO
0
NS
Primera B Metropolitana
Hugo Moyano, Buenos Aires
Deportivo Camioneros
0
UAI
0
NS
Primera B Metropolitana
Estadio de los Inmigrantes, Buenos Aires
DOC
0
EXC
0
NS
Primera B Metropolitana
Estadio Carlos V, Jauregui
FLA
0
LAF
0
NS
Primera B Metropolitana
Estadio Carlos Sacaan
ITU
0
VIL
0
NS
Primera B Metropolitana
Francisco Boga Stadium, Buenos Aires
BUR
0
LIN
0
NS
Primera B Metropolitana
Republica de Italia Stadium, Buenos Aires
SPO
0
Real Pilar
0
NS
Primera C
Rosario
ARG
0
DEF
0
NS
Primera C
Atletico Atlas
0
CLA
0
NS
Primera C
BER
0
Puerto Nuevo
0
NS
Primera C
CAN
0
CEN
0
NS
Primera C
1 de abril, Buenos Aires
LUJ
0
Fénix
0
NS
Primera C
CSR
0
Mercedes
0
NS
Primera C
DEP
0
DEP
0
NS
Primera C
Estrella Del Sur
0
ALE
0
NS
Primera C
LAM
0
POR
0
NS
Primera C
Lugano
0
URQ
0
NS
Primera C
Estadio Beto Larrosa, Villa Soldati
SAC
0
JUV
0
NS
Primera C
BAR
0
YUP
0
NS
Primera C
Estadio Saturnino Moure, Avellaneda
VIC
0
DEP
0
NS
Primera C
Leones de Rosario
0
CEN
0
NS
Primera Nacional
Ofelia Rosenzuaig, Buenos Aires
Agropecuario
0
TEM
0
NS
Primera Nacional
Islas Malvinas Stadium, Floresta
BOY
0
ALM
0
NS
Primera Nacional
Buenos Aires
ATL
0
COL
0
NS
Primera Nacional
Estadio Nuevo Monumental, Rafaela
RAF
0
DEP
0
NS
Primera Nacional
Estadio Ciudad de Caseros, Buenos Aires
EST
0
Atletico Mitre
0
NS
Primera Nacional
Estadio Arturo Jiya Miranda, Santiago del Estero
Club Atlético Güemes
0
MAR
0
NS
Primera Nacional
Santa Fe
COL
0
CEN
0
NS
Primera Nacional
Estadio Nuevo Francisco Urbano, Moron
DEP
0
Deportivo Madryn
0
NS
Primera Nacional
Estadio 23 de Agosto, Jujuy
GIM
0
CHA
0
NS
Primera Nacional
Estadio El Gigante del Norte, Salta
GIM
0
PAT
0
NS
Primera Nacional
Estadio Feliciano Gambarte, Mendoza
GOD
0
DEF
0
NS
Primera Nacional
Estadio Eduardo Gallardo
AND
0
Ciudad de Bolívar
0
NS
Primera Nacional
Raul Roberto Sabureau Stadium, Buenos Aires
MID
0
QUI
0
NS
Primera Nacional
Estadio Miguel Sancho, Cordoba
RAC
0
ACA
0
NS
Primera Nacional
Estadio La Ciudadela, Tucuman
MAR
0
ALM
0
NS
Primera Nacional
Estadio Malvinas Argentinas, Buenos Aires
MIG
0
FER
0
NS
Primera Nacional
Estadio Osvaldo Baletto, Dock Sud
TEL
0
CHA
0
NS
Primera Nacional
Estadio 20 de Octubre, Tristan Suarez
TRI
0
NUE
0
NS
Serie C
MAR
0
Inter De Limeira
0
NS
Serie C
Erechim
Ypiranga-RS
0
PAY
0
NS
Serie B
Minas Gerais
Athletic Club
0
Operario-PR
0
NS
Serie B
Estadio Santa Cruz, Ribeirao Preto
BOT
0
AVA
0
NS
Serie B
Londrina
LON
0
CRB
0
NS
Serie B
Estadio Dr. Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte
Novorizontino
0
ATL
0
NS
Serie B
VIL
0
BER
0
NS