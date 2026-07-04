Football (Soccer) Live Scores and Results of Argentina 2026

LiveUpcomingResults
Full Schedule
Filter

Today Matches

Matches not found

Tomorrow Matches

Upcoming

UpcomingAgropecuario vs Temperley

Agropecuario vs Temperley

Primera Nacional

Ofelia Rosenzuaig, Buenos Aires

Agropecuario

Agropecuario

0

TEM

TEM

0

NS

UpcomingAll Boys vs Almirante Brown

All Boys vs Almirante Brown

Primera Nacional

Islas Malvinas Stadium, Floresta

BOY

BOY

0

ALM

ALM

0

NS

UpcomingAtletico DE Rafaela vs Deportivo Maipu

Atletico DE Rafaela vs Deportivo Maipu

Primera Nacional

Estadio Nuevo Monumental, Rafaela

RAF

RAF

0

DEP

DEP

0

NS

UpcomingCA Estudiantes vs Atletico Mitre

CA Estudiantes vs Atletico Mitre

Primera Nacional

Estadio Ciudad de Caseros, Buenos Aires

EST

EST

0

Atletico Mitre

Atletico Mitre

0

NS

UpcomingClub Atlético Güemes vs San Martin S.J.

Club Atlético Güemes vs San Martin S.J.

Primera Nacional

Estadio Arturo Jiya Miranda, Santiago del Estero

Club Atlético Güemes

Club Atlético Güemes

0

MAR

MAR

0

NS

UpcomingDeportivo Moron vs Deportivo Madryn

Deportivo Moron vs Deportivo Madryn

Primera Nacional

Estadio Nuevo Francisco Urbano, Moron

DEP

DEP

0

Deportivo Madryn

Deportivo Madryn

0

NS

UpcomingGimnasia Jujuy vs Chacarita Juniors

Gimnasia Jujuy vs Chacarita Juniors

Primera Nacional

Estadio 23 de Agosto, Jujuy

GIM

GIM

0

CHA

CHA

0

NS

UpcomingGimnasia Y Tiro vs Patronato

Gimnasia Y Tiro vs Patronato

Primera Nacional

Estadio El Gigante del Norte, Salta

GIM

GIM

0

PAT

PAT

0

NS

UpcomingGodoy Cruz vs Defensores De Belgrano

Godoy Cruz vs Defensores De Belgrano

Primera Nacional

Estadio Feliciano Gambarte, Mendoza

GOD

GOD

0

DEF

DEF

0

NS

UpcomingLos Andes vs Ciudad de Bolívar

Los Andes vs Ciudad de Bolívar

Primera Nacional

Estadio Eduardo Gallardo

AND

AND

0

Ciudad de Bolívar

Ciudad de Bolívar

0

NS

UpcomingMidland vs Quilmes

Midland vs Quilmes

Primera Nacional

Raul Roberto Sabureau Stadium, Buenos Aires

MID

MID

0

QUI

QUI

0

NS

UpcomingRacing Cordoba vs Acassuso

Racing Cordoba vs Acassuso

Primera Nacional

Estadio Miguel Sancho, Cordoba

RAC

RAC

0

ACA

ACA

0

NS

UpcomingSan Martin Tucuman vs Almagro

San Martin Tucuman vs Almagro

Primera Nacional

Estadio La Ciudadela, Tucuman

MAR

MAR

0

ALM

ALM

0

NS

UpcomingSan Miguel vs Ferro Carril Oeste

San Miguel vs Ferro Carril Oeste

Primera Nacional

Estadio Malvinas Argentinas, Buenos Aires

MIG

MIG

0

FER

FER

0

NS

UpcomingSan Telmo vs Chaco For Ever

San Telmo vs Chaco For Ever

Primera Nacional

Estadio Osvaldo Baletto, Dock Sud

TEL

TEL

0

CHA

CHA

0

NS

UpcomingTristan Suarez vs Nueva Chicago

Tristan Suarez vs Nueva Chicago

Primera Nacional

Estadio 20 de Octubre, Tristan Suarez

TRI

TRI

0

NUE

NUE

0

NS

UpcomingArgentino Quilmes vs Talleres Remedios

Argentino Quilmes vs Talleres Remedios

Primera B Metropolitana

Barranca Quilmena stadium, Quilmes

ARG

ARG

0

TAL

TAL

0

NS

UpcomingComunicaciones vs Arsenal Sarandi

Comunicaciones vs Arsenal Sarandi

Primera B Metropolitana

Alfredo Ramos stadium, Buenos Aires

COM

COM

0

ARS

ARS

0

NS

UpcomingDefensores Unidos vs Argentino de Merlo

Defensores Unidos vs Argentino de Merlo

Primera B Metropolitana

Estadio Gigante de Villa Fox, Zarate

UNI

UNI

0

MER

MER

0

NS

UpcomingDeportivo Merlo vs Villa Dalmine

Deportivo Merlo vs Villa Dalmine

Primera B Metropolitana

Jose Manuel Moreno Stadium, Buenos Aires

MER

MER

0

DAL

DAL

0

NS

UpcomingDeportivo Armenio vs Brown DE Adrogue

Deportivo Armenio vs Brown DE Adrogue

Primera B Metropolitana

Armenia Stadium, Buenos Aires

DEP

DEP

0

BRO

BRO

0

NS

UpcomingDeportivo Camioneros vs UAI Urquiza

Deportivo Camioneros vs UAI Urquiza

Primera B Metropolitana

Hugo Moyano, Buenos Aires

Deportivo Camioneros

Deportivo Camioneros

0

UAI

UAI

0

NS

UpcomingDock Sud vs Excursionistas

Dock Sud vs Excursionistas

Primera B Metropolitana

Estadio de los Inmigrantes, Buenos Aires

DOC

DOC

0

EXC

EXC

0

NS

UpcomingFlandria vs Deportivo Laferrere

Flandria vs Deportivo Laferrere

Primera B Metropolitana

Estadio Carlos V, Jauregui

FLA

FLA

0

LAF

LAF

0

NS

UpcomingItuzaingó vs Villa San Carlos

Ituzaingó vs Villa San Carlos

Primera B Metropolitana

Estadio Carlos Sacaan

ITU

ITU

0

VIL

VIL

0

NS

UpcomingSan Martín Burzaco vs Liniers

San Martín Burzaco vs Liniers

Primera B Metropolitana

Francisco Boga Stadium, Buenos Aires

BUR

BUR

0

LIN

LIN

0

NS

UpcomingSportivo Italiano vs Real Pilar

Sportivo Italiano vs Real Pilar

Primera B Metropolitana

Republica de Italia Stadium, Buenos Aires

SPO

SPO

0

Real Pilar

Real Pilar

0

NS

UpcomingLujan vs Fénix

Lujan vs Fénix

Primera C

1 de abril, Buenos Aires

LUJ

LUJ

0

Fénix

Fénix

0

NS

UpcomingSacachispas vs Juventud Unida

Sacachispas vs Juventud Unida

Primera C

Estadio Beto Larrosa, Villa Soldati

SAC

SAC

0

JUV

JUV

0

NS

UpcomingVictoriano Arenas vs Deportivo Paraguayo

Victoriano Arenas vs Deportivo Paraguayo

Primera C

Estadio Saturnino Moure, Avellaneda

VIC

VIC

0

DEP

DEP

0

NS

TomorrowYesterday