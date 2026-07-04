Upcoming
Agropecuario vs Temperley
Primera Nacional
Ofelia Rosenzuaig, Buenos Aires
Agropecuario
0
TEM
0
NS
All Boys vs Almirante Brown
Primera Nacional
Islas Malvinas Stadium, Floresta
BOY
0
ALM
0
NS
Atlanta vs Colegiales
Primera Nacional
Buenos Aires
ATL
0
COL
0
NS
Atletico DE Rafaela vs Deportivo Maipu
Primera Nacional
Estadio Nuevo Monumental, Rafaela
RAF
0
DEP
0
NS
CA Estudiantes vs Atletico Mitre
Primera Nacional
Estadio Ciudad de Caseros, Buenos Aires
EST
0
Atletico Mitre
0
NS
Club Atlético Güemes vs San Martin S.J.
Primera Nacional
Estadio Arturo Jiya Miranda, Santiago del Estero
Club Atlético Güemes
0
MAR
0
NS
Colon Santa Fe vs Central Norte
Primera Nacional
Santa Fe
COL
0
CEN
0
NS
Deportivo Moron vs Deportivo Madryn
Primera Nacional
Estadio Nuevo Francisco Urbano, Moron
DEP
0
Deportivo Madryn
0
NS
Gimnasia Jujuy vs Chacarita Juniors
Primera Nacional
Estadio 23 de Agosto, Jujuy
GIM
0
CHA
0
NS
Gimnasia Y Tiro vs Patronato
Primera Nacional
Estadio El Gigante del Norte, Salta
GIM
0
PAT
0
NS
Godoy Cruz vs Defensores De Belgrano
Primera Nacional
Estadio Feliciano Gambarte, Mendoza
GOD
0
DEF
0
NS
Los Andes vs Ciudad de Bolívar
Primera Nacional
Estadio Eduardo Gallardo
AND
0
Ciudad de Bolívar
0
NS
Midland vs Quilmes
Primera Nacional
Raul Roberto Sabureau Stadium, Buenos Aires
MID
0
QUI
0
NS
Racing Cordoba vs Acassuso
Primera Nacional
Estadio Miguel Sancho, Cordoba
RAC
0
ACA
0
NS
San Martin Tucuman vs Almagro
Primera Nacional
Estadio La Ciudadela, Tucuman
MAR
0
ALM
0
NS
San Miguel vs Ferro Carril Oeste
Primera Nacional
Estadio Malvinas Argentinas, Buenos Aires
MIG
0
FER
0
NS
San Telmo vs Chaco For Ever
Primera Nacional
Estadio Osvaldo Baletto, Dock Sud
TEL
0
CHA
0
NS
Tristan Suarez vs Nueva Chicago
Primera Nacional
Estadio 20 de Octubre, Tristan Suarez
TRI
0
NUE
0
NS
Argentino Quilmes vs Talleres Remedios
Primera B Metropolitana
Barranca Quilmena stadium, Quilmes
ARG
0
TAL
0
NS
Comunicaciones vs Arsenal Sarandi
Primera B Metropolitana
Alfredo Ramos stadium, Buenos Aires
COM
0
ARS
0
NS
Defensores Unidos vs Argentino de Merlo
Primera B Metropolitana
Estadio Gigante de Villa Fox, Zarate
UNI
0
MER
0
NS
Deportivo Merlo vs Villa Dalmine
Primera B Metropolitana
Jose Manuel Moreno Stadium, Buenos Aires
MER
0
DAL
0
NS
Deportivo Armenio vs Brown DE Adrogue
Primera B Metropolitana
Armenia Stadium, Buenos Aires
DEP
0
BRO
0
NS
Deportivo Camioneros vs UAI Urquiza
Primera B Metropolitana
Hugo Moyano, Buenos Aires
Deportivo Camioneros
0
UAI
0
NS
Dock Sud vs Excursionistas
Primera B Metropolitana
Estadio de los Inmigrantes, Buenos Aires
DOC
0
EXC
0
NS
Flandria vs Deportivo Laferrere
Primera B Metropolitana
Estadio Carlos V, Jauregui
FLA
0
LAF
0
NS
Ituzaingó vs Villa San Carlos
Primera B Metropolitana
Estadio Carlos Sacaan
ITU
0
VIL
0
NS
San Martín Burzaco vs Liniers
Primera B Metropolitana
Francisco Boga Stadium, Buenos Aires
BUR
0
LIN
0
NS
Sportivo Italiano vs Real Pilar
Primera B Metropolitana
Republica de Italia Stadium, Buenos Aires
SPO
0
Real Pilar
0
NS
Argentino Rosario vs Defensores de Cambaceres
Primera C
Rosario
ARG
0
DEF
0
NS
Atletico Atlas vs Claypole
Primera C
Atletico Atlas
0
CLA
0
NS
Berazategui vs Puerto Nuevo
Primera C
BER
0
Puerto Nuevo
0
NS
Canuelas vs Central Cordoba
Primera C
CAN
0
CEN
0
NS
Lujan vs Fénix
Primera C
1 de abril, Buenos Aires
LUJ
0
Fénix
0
NS
Centro Español vs Mercedes
Primera C
CSR
0
Mercedes
0
NS
Deportivo Muñiz vs Deportivo Español
Primera C
DEP
0
DEP
0
NS
Estrella Del Sur vs Leandro N. Alem
Primera C
Estrella Del Sur
0
ALE
0
NS
General Lamadrid vs El Porvenir
Primera C
LAM
0
POR
0
NS
Lugano vs JJ Urquiza
Primera C
Lugano
0
URQ
0
NS
Sacachispas vs Juventud Unida
Primera C
Estadio Beto Larrosa, Villa Soldati
SAC
0
JUV
0
NS
Sportivo Barracas vs Yupanqui
Primera C
BAR
0
YUP
0
NS
Victoriano Arenas vs Deportivo Paraguayo
Primera C
Estadio Saturnino Moure, Avellaneda
VIC
0
DEP
0
NS
Leones de Rosario vs Central Ballester
Primera C
Leones de Rosario
0
CEN
0
NS