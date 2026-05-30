Copa Argentina Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
May 30, 2026
06:30 PM
Gimnasia Jujuy vs Belgrano Cordoba
Copa Argentina
No info
May 30, 2026
09:00 PM
Instituto Cordoba vs Lanus
Copa Argentina
No info
May 31, 2026
06:30 PM
Estudiantes L.P. vs Rosario Central
Copa Argentina
No info
May 31, 2026
10:00 PM
Racing Club vs Defensa Y Justicia
Copa Argentina
No info
Jun 03, 2026
12:10 AM
Barracas Central vs Huracan
Copa Argentina
No info
Jun 04, 2026
12:10 AM
San Lorenzo vs Deportivo Riestra
Copa Argentina
No info
Jun 07, 2026
08:00 PM
Independ. Rivadavia vs Tigre
Copa Argentina
No info
Jun 07, 2026
08:00 PM
River Plate vs Aldosivi
Copa Argentina
No info
Jun 07, 2026
08:00 PM
Sarmiento Junin vs Boca Juniors
Copa Argentina
No info
Copa Argentina Team List
Atletico Tucuman
Banfield
Gimnasia L.P.
Independiente
Midland
Platense
Velez Sarsfield
Acassuso
Aldosivi
Barracas Central
Belgrano Cordoba
Boca Juniors
Defensa Y Justicia
Deportivo Moron
Deportivo Riestra
Estudiantes L.P.
Gimnasia Jujuy
Gimnasia Y Tiro
Huracan
Independ. Rivadavia
Instituto Cordoba
Lanus
Racing Club
River Plate
Rosario Central
San Lorenzo
San Martin S.J.
San Martin Tucuman
Sarmiento Junin
Talleres Cordoba
Tigre
Union Santa Fe
Agropecuario
Argentino de Merlo
Argentino Monte Maíz
Argentinos JRS
Atenas
Atlanta
Atletico DE Rafaela
CA Estudiantes
Central Cordoba de Santiago
Chaco For Ever
Ciudad de Bolívar
Claypole
Deportivo Armenio
Deportivo Camioneros
Deportivo Madryn
Deportivo Maipu
Deportivo Rincon
Estudiantes de Rio Cuarto
Gimnasia Chivilcoy
Gimnasia M.
Godoy Cruz
Ituzaingó
Newells Old Boys
Olimpo Bahia Blanca
Real Pilar
San Martin Formosa
San Miguel
Sarmiento de La Banda
Sportivo Barracas
Sportivo Belgrano
Temperley
Tristan Suarez