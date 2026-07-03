Liga Profesional Argentina Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

Jul 26, 2026

08:00 PM

Atletico Tucuman vs Independ. Rivadavia

Liga Profesional Argentina

Estadio Monumental Jose Fierro, Tucuman

Jul 26, 2026

08:00 PM

Belgrano Cordoba vs Rosario Central

Liga Profesional Argentina

Estadio Julio Cesar Villagra, Cordoba

Jul 26, 2026

08:00 PM

Defensa Y Justicia vs Aldosivi

Liga Profesional Argentina

Estadio Norberto Tito Tomaghello, Gobernador Julio A. Costa

Jul 26, 2026

08:00 PM

Deportivo Riestra vs Boca Juniors

Liga Profesional Argentina

Estadio Guillermo Laza, Buenos Aires

Jul 26, 2026

08:00 PM

Estudiantes L.P. vs Independiente

Liga Profesional Argentina

Estadio Jorge Luis Hirschi, La Plata

Jul 26, 2026

08:00 PM

Estudiantes de Rio Cuarto vs Tigre

Liga Profesional Argentina

Cordoba

Jul 26, 2026

08:00 PM

Victor Legrotaglie, Mendoza

Jul 26, 2026

08:00 PM

Huracan vs Banfield

Liga Profesional Argentina

Buenos Aires

Jul 26, 2026

08:00 PM

Lanus vs San Lorenzo

Liga Profesional Argentina

No info

Jul 26, 2026

08:00 PM

Newells Old Boys vs Talleres Cordoba

Liga Profesional Argentina

Estadio Marcelo Bielsa, Rosario

Jul 26, 2026

08:00 PM

Platense vs Union Santa Fe

Liga Profesional Argentina

Buenos Aires

Jul 26, 2026

08:00 PM

Racing Club vs Gimnasia L.P.

Liga Profesional Argentina

Avellaneda

Jul 26, 2026

08:00 PM

River Plate vs Barracas Central

Liga Profesional Argentina

Estadio Monumental, Buenos Aires

Jul 26, 2026

08:00 PM

Sarmiento Junin vs Argentinos JRS

Liga Profesional Argentina

Estadio Eva Peron, Junin

Jul 26, 2026

08:00 PM

Velez Sarsfield vs Instituto Cordoba

Liga Profesional Argentina

Buenos Aires

Jul 29, 2026

08:00 PM

Estadio Diego Armando Maradona, Buenos Aires

Jul 29, 2026

08:00 PM

Banfield vs Sarmiento Junin

Liga Profesional Argentina

Estadio Florencio Sola, Buenos Aires

Jul 29, 2026

08:00 PM

Barracas Central vs Aldosivi

Liga Profesional Argentina

Claudio Fabian Tapia, Barracas

Jul 29, 2026

08:00 PM

Boca Juniors vs Estudiantes L.P.

Liga Profesional Argentina

Estadio Alberto J. Armando, Buenos Aires

Jul 29, 2026

08:00 PM

Estadio Unico Madre de Ciudades, Santiago del Estero

Jul 29, 2026

08:00 PM

Defensa Y Justicia vs Deportivo Riestra

Liga Profesional Argentina

Estadio Norberto Tito Tomaghello, Gobernador Julio A. Costa

Jul 29, 2026

08:00 PM

Gimnasia L.P. vs River Plate

Liga Profesional Argentina

Estadio Juan Carmelo Zerillo, La Plata

Jul 29, 2026

08:00 PM

Independiente vs Newells Old Boys

Liga Profesional Argentina

Avellaneda

Jul 29, 2026

08:00 PM

Independ. Rivadavia vs Huracan

Liga Profesional Argentina

Estadio Juan Bautista Gargantini, Mendoza

Jul 29, 2026

08:00 PM

Instituto Cordoba vs Platense

Liga Profesional Argentina

Estadio Presidente Peron, Cordoba

Jul 29, 2026

08:00 PM

Rosario Central vs Racing Club

Liga Profesional Argentina

Estadio Gigante de Arroyito, Rosario

Jul 29, 2026

08:00 PM

San Lorenzo vs Gimnasia M.

Liga Profesional Argentina

Estadio Pedro Bidegain, Buenos Aires

Jul 29, 2026

08:00 PM

Talleres Cordoba vs Velez Sarsfield

Liga Profesional Argentina

Estadio Mario Alberto Kempes, Cordoba

Jul 29, 2026

08:00 PM

Tigre vs Belgrano Cordoba

Liga Profesional Argentina

Buenos Aires

Jul 29, 2026

08:00 PM

Union Santa Fe vs Lanus

Liga Profesional Argentina

Estadio 15 de Abril, Santa Fe

Aug 02, 2026

08:00 PM

Aldosivi vs Gimnasia L.P.

Liga Profesional Argentina

Mar del Plata

Aug 02, 2026

08:00 PM

Belgrano Cordoba vs Argentinos JRS

Liga Profesional Argentina

Estadio Julio Cesar Villagra, Cordoba

Aug 02, 2026

08:00 PM

Estadio Unico Madre de Ciudades, Santiago del Estero

Aug 02, 2026

08:00 PM

Deportivo Riestra vs Barracas Central

Liga Profesional Argentina

Estadio Guillermo Laza, Buenos Aires

Aug 02, 2026

08:00 PM

Estudiantes L.P. vs Defensa Y Justicia

Liga Profesional Argentina

Estadio Jorge Luis Hirschi, La Plata

Aug 02, 2026

08:00 PM

Estudiantes de Rio Cuarto vs Banfield

Liga Profesional Argentina

Cordoba

Aug 02, 2026

08:00 PM

Gimnasia M. vs Union Santa Fe

Liga Profesional Argentina

Victor Legrotaglie, Mendoza

Aug 02, 2026

08:00 PM

Huracan vs Atletico Tucuman

Liga Profesional Argentina

Buenos Aires

Aug 02, 2026

08:00 PM

Lanus vs Instituto Cordoba

Liga Profesional Argentina

No info

Aug 02, 2026

08:00 PM

Newells Old Boys vs Boca Juniors

Liga Profesional Argentina

Estadio Marcelo Bielsa, Rosario

Aug 02, 2026

08:00 PM

Platense vs Talleres Cordoba

Liga Profesional Argentina

Buenos Aires

Aug 02, 2026

08:00 PM

Racing Club vs Tigre

Liga Profesional Argentina

Avellaneda

Aug 02, 2026

08:00 PM

River Plate vs Rosario Central

Liga Profesional Argentina

Estadio Monumental, Buenos Aires

Aug 02, 2026

08:00 PM

Sarmiento Junin vs Independ. Rivadavia

Liga Profesional Argentina

Estadio Eva Peron, Junin

Aug 02, 2026

08:00 PM

Velez Sarsfield vs Independiente

Liga Profesional Argentina

Buenos Aires

Aug 09, 2026

08:00 PM

Argentinos JRS vs Racing Club

Liga Profesional Argentina

Estadio Diego Armando Maradona, Buenos Aires

Aug 09, 2026

08:00 PM

Atletico Tucuman vs Sarmiento Junin

Liga Profesional Argentina

Estadio Monumental Jose Fierro, Tucuman

Aug 09, 2026

08:00 PM

Banfield vs Belgrano Cordoba

Liga Profesional Argentina

Estadio Florencio Sola, Buenos Aires

Aug 09, 2026

08:00 PM

Boca Juniors vs Velez Sarsfield

Liga Profesional Argentina

Estadio Alberto J. Armando, Buenos Aires

Aug 09, 2026

08:00 PM

Defensa Y Justicia vs Newells Old Boys

Liga Profesional Argentina

Estadio Norberto Tito Tomaghello, Gobernador Julio A. Costa

Aug 09, 2026

08:00 PM

Deportivo Riestra vs Estudiantes L.P.

Liga Profesional Argentina

Estadio Guillermo Laza, Buenos Aires

Aug 09, 2026

08:00 PM

Gimnasia L.P. vs Barracas Central

Liga Profesional Argentina

Estadio Juan Carmelo Zerillo, La Plata

Aug 09, 2026

08:00 PM

Independiente vs Platense

Liga Profesional Argentina

Avellaneda

Aug 09, 2026

08:00 PM

Estadio Juan Bautista Gargantini, Mendoza

Aug 09, 2026

08:00 PM

Instituto Cordoba vs Gimnasia M.

Liga Profesional Argentina

Estadio Presidente Peron, Cordoba

Aug 09, 2026

08:00 PM

Rosario Central vs Aldosivi

Liga Profesional Argentina

Estadio Gigante de Arroyito, Rosario

Aug 09, 2026

08:00 PM

San Lorenzo vs Huracan

Liga Profesional Argentina

Estadio Pedro Bidegain, Buenos Aires

Aug 09, 2026

08:00 PM

Talleres Cordoba vs Lanus

Liga Profesional Argentina

Estadio Mario Alberto Kempes, Cordoba

Aug 09, 2026

08:00 PM

Tigre vs River Plate

Liga Profesional Argentina

Buenos Aires

Aug 09, 2026

08:00 PM

Estadio 15 de Abril, Santa Fe

Aug 16, 2026

08:00 PM

Aldosivi vs Tigre

Liga Profesional Argentina

Mar del Plata

Aug 16, 2026

08:00 PM

Barracas Central vs Rosario Central

Liga Profesional Argentina

Claudio Fabian Tapia, Barracas

Aug 16, 2026

08:00 PM

Belgrano Cordoba vs Independ. Rivadavia

Liga Profesional Argentina

Estadio Julio Cesar Villagra, Cordoba

Aug 16, 2026

08:00 PM

Estadio Unico Madre de Ciudades, Santiago del Estero

Aug 16, 2026

08:00 PM

Estudiantes L.P. vs Gimnasia L.P.

Liga Profesional Argentina

Estadio Jorge Luis Hirschi, La Plata

Aug 16, 2026

08:00 PM

Cordoba

Aug 16, 2026

08:00 PM

Gimnasia M. vs Talleres Cordoba

Liga Profesional Argentina

Victor Legrotaglie, Mendoza

Aug 16, 2026

08:00 PM

Lanus vs Independiente

Liga Profesional Argentina

No info

Aug 16, 2026

08:00 PM

Newells Old Boys vs Deportivo Riestra

Liga Profesional Argentina

Estadio Marcelo Bielsa, Rosario

Aug 16, 2026

08:00 PM

Platense vs Boca Juniors

Liga Profesional Argentina

Buenos Aires

Aug 16, 2026

08:00 PM

Racing Club vs Banfield

Liga Profesional Argentina

Avellaneda

Aug 16, 2026

08:00 PM

River Plate vs Argentinos JRS

Liga Profesional Argentina

Estadio Monumental, Buenos Aires

Aug 16, 2026

08:00 PM

San Lorenzo vs Union Santa Fe

Liga Profesional Argentina

Estadio Pedro Bidegain, Buenos Aires

Aug 16, 2026

08:00 PM

Sarmiento Junin vs Huracan

Liga Profesional Argentina

Estadio Eva Peron, Junin

Aug 16, 2026

08:00 PM

Velez Sarsfield vs Defensa Y Justicia

Liga Profesional Argentina

Buenos Aires

Liga Profesional Argentina Team List

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River Plate

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Belgrano Cordoba

image

Argentinos JRS

image

Independ. Rivadavia

image

Rosario Central

image

Gimnasia L.P.

image

Boca Juniors

image

Estudiantes L.P.

image

Talleres Cordoba

image

Velez Sarsfield

image

Huracan

image

Union Santa Fe

image

Lanus

image

Racing Club

image

Sarmiento Junin

image

Independiente

image

Barracas Central

image

San Lorenzo

image

Gimnasia M.

image

Instituto Cordoba

image

Tigre

image

Defensa Y Justicia

image

Central Cordoba de Santiago

image

Banfield

image

Platense

image

Newells Old Boys

image

Atletico Tucuman

image

Deportivo Riestra

image

Estudiantes de Rio Cuarto

image

Aldosivi