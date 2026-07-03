Liga Profesional Argentina Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
Jul 26, 2026
08:00 PM
Atletico Tucuman vs Independ. Rivadavia
Liga Profesional Argentina
Estadio Monumental Jose Fierro, Tucuman
Jul 26, 2026
08:00 PM
Belgrano Cordoba vs Rosario Central
Liga Profesional Argentina
Estadio Julio Cesar Villagra, Cordoba
Jul 26, 2026
08:00 PM
Defensa Y Justicia vs Aldosivi
Liga Profesional Argentina
Estadio Norberto Tito Tomaghello, Gobernador Julio A. Costa
Jul 26, 2026
08:00 PM
Deportivo Riestra vs Boca Juniors
Liga Profesional Argentina
Estadio Guillermo Laza, Buenos Aires
Jul 26, 2026
08:00 PM
Estudiantes L.P. vs Independiente
Liga Profesional Argentina
Estadio Jorge Luis Hirschi, La Plata
Jul 26, 2026
08:00 PM
Estudiantes de Rio Cuarto vs Tigre
Liga Profesional Argentina
Cordoba
Jul 26, 2026
08:00 PM
Gimnasia M. vs Central Cordoba de Santiago
Liga Profesional Argentina
Victor Legrotaglie, Mendoza
Jul 26, 2026
08:00 PM
Huracan vs Banfield
Liga Profesional Argentina
Buenos Aires
Jul 26, 2026
08:00 PM
Lanus vs San Lorenzo
Liga Profesional Argentina
No info
Jul 26, 2026
08:00 PM
Newells Old Boys vs Talleres Cordoba
Liga Profesional Argentina
Estadio Marcelo Bielsa, Rosario
Jul 26, 2026
08:00 PM
Platense vs Union Santa Fe
Liga Profesional Argentina
Buenos Aires
Jul 26, 2026
08:00 PM
Racing Club vs Gimnasia L.P.
Liga Profesional Argentina
Avellaneda
Jul 26, 2026
08:00 PM
River Plate vs Barracas Central
Liga Profesional Argentina
Estadio Monumental, Buenos Aires
Jul 26, 2026
08:00 PM
Sarmiento Junin vs Argentinos JRS
Liga Profesional Argentina
Estadio Eva Peron, Junin
Jul 26, 2026
08:00 PM
Velez Sarsfield vs Instituto Cordoba
Liga Profesional Argentina
Buenos Aires
Jul 29, 2026
08:00 PM
Argentinos JRS vs Estudiantes de Rio Cuarto
Liga Profesional Argentina
Estadio Diego Armando Maradona, Buenos Aires
Jul 29, 2026
08:00 PM
Banfield vs Sarmiento Junin
Liga Profesional Argentina
Estadio Florencio Sola, Buenos Aires
Jul 29, 2026
08:00 PM
Barracas Central vs Aldosivi
Liga Profesional Argentina
Claudio Fabian Tapia, Barracas
Jul 29, 2026
08:00 PM
Boca Juniors vs Estudiantes L.P.
Liga Profesional Argentina
Estadio Alberto J. Armando, Buenos Aires
Jul 29, 2026
08:00 PM
Central Cordoba de Santiago vs Atletico Tucuman
Liga Profesional Argentina
Estadio Unico Madre de Ciudades, Santiago del Estero
Jul 29, 2026
08:00 PM
Defensa Y Justicia vs Deportivo Riestra
Liga Profesional Argentina
Estadio Norberto Tito Tomaghello, Gobernador Julio A. Costa
Jul 29, 2026
08:00 PM
Gimnasia L.P. vs River Plate
Liga Profesional Argentina
Estadio Juan Carmelo Zerillo, La Plata
Jul 29, 2026
08:00 PM
Independiente vs Newells Old Boys
Liga Profesional Argentina
Avellaneda
Jul 29, 2026
08:00 PM
Independ. Rivadavia vs Huracan
Liga Profesional Argentina
Estadio Juan Bautista Gargantini, Mendoza
Jul 29, 2026
08:00 PM
Instituto Cordoba vs Platense
Liga Profesional Argentina
Estadio Presidente Peron, Cordoba
Jul 29, 2026
08:00 PM
Rosario Central vs Racing Club
Liga Profesional Argentina
Estadio Gigante de Arroyito, Rosario
Jul 29, 2026
08:00 PM
San Lorenzo vs Gimnasia M.
Liga Profesional Argentina
Estadio Pedro Bidegain, Buenos Aires
Jul 29, 2026
08:00 PM
Talleres Cordoba vs Velez Sarsfield
Liga Profesional Argentina
Estadio Mario Alberto Kempes, Cordoba
Jul 29, 2026
08:00 PM
Tigre vs Belgrano Cordoba
Liga Profesional Argentina
Buenos Aires
Jul 29, 2026
08:00 PM
Union Santa Fe vs Lanus
Liga Profesional Argentina
Estadio 15 de Abril, Santa Fe
Aug 02, 2026
08:00 PM
Aldosivi vs Gimnasia L.P.
Liga Profesional Argentina
Mar del Plata
Aug 02, 2026
08:00 PM
Belgrano Cordoba vs Argentinos JRS
Liga Profesional Argentina
Estadio Julio Cesar Villagra, Cordoba
Aug 02, 2026
08:00 PM
Central Cordoba de Santiago vs San Lorenzo
Liga Profesional Argentina
Estadio Unico Madre de Ciudades, Santiago del Estero
Aug 02, 2026
08:00 PM
Deportivo Riestra vs Barracas Central
Liga Profesional Argentina
Estadio Guillermo Laza, Buenos Aires
Aug 02, 2026
08:00 PM
Estudiantes L.P. vs Defensa Y Justicia
Liga Profesional Argentina
Estadio Jorge Luis Hirschi, La Plata
Aug 02, 2026
08:00 PM
Estudiantes de Rio Cuarto vs Banfield
Liga Profesional Argentina
Cordoba
Aug 02, 2026
08:00 PM
Gimnasia M. vs Union Santa Fe
Liga Profesional Argentina
Victor Legrotaglie, Mendoza
Aug 02, 2026
08:00 PM
Huracan vs Atletico Tucuman
Liga Profesional Argentina
Buenos Aires
Aug 02, 2026
08:00 PM
Lanus vs Instituto Cordoba
Liga Profesional Argentina
No info
Aug 02, 2026
08:00 PM
Newells Old Boys vs Boca Juniors
Liga Profesional Argentina
Estadio Marcelo Bielsa, Rosario
Aug 02, 2026
08:00 PM
Platense vs Talleres Cordoba
Liga Profesional Argentina
Buenos Aires
Aug 02, 2026
08:00 PM
Racing Club vs Tigre
Liga Profesional Argentina
Avellaneda
Aug 02, 2026
08:00 PM
River Plate vs Rosario Central
Liga Profesional Argentina
Estadio Monumental, Buenos Aires
Aug 02, 2026
08:00 PM
Sarmiento Junin vs Independ. Rivadavia
Liga Profesional Argentina
Estadio Eva Peron, Junin
Aug 02, 2026
08:00 PM
Velez Sarsfield vs Independiente
Liga Profesional Argentina
Buenos Aires
Aug 09, 2026
08:00 PM
Argentinos JRS vs Racing Club
Liga Profesional Argentina
Estadio Diego Armando Maradona, Buenos Aires
Aug 09, 2026
08:00 PM
Atletico Tucuman vs Sarmiento Junin
Liga Profesional Argentina
Estadio Monumental Jose Fierro, Tucuman
Aug 09, 2026
08:00 PM
Banfield vs Belgrano Cordoba
Liga Profesional Argentina
Estadio Florencio Sola, Buenos Aires
Aug 09, 2026
08:00 PM
Boca Juniors vs Velez Sarsfield
Liga Profesional Argentina
Estadio Alberto J. Armando, Buenos Aires
Aug 09, 2026
08:00 PM
Defensa Y Justicia vs Newells Old Boys
Liga Profesional Argentina
Estadio Norberto Tito Tomaghello, Gobernador Julio A. Costa
Aug 09, 2026
08:00 PM
Deportivo Riestra vs Estudiantes L.P.
Liga Profesional Argentina
Estadio Guillermo Laza, Buenos Aires
Aug 09, 2026
08:00 PM
Gimnasia L.P. vs Barracas Central
Liga Profesional Argentina
Estadio Juan Carmelo Zerillo, La Plata
Aug 09, 2026
08:00 PM
Independiente vs Platense
Liga Profesional Argentina
Avellaneda
Aug 09, 2026
08:00 PM
Independ. Rivadavia vs Estudiantes de Rio Cuarto
Liga Profesional Argentina
Estadio Juan Bautista Gargantini, Mendoza
Aug 09, 2026
08:00 PM
Instituto Cordoba vs Gimnasia M.
Liga Profesional Argentina
Estadio Presidente Peron, Cordoba
Aug 09, 2026
08:00 PM
Rosario Central vs Aldosivi
Liga Profesional Argentina
Estadio Gigante de Arroyito, Rosario
Aug 09, 2026
08:00 PM
San Lorenzo vs Huracan
Liga Profesional Argentina
Estadio Pedro Bidegain, Buenos Aires
Aug 09, 2026
08:00 PM
Talleres Cordoba vs Lanus
Liga Profesional Argentina
Estadio Mario Alberto Kempes, Cordoba
Aug 09, 2026
08:00 PM
Tigre vs River Plate
Liga Profesional Argentina
Buenos Aires
Aug 09, 2026
08:00 PM
Union Santa Fe vs Central Cordoba de Santiago
Liga Profesional Argentina
Estadio 15 de Abril, Santa Fe
Aug 16, 2026
08:00 PM
Aldosivi vs Tigre
Liga Profesional Argentina
Mar del Plata
Aug 16, 2026
08:00 PM
Barracas Central vs Rosario Central
Liga Profesional Argentina
Claudio Fabian Tapia, Barracas
Aug 16, 2026
08:00 PM
Belgrano Cordoba vs Independ. Rivadavia
Liga Profesional Argentina
Estadio Julio Cesar Villagra, Cordoba
Aug 16, 2026
08:00 PM
Central Cordoba de Santiago vs Instituto Cordoba
Liga Profesional Argentina
Estadio Unico Madre de Ciudades, Santiago del Estero
Aug 16, 2026
08:00 PM
Estudiantes L.P. vs Gimnasia L.P.
Liga Profesional Argentina
Estadio Jorge Luis Hirschi, La Plata
Aug 16, 2026
08:00 PM
Estudiantes de Rio Cuarto vs Atletico Tucuman
Liga Profesional Argentina
Cordoba
Aug 16, 2026
08:00 PM
Gimnasia M. vs Talleres Cordoba
Liga Profesional Argentina
Victor Legrotaglie, Mendoza
Aug 16, 2026
08:00 PM
Lanus vs Independiente
Liga Profesional Argentina
No info
Aug 16, 2026
08:00 PM
Newells Old Boys vs Deportivo Riestra
Liga Profesional Argentina
Estadio Marcelo Bielsa, Rosario
Aug 16, 2026
08:00 PM
Platense vs Boca Juniors
Liga Profesional Argentina
Buenos Aires
Aug 16, 2026
08:00 PM
Racing Club vs Banfield
Liga Profesional Argentina
Avellaneda
Aug 16, 2026
08:00 PM
River Plate vs Argentinos JRS
Liga Profesional Argentina
Estadio Monumental, Buenos Aires
Aug 16, 2026
08:00 PM
San Lorenzo vs Union Santa Fe
Liga Profesional Argentina
Estadio Pedro Bidegain, Buenos Aires
Aug 16, 2026
08:00 PM
Sarmiento Junin vs Huracan
Liga Profesional Argentina
Estadio Eva Peron, Junin
Aug 16, 2026
08:00 PM
Velez Sarsfield vs Defensa Y Justicia
Liga Profesional Argentina
Buenos Aires
Liga Profesional Argentina Team List
River Plate
Belgrano Cordoba
Argentinos JRS
Independ. Rivadavia
Rosario Central
Gimnasia L.P.
Boca Juniors
Estudiantes L.P.
Talleres Cordoba
Velez Sarsfield
Huracan
Union Santa Fe
Lanus
Racing Club
Sarmiento Junin
Independiente
Barracas Central
San Lorenzo
Gimnasia M.
Instituto Cordoba
Tigre
Defensa Y Justicia
Central Cordoba de Santiago
Banfield
Platense
Newells Old Boys
Atletico Tucuman
Deportivo Riestra
Estudiantes de Rio Cuarto
Aldosivi