Primera C Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
May 30, 2026
03:30 PM
No info
May 30, 2026
05:30 PM
Claypole vs Central Cordoba
Primera C
No info
May 30, 2026
05:30 PM
El Porvenir vs Deportivo Muñiz
Primera C
No info
May 30, 2026
05:30 PM
Lugano vs Deportivo Paraguayo
Primera C
No info
May 30, 2026
06:30 PM
Rosario
May 30, 2026
06:30 PM
Puerto Nuevo vs Mercedes
Primera C
No info
May 30, 2026
06:30 PM
Lujan vs Leones de Rosario
Primera C
1 de abril, Buenos Aires
May 30, 2026
08:00 PM
Sacachispas vs Berazategui
Primera C
Estadio Beto Larrosa, Villa Soldati
May 30, 2026
10:00 PM
No info
May 31, 2026
03:30 PM
Juventud Unida vs Victoriano Arenas
Primera C
No info
May 31, 2026
06:30 PM
General Lamadrid vs Yupanqui
Primera C
No info
May 31, 2026
06:30 PM
Leandro N. Alem vs JJ Urquiza
Primera C
No info
Jun 01, 2026
06:30 PM
Fénix vs Canuelas
Primera C
No info
Jun 01, 2026
06:30 PM
Sportivo Barracas vs Atletico Atlas
Primera C
No info
Jun 06, 2026
08:00 PM
Argentino Rosario vs Lugano
Primera C
Rosario
Jun 06, 2026
08:00 PM
Atletico Atlas vs Fénix
Primera C
No info
Jun 06, 2026
08:00 PM
Berazategui vs Juventud Unida
Primera C
No info
Jun 06, 2026
08:00 PM
Canuelas vs El Porvenir
Primera C
No info
Jun 06, 2026
08:00 PM
Centro Español vs Leandro N. Alem
Primera C
No info
Jun 06, 2026
08:00 PM
Deportivo Español vs Claypole
Primera C
No info
Jun 06, 2026
08:00 PM
Deportivo Muñiz vs Central Ballester
Primera C
No info
Jun 06, 2026
08:00 PM
Estrella Del Sur vs Sacachispas
Primera C
No info
Jun 06, 2026
08:00 PM
General Lamadrid vs Lujan
Primera C
No info
Jun 06, 2026
08:00 PM
JJ Urquiza vs Puerto Nuevo
Primera C
No info
Jun 06, 2026
08:00 PM
Mercedes vs Deportivo Paraguayo
Primera C
No info
Jun 06, 2026
08:00 PM
Estadio Saturnino Moure, Avellaneda
Jun 06, 2026
08:00 PM
Yupanqui vs Central Cordoba
Primera C
No info
Jun 06, 2026
08:00 PM
No info
Jun 13, 2026
08:00 PM
Central Ballester vs Canuelas
Primera C
No info
Jun 13, 2026
08:00 PM
Central Cordoba vs Deportivo Español
Primera C
No info
Jun 13, 2026
08:00 PM
Claypole vs Deportivo Muñiz
Primera C
No info
Jun 13, 2026
08:00 PM
Lujan vs Yupanqui
Primera C
1 de abril, Buenos Aires
Jun 13, 2026
08:00 PM
No info
Jun 13, 2026
08:00 PM
Deportivo Paraguayo vs JJ Urquiza
Primera C
No info
Jun 13, 2026
08:00 PM
El Porvenir vs Atletico Atlas
Primera C
No info
Jun 13, 2026
08:00 PM
Juventud Unida vs Estrella Del Sur
Primera C
No info
Jun 13, 2026
08:00 PM
Leandro N. Alem vs Victoriano Arenas
Primera C
No info
Jun 13, 2026
08:00 PM
Lugano vs Mercedes
Primera C
No info
Jun 13, 2026
08:00 PM
Puerto Nuevo vs Centro Español
Primera C
No info
Jun 13, 2026
08:00 PM
Sacachispas vs Argentino Rosario
Primera C
Estadio Beto Larrosa, Villa Soldati
Jun 13, 2026
08:00 PM
No info
Jun 13, 2026
08:00 PM
Fénix vs Leones de Rosario
Primera C
No info
Jun 27, 2026
08:00 PM
Central Ballester vs Atletico Atlas
Primera C
No info
Jun 27, 2026
08:00 PM
Central Cordoba vs Deportivo Muñiz
Primera C
No info
Jun 27, 2026
08:00 PM
Claypole vs Canuelas
Primera C
No info
Jun 27, 2026
08:00 PM
No info
Jun 27, 2026
08:00 PM
No info
Jun 27, 2026
08:00 PM
Fénix vs General Lamadrid
Primera C
No info
Jun 27, 2026
08:00 PM
Juventud Unida vs Argentino Rosario
Primera C
No info
Jun 27, 2026
08:00 PM
Leandro N. Alem vs Berazategui
Primera C
No info
Jun 27, 2026
08:00 PM
Mercedes vs JJ Urquiza
Primera C
No info
Jun 27, 2026
08:00 PM
Puerto Nuevo vs Victoriano Arenas
Primera C
No info
Jun 27, 2026
08:00 PM
Sacachispas vs Lugano
Primera C
Estadio Beto Larrosa, Villa Soldati
Jun 27, 2026
08:00 PM
Sportivo Barracas vs Lujan
Primera C
No info
Jun 27, 2026
08:00 PM
Yupanqui vs Deportivo Español
Primera C
No info
Jun 27, 2026
08:00 PM
El Porvenir vs Leones de Rosario
Primera C
No info
Jul 04, 2026
08:00 PM
Rosario
Jul 04, 2026
08:00 PM
Atletico Atlas vs Claypole
Primera C
No info
Jul 04, 2026
08:00 PM
Berazategui vs Puerto Nuevo
Primera C
No info
Jul 04, 2026
08:00 PM
Canuelas vs Central Cordoba
Primera C
No info
Jul 04, 2026
08:00 PM
Lujan vs Fénix
Primera C
1 de abril, Buenos Aires
Jul 04, 2026
08:00 PM
Centro Español vs Mercedes
Primera C
No info
Jul 04, 2026
08:00 PM
Deportivo Muñiz vs Deportivo Español
Primera C
No info
Jul 04, 2026
08:00 PM
Estrella Del Sur vs Leandro N. Alem
Primera C
No info
Jul 04, 2026
08:00 PM
General Lamadrid vs El Porvenir
Primera C
No info
Jul 04, 2026
08:00 PM
Lugano vs JJ Urquiza
Primera C
No info
Jul 04, 2026
08:00 PM
Sacachispas vs Juventud Unida
Primera C
Estadio Beto Larrosa, Villa Soldati
Jul 04, 2026
08:00 PM
Sportivo Barracas vs Yupanqui
Primera C
No info
Jul 04, 2026
08:00 PM
Estadio Saturnino Moure, Avellaneda
Jul 04, 2026
08:00 PM
No info
Jul 11, 2026
08:00 PM
No info
Jul 11, 2026
08:00 PM
Central Cordoba vs Atletico Atlas
Primera C
No info
Jul 11, 2026
08:00 PM
No info
Jul 11, 2026
08:00 PM
Deportivo Español vs Canuelas
Primera C
No info
Jul 11, 2026
08:00 PM
Deportivo Paraguayo vs Berazategui
Primera C
No info
Jul 11, 2026
08:00 PM
El Porvenir vs Lujan
Primera C
No info
Jul 11, 2026
08:00 PM
Fénix vs Sportivo Barracas
Primera C
No info
Jul 11, 2026
08:00 PM
JJ Urquiza vs Centro Español
Primera C
No info
Jul 11, 2026
08:00 PM
Juventud Unida vs Lugano
Primera C
No info
Jul 11, 2026
08:00 PM
Leandro N. Alem vs Argentino Rosario
Primera C
No info
Jul 11, 2026
08:00 PM
Mercedes vs Victoriano Arenas
Primera C
No info
Jul 11, 2026
08:00 PM
Puerto Nuevo vs Estrella Del Sur
Primera C
No info
Jul 11, 2026
08:00 PM
Yupanqui vs Deportivo Muñiz
Primera C
No info
Jul 11, 2026
08:00 PM
Claypole vs Leones de Rosario
Primera C
No info
Jul 18, 2026
08:00 PM
Atletico Atlas vs Sacachispas
Primera C
No info
Jul 18, 2026
08:00 PM
Berazategui vs Central Cordoba
Primera C
No info
Jul 18, 2026
08:00 PM
Canuelas vs Leandro N. Alem
Primera C
No info
Jul 18, 2026
08:00 PM
Claypole vs Juventud Unida
Primera C
No info
Jul 18, 2026
08:00 PM
No info
Jul 18, 2026
08:00 PM
No info
Jul 18, 2026
08:00 PM
No info
Jul 18, 2026
08:00 PM
Estrella Del Sur vs Lujan
Primera C
No info
Jul 18, 2026
08:00 PM
Puerto Nuevo vs Fénix
Primera C
No info
Jul 18, 2026
08:00 PM
JJ Urquiza vs Deportivo Muñiz
Primera C
No info
Jul 18, 2026
08:00 PM
Lugano vs Sportivo Barracas
Primera C
No info
Jul 18, 2026
08:00 PM
Mercedes vs El Porvenir
Primera C
No info
Jul 18, 2026
08:00 PM
Yupanqui vs Argentino Rosario
Primera C
No info
Jul 18, 2026
08:00 PM
Centro Español vs Leones de Rosario
Primera C
No info
Jul 25, 2026
08:00 PM
Argentino Rosario vs Puerto Nuevo
Primera C
Rosario
Jul 25, 2026
08:00 PM
Atletico Atlas vs Deportivo Español
Primera C
No info
Jul 25, 2026
08:00 PM
Berazategui vs Mercedes
Primera C
No info
Jul 25, 2026
08:00 PM
Canuelas vs Deportivo Muñiz
Primera C
No info
Jul 25, 2026
08:00 PM
Lujan vs Central Ballester
Primera C
1 de abril, Buenos Aires
Jul 25, 2026
08:00 PM
No info
Jul 25, 2026
08:00 PM
Fénix vs Yupanqui
Primera C
No info
Jul 25, 2026
08:00 PM
General Lamadrid vs Claypole
Primera C
No info
Jul 25, 2026
08:00 PM
No info
Jul 25, 2026
08:00 PM
Lugano vs Centro Español
Primera C
No info
Jul 25, 2026
08:00 PM
Sacachispas vs Leandro N. Alem
Primera C
Estadio Beto Larrosa, Villa Soldati
Jul 25, 2026
08:00 PM
Sportivo Barracas vs El Porvenir
Primera C
No info
Jul 25, 2026
08:00 PM
Victoriano Arenas vs JJ Urquiza
Primera C
Estadio Saturnino Moure, Avellaneda
Jul 25, 2026
08:00 PM
Leones de Rosario vs Central Cordoba
Primera C
No info
Aug 01, 2026
08:00 PM
No info
Aug 01, 2026
08:00 PM
Central Cordoba vs General Lamadrid
Primera C
No info
Aug 01, 2026
08:00 PM
Claypole vs Lujan
Primera C
No info
Aug 01, 2026
08:00 PM
Centro Español vs Victoriano Arenas
Primera C
No info
Aug 01, 2026
08:00 PM
Defensores de Cambaceres vs Lugano
Primera C
No info
Aug 01, 2026
08:00 PM
Deportivo Muñiz vs Atletico Atlas
Primera C
No info
Aug 01, 2026
08:00 PM
No info
Aug 01, 2026
08:00 PM
El Porvenir vs Fénix
Primera C
No info
Aug 01, 2026
08:00 PM
JJ Urquiza vs Berazategui
Primera C
No info
Aug 01, 2026
08:00 PM
Leandro N. Alem vs Juventud Unida
Primera C
No info
Aug 01, 2026
08:00 PM
Mercedes vs Estrella Del Sur
Primera C
No info
Aug 01, 2026
08:00 PM
Puerto Nuevo vs Sacachispas
Primera C
No info
Aug 01, 2026
08:00 PM
Yupanqui vs Canuelas
Primera C
No info
Aug 01, 2026
08:00 PM
No info
Aug 08, 2026
08:00 PM
Argentino Rosario vs Mercedes
Primera C
Rosario
Aug 08, 2026
08:00 PM
Atletico Atlas vs Canuelas
Primera C
No info
Aug 08, 2026
08:00 PM
Berazategui vs Centro Español
Primera C
No info
Aug 08, 2026
08:00 PM
Lujan vs Central Cordoba
Primera C
1 de abril, Buenos Aires
Aug 08, 2026
08:00 PM
No info
Aug 08, 2026
08:00 PM
El Porvenir vs Yupanqui
Primera C
No info
Aug 08, 2026
08:00 PM
Estrella Del Sur vs JJ Urquiza
Primera C
No info
Aug 08, 2026
08:00 PM
Fénix vs Central Ballester
Primera C
No info
Aug 08, 2026
08:00 PM
No info
Aug 08, 2026
08:00 PM
Juventud Unida vs Puerto Nuevo
Primera C
No info
Aug 08, 2026
08:00 PM
Lugano vs Victoriano Arenas
Primera C
No info
Aug 08, 2026
08:00 PM
Sacachispas vs Deportivo Paraguayo
Primera C
Estadio Beto Larrosa, Villa Soldati
Aug 08, 2026
08:00 PM
Sportivo Barracas vs Claypole
Primera C
No info
Aug 08, 2026
08:00 PM
Leones de Rosario vs Deportivo Muñiz
Primera C
No info
Aug 15, 2026
08:00 PM
Atletico Atlas vs Argentino Rosario
Primera C
No info
Aug 15, 2026
08:00 PM
Berazategui vs Fénix
Primera C
No info
Aug 15, 2026
08:00 PM
Canuelas vs Estrella Del Sur
Primera C
No info
Aug 15, 2026
08:00 PM
Central Ballester vs Leandro N. Alem
Primera C
No info
Aug 15, 2026
08:00 PM
Claypole vs Mercedes
Primera C
No info
Aug 15, 2026
08:00 PM
Centro Español vs Central Cordoba
Primera C
No info
Aug 15, 2026
08:00 PM
Deportivo Español vs Sacachispas
Primera C
No info
Aug 15, 2026
08:00 PM
Deportivo Muñiz vs Juventud Unida
Primera C
No info
Aug 15, 2026
08:00 PM