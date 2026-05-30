Primera C Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

May 30, 2026

03:30 PM

No info

May 30, 2026

05:30 PM

No info

May 30, 2026

05:30 PM

No info

May 30, 2026

05:30 PM

No info

May 30, 2026

06:30 PM

Rosario

May 30, 2026

06:30 PM

No info

May 30, 2026

06:30 PM

1 de abril, Buenos Aires

May 30, 2026

08:00 PM

Estadio Beto Larrosa, Villa Soldati

May 30, 2026

10:00 PM

No info

May 31, 2026

03:30 PM

No info

May 31, 2026

06:30 PM

No info

May 31, 2026

06:30 PM

No info

Jun 01, 2026

06:30 PM

No info

Jun 01, 2026

06:30 PM

No info

Jun 06, 2026

08:00 PM

Rosario

Jun 06, 2026

08:00 PM

No info

Jun 06, 2026

08:00 PM

No info

Jun 06, 2026

08:00 PM

No info

Jun 06, 2026

08:00 PM

No info

Jun 06, 2026

08:00 PM

No info

Jun 06, 2026

08:00 PM

No info

Jun 06, 2026

08:00 PM

No info

Jun 06, 2026

08:00 PM

No info

Jun 06, 2026

08:00 PM

No info

Jun 06, 2026

08:00 PM

No info

Jun 06, 2026

08:00 PM

Estadio Saturnino Moure, Avellaneda

Jun 06, 2026

08:00 PM

No info

Jun 06, 2026

08:00 PM

No info

Jun 13, 2026

08:00 PM

No info

Jun 13, 2026

08:00 PM

No info

Jun 13, 2026

08:00 PM

No info

Jun 13, 2026

08:00 PM

1 de abril, Buenos Aires

Jun 13, 2026

08:00 PM

No info

Jun 13, 2026

08:00 PM

No info

Jun 13, 2026

08:00 PM

No info

Jun 13, 2026

08:00 PM

No info

Jun 13, 2026

08:00 PM

No info

Jun 13, 2026

08:00 PM

No info

Jun 13, 2026

08:00 PM

No info

Jun 13, 2026

08:00 PM

Estadio Beto Larrosa, Villa Soldati

Jun 13, 2026

08:00 PM

No info

Jun 13, 2026

08:00 PM

No info

Jun 27, 2026

08:00 PM

No info

Jun 27, 2026

08:00 PM

No info

Jun 27, 2026

08:00 PM

No info

Jun 27, 2026

08:00 PM

No info

Jun 27, 2026

08:00 PM

No info

Jun 27, 2026

08:00 PM

No info

Jun 27, 2026

08:00 PM

No info

Jun 27, 2026

08:00 PM

No info

Jun 27, 2026

08:00 PM

No info

Jun 27, 2026

08:00 PM

No info

Jun 27, 2026

08:00 PM

Estadio Beto Larrosa, Villa Soldati

Jun 27, 2026

08:00 PM

No info

Jun 27, 2026

08:00 PM

No info

Jun 27, 2026

08:00 PM

No info

Jul 04, 2026

08:00 PM

Rosario

Jul 04, 2026

08:00 PM

No info

Jul 04, 2026

08:00 PM

No info

Jul 04, 2026

08:00 PM

No info

Jul 04, 2026

08:00 PM

1 de abril, Buenos Aires

Jul 04, 2026

08:00 PM

No info

Jul 04, 2026

08:00 PM

No info

Jul 04, 2026

08:00 PM

No info

Jul 04, 2026

08:00 PM

No info

Jul 04, 2026

08:00 PM

No info

Jul 04, 2026

08:00 PM

Estadio Beto Larrosa, Villa Soldati

Jul 04, 2026

08:00 PM

No info

Jul 04, 2026

08:00 PM

Estadio Saturnino Moure, Avellaneda

Jul 04, 2026

08:00 PM

No info

Jul 11, 2026

08:00 PM

No info

Jul 11, 2026

08:00 PM

No info

Jul 11, 2026

08:00 PM

No info

Jul 11, 2026

08:00 PM

No info

Jul 11, 2026

08:00 PM

No info

Jul 11, 2026

08:00 PM

No info

Jul 11, 2026

08:00 PM

No info

Jul 11, 2026

08:00 PM

No info

Jul 11, 2026

08:00 PM

No info

Jul 11, 2026

08:00 PM

No info

Jul 11, 2026

08:00 PM

No info

Jul 11, 2026

08:00 PM

No info

Jul 11, 2026

08:00 PM

No info

Jul 11, 2026

08:00 PM

No info

Jul 18, 2026

08:00 PM

No info

Jul 18, 2026

08:00 PM

No info

Jul 18, 2026

08:00 PM

No info

Jul 18, 2026

08:00 PM

No info

Jul 18, 2026

08:00 PM

No info

Jul 18, 2026

08:00 PM

No info

Jul 18, 2026

08:00 PM

No info

Jul 18, 2026

08:00 PM

No info

Jul 18, 2026

08:00 PM

No info

Jul 18, 2026

08:00 PM

No info

Jul 18, 2026

08:00 PM

No info

Jul 18, 2026

08:00 PM

No info

Jul 18, 2026

08:00 PM

No info

Jul 18, 2026

08:00 PM

No info

Jul 25, 2026

08:00 PM

Rosario

Jul 25, 2026

08:00 PM

No info

Jul 25, 2026

08:00 PM

No info

Jul 25, 2026

08:00 PM

No info

Jul 25, 2026

08:00 PM

1 de abril, Buenos Aires

Jul 25, 2026

08:00 PM

No info

Jul 25, 2026

08:00 PM

No info

Jul 25, 2026

08:00 PM

No info

Jul 25, 2026

08:00 PM

No info

Jul 25, 2026

08:00 PM

No info

Jul 25, 2026

08:00 PM

Estadio Beto Larrosa, Villa Soldati

Jul 25, 2026

08:00 PM

No info

Jul 25, 2026

08:00 PM

Estadio Saturnino Moure, Avellaneda

Jul 25, 2026

08:00 PM

No info

Aug 01, 2026

08:00 PM

No info

Aug 01, 2026

08:00 PM

No info

Aug 01, 2026

08:00 PM

No info

Aug 01, 2026

08:00 PM

No info

Aug 01, 2026

08:00 PM

No info

Aug 01, 2026

08:00 PM

No info

Aug 01, 2026

08:00 PM

No info

Aug 01, 2026

08:00 PM

No info

Aug 01, 2026

08:00 PM

No info

Aug 01, 2026

08:00 PM

No info

Aug 01, 2026

08:00 PM

No info

Aug 01, 2026

08:00 PM

No info

Aug 01, 2026

08:00 PM

No info

Aug 01, 2026

08:00 PM

No info

Aug 08, 2026

08:00 PM

Rosario

Aug 08, 2026

08:00 PM

No info

Aug 08, 2026

08:00 PM

No info

Aug 08, 2026

08:00 PM

1 de abril, Buenos Aires

Aug 08, 2026

08:00 PM

No info

Aug 08, 2026

08:00 PM

No info

Aug 08, 2026

08:00 PM

No info

Aug 08, 2026

08:00 PM

No info

Aug 08, 2026

08:00 PM

No info

Aug 08, 2026

08:00 PM

No info

Aug 08, 2026

08:00 PM

No info

Aug 08, 2026

08:00 PM

Estadio Beto Larrosa, Villa Soldati

Aug 08, 2026

08:00 PM

No info

Aug 08, 2026

08:00 PM

No info

Aug 15, 2026

08:00 PM

No info

Aug 15, 2026

08:00 PM

No info

Aug 15, 2026

08:00 PM

No info

Aug 15, 2026

08:00 PM

No info

Aug 15, 2026

08:00 PM

No info

Aug 15, 2026

08:00 PM

No info

Aug 15, 2026

08:00 PM

No info

Aug 15, 2026

08:00 PM

No info

Aug 15, 2026

08:00 PM