Torneo Federal A Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
May 30, 2026
06:30 PM
Kimberley Mar del Plata vs Germinal de Rawson
Torneo Federal A
Estadio Jose Antonio Valle, Mar del Plata
May 30, 2026
07:30 PM
Sportivo Las Parejas vs Atletico Escobar
Torneo Federal A
Estadio La Perrera, Las Parejas
May 31, 2026
06:00 PM
Circulo Deportivo vs Villa Mitre
Torneo Federal A
Estadio Guillermo Trama, Comandante Nicanor Otamendi
May 31, 2026
06:00 PM
Costa Brava vs Argentino Monte Maíz
Torneo Federal A
Estadio Nuevo Pacaembu, General Pico
May 31, 2026
06:00 PM
El Linqueño vs Defensores de Belgrano VR
Torneo Federal A
Leonardo Costa
May 31, 2026
06:00 PM
Guillermo Brown vs Alvarado
Torneo Federal A
Estadio Raul Conti, Puerto Madryn
May 31, 2026
06:00 PM
Independiente De Chivilcoy vs 9 de Julio Rafaela
Torneo Federal A
Raul Orlando Lungarzo, Chivilcoy
May 31, 2026
06:00 PM
Sol de Mayo vs Santamarina
Torneo Federal A
Estadio Sol De Mayo, Viedma
May 31, 2026
06:00 PM
Deportivo Rincon vs Fundacion Amigos
Torneo Federal A
Estadio Gremio de Los Petroleros, Rincon de Los Sauces
May 31, 2026
06:30 PM
Boca Unidos vs Bartolomé Mitre
Torneo Federal A
Estadio Leoncio Benitez, Corrientes
May 31, 2026
06:30 PM
Douglas Haig vs Gimnasia Concepción
Torneo Federal A
Miguel Morales, Pergamino
May 31, 2026
06:45 PM
Sol de América vs Juventud Antoniana
Torneo Federal A
Estadio Antonio Romero, Formosa
May 31, 2026
07:00 PM
Huracan Las Heras vs Juventud Unida Univ.
Torneo Federal A
Estadio General San Martin, Las Heras
May 31, 2026
07:00 PM
San Martín Mendoza vs Cipolletti
Torneo Federal A
Estadio General Jose de San Martin, San Martin
May 31, 2026
07:00 PM
Sarmiento Resistencia vs Sarmiento de La Banda
Torneo Federal A
Estadio Centenario, Resistencia
May 31, 2026
07:00 PM
Sportivo Belgrano vs Gimnasia Chivilcoy
Torneo Federal A
Estadio Oscar C. Boero, San Francisco
May 31, 2026
07:00 PM
Tucuman Central vs Defensores de Vilelas
Torneo Federal A
No info
Jun 07, 2026
08:00 PM
9 de Julio Rafaela vs Sportivo Las Parejas
Torneo Federal A
El Coloso, Rafaela
Jun 07, 2026
08:00 PM
Alvarado vs Sol de Mayo
Torneo Federal A
Mar del Plata
Jun 07, 2026
08:00 PM
Argentino Monte Maíz vs Deportivo Rincon
Torneo Federal A
Estadio Modesto Marrone, Monte Maiz
Jun 07, 2026
08:00 PM
Bartolomé Mitre vs Sarmiento Resistencia
Torneo Federal A
Estadio Tito Cucchiaroni, Posadas
Jun 07, 2026
08:00 PM
Atenas vs San Martín Mendoza
Torneo Federal A
Estadio 9 de Julio
Jun 07, 2026
08:00 PM
Gimnasia Chivilcoy vs Independiente De Chivilcoy
Torneo Federal A
Jose Maria Paz, Chivilcoy
Jun 07, 2026
08:00 PM
Cipolletti vs Huracan Las Heras
Torneo Federal A
Estadio La Visera de Cemento, Cipolletti
Jun 07, 2026
08:00 PM
Defensores de Belgrano VR vs Douglas Haig
Torneo Federal A
Salomon Boeseldin, Villa Ram
Jun 07, 2026
08:00 PM
Germinal de Rawson vs Circulo Deportivo
Torneo Federal A
Estadio El Fortin, Rawson
Jun 07, 2026
08:00 PM
Gimnasia Concepción vs Sportivo Belgrano
Torneo Federal A
Estadio Manuel y Ramon Nunez
Jun 07, 2026
08:00 PM
Juventud Unida Univ. vs Costa Brava
Torneo Federal A
Estadio Mario Sebastian Diez, San Luis
Jun 07, 2026
08:00 PM
Olimpo Bahia Blanca vs Guillermo Brown
Torneo Federal A
Estadio Roberto Natalio Carminatti
Jun 07, 2026
08:00 PM
Santamarina vs Kimberley Mar del Plata
Torneo Federal A
Estadio Municipal Gral. San Martin, Tandil
Jun 07, 2026
08:00 PM
Sarmiento de La Banda vs Sol de América
Torneo Federal A
Stadio Ciudad de La Banda, La Banda
Jun 07, 2026
08:00 PM
Atletico Escobar vs El Linqueño
Torneo Federal A
No info
Jun 07, 2026
08:00 PM
Defensores de Vilelas vs Boca Unidos
Torneo Federal A
No info
Jun 07, 2026
08:00 PM
San Martin Formosa vs Tucuman Central
Torneo Federal A
17 De Octubre, Formosa
Jun 14, 2026
08:00 PM
Boca Unidos vs San Martin Formosa
Torneo Federal A
Estadio Leoncio Benitez, Corrientes
Jun 14, 2026
08:00 PM
Circulo Deportivo vs Santamarina
Torneo Federal A
Estadio Guillermo Trama, Comandante Nicanor Otamendi
Jun 14, 2026
08:00 PM
Costa Brava vs Cipolletti
Torneo Federal A
Estadio Nuevo Pacaembu, General Pico
Jun 14, 2026
08:00 PM
Deportivo Rincon vs Juventud Unida Univ.
Torneo Federal A
Estadio Gremio de Los Petroleros, Rincon de Los Sauces
Jun 14, 2026
08:00 PM
El Linqueño vs Douglas Haig
Torneo Federal A
Leonardo Costa
Jun 14, 2026
08:00 PM
Huracan Las Heras vs Atenas
Torneo Federal A
Estadio General San Martin, Las Heras
Jun 14, 2026
08:00 PM
Independiente De Chivilcoy vs Gimnasia Concepción
Torneo Federal A
Raul Orlando Lungarzo, Chivilcoy
Jun 14, 2026
08:00 PM
Juventud Antoniana vs Sarmiento de La Banda
Torneo Federal A
Estadio Padre Ernesto Martearena, Salta
Jun 14, 2026
08:00 PM
Kimberley Mar del Plata vs Alvarado
Torneo Federal A
Estadio Jose Antonio Valle, Mar del Plata
Jun 14, 2026
08:00 PM
Sol de América vs Bartolomé Mitre
Torneo Federal A
Estadio Antonio Romero, Formosa
Jun 14, 2026
08:00 PM
Sol de Mayo vs Olimpo Bahia Blanca
Torneo Federal A
Estadio Sol De Mayo, Viedma
Jun 14, 2026
08:00 PM
Sportivo Belgrano vs Defensores de Belgrano VR
Torneo Federal A
Estadio Oscar C. Boero, San Francisco
Jun 14, 2026
08:00 PM
Sportivo Las Parejas vs Gimnasia Chivilcoy
Torneo Federal A
Estadio La Perrera, Las Parejas
Jun 14, 2026
08:00 PM
Villa Mitre vs Germinal de Rawson
Torneo Federal A
Estadio El Fortin
Jun 14, 2026
08:00 PM
Atletico Escobar vs 9 de Julio Rafaela
Torneo Federal A
No info
Jun 14, 2026
08:00 PM
Fundacion Amigos vs Argentino Monte Maíz
Torneo Federal A
No info
Jun 14, 2026
08:00 PM
Sarmiento Resistencia vs Defensores de Vilelas
Torneo Federal A
Estadio Centenario, Resistencia
Jun 21, 2026
08:00 PM
9 de Julio Rafaela vs El Linqueño
Torneo Federal A
El Coloso, Rafaela
Jun 21, 2026
08:00 PM
Alvarado vs Circulo Deportivo
Torneo Federal A
Mar del Plata
Jun 21, 2026
08:00 PM
Bartolomé Mitre vs Juventud Antoniana
Torneo Federal A
Estadio Tito Cucchiaroni, Posadas
Jun 21, 2026
08:00 PM
Atenas vs Costa Brava
Torneo Federal A
Estadio 9 de Julio
Jun 21, 2026
08:00 PM
Cipolletti vs Deportivo Rincon
Torneo Federal A
Estadio La Visera de Cemento, Cipolletti
Jun 21, 2026
08:00 PM
Defensores de Belgrano VR vs Independiente De Chivilcoy
Torneo Federal A
Salomon Boeseldin, Villa Ram
Jun 21, 2026
08:00 PM
Douglas Haig vs Sportivo Belgrano
Torneo Federal A
Miguel Morales, Pergamino
Jun 21, 2026
08:00 PM
Gimnasia Concepción vs Sportivo Las Parejas
Torneo Federal A
Estadio Manuel y Ramon Nunez
Jun 21, 2026
08:00 PM
Guillermo Brown vs Sol de Mayo
Torneo Federal A
Estadio Raul Conti, Puerto Madryn
Jun 21, 2026
08:00 PM
Olimpo Bahia Blanca vs Kimberley Mar del Plata
Torneo Federal A
Estadio Roberto Natalio Carminatti
Jun 21, 2026
08:00 PM
San Martin Formosa vs Sarmiento Resistencia
Torneo Federal A
17 De Octubre, Formosa
Jun 21, 2026
08:00 PM
San Martín Mendoza vs Huracan Las Heras
Torneo Federal A
Estadio General Jose de San Martin, San Martin
Jun 21, 2026
08:00 PM
Santamarina vs Villa Mitre
Torneo Federal A
Estadio Municipal Gral. San Martin, Tandil
Jun 21, 2026
08:00 PM
Gimnasia Chivilcoy vs Atletico Escobar
Torneo Federal A
Jose Maria Paz, Chivilcoy
Jun 21, 2026
08:00 PM
Defensores de Vilelas vs Sol de América
Torneo Federal A
No info
Jun 21, 2026
08:00 PM
Juventud Unida Univ. vs Fundacion Amigos
Torneo Federal A
Estadio Mario Sebastian Diez, San Luis
Jun 21, 2026
08:00 PM
Tucuman Central vs Boca Unidos
Torneo Federal A
No info
Jun 28, 2026
08:00 PM
9 de Julio Rafaela vs Gimnasia Chivilcoy
Torneo Federal A
El Coloso, Rafaela
Jun 28, 2026
08:00 PM
Argentino Monte Maíz vs Juventud Unida Univ.
Torneo Federal A
Estadio Modesto Marrone, Monte Maiz
Jun 28, 2026
08:00 PM
Circulo Deportivo vs Olimpo Bahia Blanca
Torneo Federal A
Estadio Guillermo Trama, Comandante Nicanor Otamendi
Jun 28, 2026
08:00 PM
Costa Brava vs San Martín Mendoza
Torneo Federal A
Estadio Nuevo Pacaembu, General Pico
Jun 28, 2026
08:00 PM
Deportivo Rincon vs Atenas
Torneo Federal A
Estadio Gremio de Los Petroleros, Rincon de Los Sauces
Jun 28, 2026
08:00 PM
El Linqueño vs Sportivo Belgrano
Torneo Federal A
Leonardo Costa
Jun 28, 2026
08:00 PM
Germinal de Rawson vs Santamarina
Torneo Federal A
Estadio El Fortin, Rawson
Jun 28, 2026
08:00 PM
Independiente De Chivilcoy vs Douglas Haig
Torneo Federal A
Raul Orlando Lungarzo, Chivilcoy
Jun 28, 2026
08:00 PM
Kimberley Mar del Plata vs Guillermo Brown
Torneo Federal A
Estadio Jose Antonio Valle, Mar del Plata
Jun 28, 2026
08:00 PM
Sarmiento de La Banda vs Bartolomé Mitre
Torneo Federal A
Stadio Ciudad de La Banda, La Banda
Jun 28, 2026
08:00 PM
Sol de América vs San Martin Formosa
Torneo Federal A
Estadio Antonio Romero, Formosa
Jun 28, 2026
08:00 PM
Sportivo Las Parejas vs Defensores de Belgrano VR
Torneo Federal A
Estadio La Perrera, Las Parejas
Jun 28, 2026
08:00 PM
Villa Mitre vs Alvarado
Torneo Federal A
Estadio El Fortin
Jun 28, 2026
08:00 PM
Atletico Escobar vs Gimnasia Concepción
Torneo Federal A
No info
Jun 28, 2026
08:00 PM
Fundacion Amigos vs Cipolletti
Torneo Federal A
No info
Jun 28, 2026
08:00 PM
Juventud Antoniana vs Defensores de Vilelas
Torneo Federal A
Estadio Padre Ernesto Martearena, Salta
Jun 28, 2026
08:00 PM
Sarmiento Resistencia vs Tucuman Central
Torneo Federal A
Estadio Centenario, Resistencia
Jul 05, 2026
08:00 PM
Alvarado vs Germinal de Rawson
Torneo Federal A
Mar del Plata
Jul 05, 2026
08:00 PM
Boca Unidos vs Sarmiento Resistencia
Torneo Federal A
Estadio Leoncio Benitez, Corrientes
Jul 05, 2026
08:00 PM
Gimnasia Chivilcoy vs El Linqueño
Torneo Federal A
Jose Maria Paz, Chivilcoy
Jul 05, 2026
08:00 PM
Cipolletti vs Argentino Monte Maíz
Torneo Federal A
Estadio La Visera de Cemento, Cipolletti
Jul 05, 2026
08:00 PM
Douglas Haig vs Sportivo Las Parejas
Torneo Federal A
Miguel Morales, Pergamino
Jul 05, 2026
08:00 PM
Gimnasia Concepción vs 9 de Julio Rafaela
Torneo Federal A
Estadio Manuel y Ramon Nunez
Jul 05, 2026
08:00 PM
Guillermo Brown vs Circulo Deportivo
Torneo Federal A
Estadio Raul Conti, Puerto Madryn
Jul 05, 2026
08:00 PM
Huracan Las Heras vs Costa Brava
Torneo Federal A
Estadio General San Martin, Las Heras
Jul 05, 2026
08:00 PM
Olimpo Bahia Blanca vs Villa Mitre
Torneo Federal A
Estadio Roberto Natalio Carminatti
Jul 05, 2026
08:00 PM
San Martin Formosa vs Juventud Antoniana
Torneo Federal A
17 De Octubre, Formosa
Jul 05, 2026
08:00 PM
San Martín Mendoza vs Deportivo Rincon
Torneo Federal A
Estadio General Jose de San Martin, San Martin
Jul 05, 2026
08:00 PM
Sol de Mayo vs Kimberley Mar del Plata
Torneo Federal A
Estadio Sol De Mayo, Viedma
Jul 05, 2026
08:00 PM
Sportivo Belgrano vs Independiente De Chivilcoy
Torneo Federal A
Estadio Oscar C. Boero, San Francisco
Jul 05, 2026
08:00 PM
Atenas vs Fundacion Amigos
Torneo Federal A
Estadio 9 de Julio
Jul 05, 2026
08:00 PM
Defensores de Belgrano VR vs Atletico Escobar
Torneo Federal A
Salomon Boeseldin, Villa Ram
Jul 05, 2026
08:00 PM
Defensores de Vilelas vs Sarmiento de La Banda
Torneo Federal A
No info
Jul 05, 2026
08:00 PM
Tucuman Central vs Sol de América
Torneo Federal A
No info
Jul 12, 2026
08:00 PM
9 de Julio Rafaela vs Defensores de Belgrano VR
Torneo Federal A
El Coloso, Rafaela
Jul 12, 2026
08:00 PM
Argentino Monte Maíz vs Atenas
Torneo Federal A
Estadio Modesto Marrone, Monte Maiz
Jul 12, 2026
08:00 PM
Gimnasia Chivilcoy vs Gimnasia Concepción
Torneo Federal A
Jose Maria Paz, Chivilcoy
Jul 12, 2026
08:00 PM
Circulo Deportivo vs Sol de Mayo
Torneo Federal A
Estadio Guillermo Trama, Comandante Nicanor Otamendi
Jul 12, 2026
08:00 PM
Deportivo Rincon vs Huracan Las Heras
Torneo Federal A
Estadio Gremio de Los Petroleros, Rincon de Los Sauces
Jul 12, 2026
08:00 PM
El Linqueño vs Independiente De Chivilcoy
Torneo Federal A
Leonardo Costa
Jul 12, 2026
08:00 PM
Germinal de Rawson vs Olimpo Bahia Blanca
Torneo Federal A
Estadio El Fortin, Rawson
Jul 12, 2026
08:00 PM
Juventud Unida Univ. vs Cipolletti
Torneo Federal A
Estadio Mario Sebastian Diez, San Luis
Jul 12, 2026
08:00 PM
Santamarina vs Alvarado
Torneo Federal A
Estadio Municipal Gral. San Martin, Tandil
Jul 12, 2026
08:00 PM
Sarmiento de La Banda vs San Martin Formosa
Torneo Federal A
Stadio Ciudad de La Banda, La Banda
Jul 12, 2026
08:00 PM
Sol de América vs Boca Unidos
Torneo Federal A
Estadio Antonio Romero, Formosa
Jul 12, 2026
08:00 PM
Sportivo Las Parejas vs Sportivo Belgrano
Torneo Federal A
Estadio La Perrera, Las Parejas
Jul 12, 2026
08:00 PM
Villa Mitre vs Guillermo Brown
Torneo Federal A
Estadio El Fortin
Jul 12, 2026
08:00 PM
Atletico Escobar vs Douglas Haig
Torneo Federal A
No info
Jul 12, 2026
08:00 PM
Bartolomé Mitre vs Defensores de Vilelas
Torneo Federal A
Estadio Tito Cucchiaroni, Posadas
Jul 12, 2026
08:00 PM
Fundacion Amigos vs San Martín Mendoza
Torneo Federal A
No info
Jul 12, 2026
08:00 PM
Juventud Antoniana vs Tucuman Central
Torneo Federal A
Estadio Padre Ernesto Martearena, Salta
Jul 19, 2026
08:00 PM
Atenas vs Juventud Unida Univ.
Torneo Federal A
Estadio 9 de Julio
Jul 19, 2026
08:00 PM
Boca Unidos vs Juventud Antoniana
Torneo Federal A
Estadio Leoncio Benitez, Corrientes
Jul 19, 2026
08:00 PM
Costa Brava vs Deportivo Rincon
Torneo Federal A
Estadio Nuevo Pacaembu, General Pico
Jul 19, 2026
08:00 PM
Defensores de Belgrano VR vs Gimnasia Chivilcoy
Torneo Federal A
Salomon Boeseldin, Villa Ram
Jul 19, 2026
08:00 PM
Douglas Haig vs 9 de Julio Rafaela
Torneo Federal A
Miguel Morales, Pergamino
Jul 19, 2026
08:00 PM
Gimnasia Concepción vs El Linqueño
Torneo Federal A
Estadio Manuel y Ramon Nunez
Jul 19, 2026
08:00 PM
Guillermo Brown vs Germinal de Rawson
Torneo Federal A
Estadio Raul Conti, Puerto Madryn
Jul 19, 2026
08:00 PM
Independiente De Chivilcoy vs Sportivo Las Parejas
Torneo Federal A
Raul Orlando Lungarzo, Chivilcoy
Jul 19, 2026
08:00 PM
Kimberley Mar del Plata vs Circulo Deportivo
Torneo Federal A
Estadio Jose Antonio Valle, Mar del Plata
Jul 19, 2026
08:00 PM
Olimpo Bahia Blanca vs Santamarina
Torneo Federal A
Estadio Roberto Natalio Carminatti
Jul 19, 2026
08:00 PM
San Martin Formosa vs Bartolomé Mitre
Torneo Federal A
17 De Octubre, Formosa
Jul 19, 2026
08:00 PM
San Martín Mendoza vs Argentino Monte Maíz
Torneo Federal A
Estadio General Jose de San Martin, San Martin
Jul 19, 2026
08:00 PM
Sarmiento Resistencia vs Sol de América
Torneo Federal A
Estadio Centenario, Resistencia
Jul 19, 2026
08:00 PM
Sol de Mayo vs Villa Mitre
Torneo Federal A
Estadio Sol De Mayo, Viedma
Jul 19, 2026
08:00 PM
Huracan Las Heras vs Fundacion Amigos
Torneo Federal A
Estadio General San Martin, Las Heras
Jul 19, 2026
08:00 PM
Sportivo Belgrano vs Atletico Escobar
Torneo Federal A
Estadio Oscar C. Boero, San Francisco
Jul 19, 2026
08:00 PM
Tucuman Central vs Sarmiento de La Banda
Torneo Federal A
No info
Torneo Federal A Team List
Douglas Haig
Bartolomé Mitre
Olimpo Bahia Blanca
San Martin Formosa
Sportivo Belgrano
Alvarado
9 de Julio Rafaela
Argentino Monte Maíz
Atenas
Kimberley Mar del Plata
Germinal de Rawson
Defensores de Belgrano VR
Gimnasia Chivilcoy
Sportivo Las Parejas
Cipolletti
Sol de América
Sol de Mayo
Huracan Las Heras
Villa Mitre
Deportivo Rincon
Gimnasia Concepción
Guillermo Brown
Independiente De Chivilcoy
Juventud Unida Univ.
Sarmiento de La Banda
Juventud Antoniana
Fundacion Amigos
San Martín Mendoza
Boca Unidos
Circulo Deportivo
El Linqueño
Tucuman Central
Santamarina
Costa Brava
Sarmiento Resistencia
Atletico Escobar
Defensores de Vilelas