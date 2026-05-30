Torneo Federal A Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

May 30, 2026

06:30 PM

Estadio Jose Antonio Valle, Mar del Plata

May 30, 2026

07:30 PM

Estadio La Perrera, Las Parejas

May 31, 2026

06:00 PM

Estadio Guillermo Trama, Comandante Nicanor Otamendi

May 31, 2026

06:00 PM

Estadio Nuevo Pacaembu, General Pico

May 31, 2026

06:00 PM

Leonardo Costa

May 31, 2026

06:00 PM

Estadio Raul Conti, Puerto Madryn

May 31, 2026

06:00 PM

Raul Orlando Lungarzo, Chivilcoy

May 31, 2026

06:00 PM

Estadio Sol De Mayo, Viedma

May 31, 2026

06:00 PM

Estadio Gremio de Los Petroleros, Rincon de Los Sauces

May 31, 2026

06:30 PM

Estadio Leoncio Benitez, Corrientes

May 31, 2026

06:30 PM

Miguel Morales, Pergamino

May 31, 2026

06:45 PM

Estadio Antonio Romero, Formosa

May 31, 2026

07:00 PM

Estadio General San Martin, Las Heras

May 31, 2026

07:00 PM

Estadio General Jose de San Martin, San Martin

May 31, 2026

07:00 PM

Estadio Centenario, Resistencia

May 31, 2026

07:00 PM

Estadio Oscar C. Boero, San Francisco

May 31, 2026

07:00 PM

No info

Jun 07, 2026

08:00 PM

El Coloso, Rafaela

Jun 07, 2026

08:00 PM

Alvarado vs Sol de Mayo

Torneo Federal A

Mar del Plata

Jun 07, 2026

08:00 PM

Estadio Modesto Marrone, Monte Maiz

Jun 07, 2026

08:00 PM

Estadio Tito Cucchiaroni, Posadas

Jun 07, 2026

08:00 PM

Estadio 9 de Julio

Jun 07, 2026

08:00 PM

Jose Maria Paz, Chivilcoy

Jun 07, 2026

08:00 PM

Estadio La Visera de Cemento, Cipolletti

Jun 07, 2026

08:00 PM

Salomon Boeseldin, Villa Ram

Jun 07, 2026

08:00 PM

Estadio El Fortin, Rawson

Jun 07, 2026

08:00 PM

Estadio Manuel y Ramon Nunez

Jun 07, 2026

08:00 PM

Estadio Mario Sebastian Diez, San Luis

Jun 07, 2026

08:00 PM

Estadio Roberto Natalio Carminatti

Jun 07, 2026

08:00 PM

Estadio Municipal Gral. San Martin, Tandil

Jun 07, 2026

08:00 PM

Stadio Ciudad de La Banda, La Banda

Jun 07, 2026

08:00 PM

No info

Jun 07, 2026

08:00 PM

No info

Jun 07, 2026

08:00 PM

17 De Octubre, Formosa

Jun 14, 2026

08:00 PM

Estadio Leoncio Benitez, Corrientes

Jun 14, 2026

08:00 PM

Estadio Guillermo Trama, Comandante Nicanor Otamendi

Jun 14, 2026

08:00 PM

Estadio Nuevo Pacaembu, General Pico

Jun 14, 2026

08:00 PM

Estadio Gremio de Los Petroleros, Rincon de Los Sauces

Jun 14, 2026

08:00 PM

Leonardo Costa

Jun 14, 2026

08:00 PM

Estadio General San Martin, Las Heras

Jun 14, 2026

08:00 PM

Raul Orlando Lungarzo, Chivilcoy

Jun 14, 2026

08:00 PM

Estadio Padre Ernesto Martearena, Salta

Jun 14, 2026

08:00 PM

Estadio Jose Antonio Valle, Mar del Plata

Jun 14, 2026

08:00 PM

Estadio Antonio Romero, Formosa

Jun 14, 2026

08:00 PM

Estadio Sol De Mayo, Viedma

Jun 14, 2026

08:00 PM

Estadio Oscar C. Boero, San Francisco

Jun 14, 2026

08:00 PM

Estadio La Perrera, Las Parejas

Jun 14, 2026

08:00 PM

Estadio El Fortin

Jun 14, 2026

08:00 PM

No info

Jun 14, 2026

08:00 PM

No info

Jun 14, 2026

08:00 PM

Estadio Centenario, Resistencia

Jun 21, 2026

08:00 PM

El Coloso, Rafaela

Jun 21, 2026

08:00 PM

Mar del Plata

Jun 21, 2026

08:00 PM

Estadio Tito Cucchiaroni, Posadas

Jun 21, 2026

08:00 PM

Atenas vs Costa Brava

Torneo Federal A

Estadio 9 de Julio

Jun 21, 2026

08:00 PM

Estadio La Visera de Cemento, Cipolletti

Jun 21, 2026

08:00 PM

Salomon Boeseldin, Villa Ram

Jun 21, 2026

08:00 PM

Miguel Morales, Pergamino

Jun 21, 2026

08:00 PM

Estadio Manuel y Ramon Nunez

Jun 21, 2026

08:00 PM

Estadio Raul Conti, Puerto Madryn

Jun 21, 2026

08:00 PM

Estadio Roberto Natalio Carminatti

Jun 21, 2026

08:00 PM

17 De Octubre, Formosa

Jun 21, 2026

08:00 PM

Estadio General Jose de San Martin, San Martin

Jun 21, 2026

08:00 PM

Estadio Municipal Gral. San Martin, Tandil

Jun 21, 2026

08:00 PM

Jose Maria Paz, Chivilcoy

Jun 21, 2026

08:00 PM

No info

Jun 21, 2026

08:00 PM

Estadio Mario Sebastian Diez, San Luis

Jun 21, 2026

08:00 PM

No info

Jun 28, 2026

08:00 PM

El Coloso, Rafaela

Jun 28, 2026

08:00 PM

Estadio Modesto Marrone, Monte Maiz

Jun 28, 2026

08:00 PM

Estadio Guillermo Trama, Comandante Nicanor Otamendi

Jun 28, 2026

08:00 PM

Estadio Nuevo Pacaembu, General Pico

Jun 28, 2026

08:00 PM

Estadio Gremio de Los Petroleros, Rincon de Los Sauces

Jun 28, 2026

08:00 PM

Leonardo Costa

Jun 28, 2026

08:00 PM

Estadio El Fortin, Rawson

Jun 28, 2026

08:00 PM

Raul Orlando Lungarzo, Chivilcoy

Jun 28, 2026

08:00 PM

Estadio Jose Antonio Valle, Mar del Plata

Jun 28, 2026

08:00 PM

Stadio Ciudad de La Banda, La Banda

Jun 28, 2026

08:00 PM

Estadio Antonio Romero, Formosa

Jun 28, 2026

08:00 PM

Estadio La Perrera, Las Parejas

Jun 28, 2026

08:00 PM

Villa Mitre vs Alvarado

Torneo Federal A

Estadio El Fortin

Jun 28, 2026

08:00 PM

No info

Jun 28, 2026

08:00 PM

No info

Jun 28, 2026

08:00 PM

Estadio Padre Ernesto Martearena, Salta

Jun 28, 2026

08:00 PM

Estadio Centenario, Resistencia

Jul 05, 2026

08:00 PM

Mar del Plata

Jul 05, 2026

08:00 PM

Estadio Leoncio Benitez, Corrientes

Jul 05, 2026

08:00 PM

Jose Maria Paz, Chivilcoy

Jul 05, 2026

08:00 PM

Estadio La Visera de Cemento, Cipolletti

Jul 05, 2026

08:00 PM

Miguel Morales, Pergamino

Jul 05, 2026

08:00 PM

Estadio Manuel y Ramon Nunez

Jul 05, 2026

08:00 PM

Estadio Raul Conti, Puerto Madryn

Jul 05, 2026

08:00 PM

Estadio General San Martin, Las Heras

Jul 05, 2026

08:00 PM

Estadio Roberto Natalio Carminatti

Jul 05, 2026

08:00 PM

17 De Octubre, Formosa

Jul 05, 2026

08:00 PM

Estadio General Jose de San Martin, San Martin

Jul 05, 2026

08:00 PM

Estadio Sol De Mayo, Viedma

Jul 05, 2026

08:00 PM

Estadio Oscar C. Boero, San Francisco

Jul 05, 2026

08:00 PM

Estadio 9 de Julio

Jul 05, 2026

08:00 PM

Salomon Boeseldin, Villa Ram

Jul 05, 2026

08:00 PM

No info

Jul 05, 2026

08:00 PM

No info

Jul 12, 2026

08:00 PM

El Coloso, Rafaela

Jul 12, 2026

08:00 PM

Estadio Modesto Marrone, Monte Maiz

Jul 12, 2026

08:00 PM

Jose Maria Paz, Chivilcoy

Jul 12, 2026

08:00 PM

Estadio Guillermo Trama, Comandante Nicanor Otamendi

Jul 12, 2026

08:00 PM

Estadio Gremio de Los Petroleros, Rincon de Los Sauces

Jul 12, 2026

08:00 PM

Leonardo Costa

Jul 12, 2026

08:00 PM

Estadio El Fortin, Rawson

Jul 12, 2026

08:00 PM

Estadio Mario Sebastian Diez, San Luis

Jul 12, 2026

08:00 PM

Santamarina vs Alvarado

Torneo Federal A

Estadio Municipal Gral. San Martin, Tandil

Jul 12, 2026

08:00 PM

Stadio Ciudad de La Banda, La Banda

Jul 12, 2026

08:00 PM

Estadio Antonio Romero, Formosa

Jul 12, 2026

08:00 PM

Estadio La Perrera, Las Parejas

Jul 12, 2026

08:00 PM

Estadio El Fortin

Jul 12, 2026

08:00 PM

No info

Jul 12, 2026

08:00 PM

Estadio Tito Cucchiaroni, Posadas

Jul 12, 2026

08:00 PM

No info

Jul 12, 2026

08:00 PM

Estadio Padre Ernesto Martearena, Salta

Jul 19, 2026

08:00 PM

Estadio 9 de Julio

Jul 19, 2026

08:00 PM

Estadio Leoncio Benitez, Corrientes

Jul 19, 2026

08:00 PM

Estadio Nuevo Pacaembu, General Pico

Jul 19, 2026

08:00 PM

Salomon Boeseldin, Villa Ram

Jul 19, 2026

08:00 PM

Miguel Morales, Pergamino

Jul 19, 2026

08:00 PM

Estadio Manuel y Ramon Nunez

Jul 19, 2026

08:00 PM

Estadio Raul Conti, Puerto Madryn

Jul 19, 2026

08:00 PM

Raul Orlando Lungarzo, Chivilcoy

Jul 19, 2026

08:00 PM

Estadio Jose Antonio Valle, Mar del Plata

Jul 19, 2026

08:00 PM

Estadio Roberto Natalio Carminatti

Jul 19, 2026

08:00 PM

17 De Octubre, Formosa

Jul 19, 2026

08:00 PM

Estadio General Jose de San Martin, San Martin

Jul 19, 2026

08:00 PM

Estadio Centenario, Resistencia

Jul 19, 2026

08:00 PM

Estadio Sol De Mayo, Viedma

Jul 19, 2026

08:00 PM

Estadio General San Martin, Las Heras

Jul 19, 2026

08:00 PM

Estadio Oscar C. Boero, San Francisco

Jul 19, 2026

08:00 PM

No info

Torneo Federal A Team List

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Douglas Haig

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Bartolomé Mitre

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Olimpo Bahia Blanca

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San Martin Formosa

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Sportivo Belgrano

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Alvarado

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9 de Julio Rafaela

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Argentino Monte Maíz

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Atenas

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Kimberley Mar del Plata

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Germinal de Rawson

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Defensores de Belgrano VR

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Gimnasia Chivilcoy

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Sportivo Las Parejas

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Cipolletti

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Sol de América

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Sol de Mayo

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Huracan Las Heras

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Villa Mitre

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Deportivo Rincon

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Gimnasia Concepción

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Guillermo Brown

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Independiente De Chivilcoy

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Juventud Unida Univ.

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Sarmiento de La Banda

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Juventud Antoniana

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Fundacion Amigos

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San Martín Mendoza

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Boca Unidos

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Circulo Deportivo

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El Linqueño

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Tucuman Central

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Santamarina

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Costa Brava

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Sarmiento Resistencia

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Atletico Escobar

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Defensores de Vilelas