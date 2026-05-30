Brasiliense U20 Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

May 30, 2026

01:00 PM

No info

May 30, 2026

01:00 PM

No info

May 30, 2026

06:30 PM

No info

May 30, 2026

06:30 PM

Legiao U20 vs Gama U20

Brasiliense U20

No info

May 30, 2026

06:30 PM

No info

May 30, 2026

06:30 PM

No info

May 30, 2026

06:30 PM

No info

May 31, 2026

06:30 PM

No info

Jun 06, 2026

01:00 PM

No info

Jun 06, 2026

01:00 PM

No info

Jun 06, 2026

06:30 PM

No info

Jun 07, 2026

06:30 PM

No info

Jun 13, 2026

01:00 PM

No info

Jun 13, 2026

06:30 PM

No info

Jun 13, 2026

06:30 PM

No info

Jun 14, 2026

06:30 PM

No info

Jun 20, 2026

01:00 PM

No info

Jun 20, 2026

06:30 PM

No info

Jun 20, 2026

06:30 PM

No info

Jun 20, 2026

06:30 PM

No info

Jun 21, 2026

01:00 PM

No info

Jun 27, 2026

01:00 PM

No info

Jun 27, 2026

01:00 PM

No info

Jul 04, 2026

01:00 PM

No info

Jul 04, 2026

06:30 PM

No info

Jul 05, 2026

01:00 PM

No info

Jul 05, 2026

06:30 PM

No info

Jul 11, 2026

01:00 PM

No info

Jul 11, 2026

01:00 PM

No info

Jul 18, 2026

01:00 PM

No info

Jul 18, 2026

06:30 PM

No info

Jul 18, 2026

06:30 PM

No info

Jul 18, 2026

06:30 PM

No info

Jul 25, 2026

01:00 PM

No info

Jul 25, 2026

06:30 PM

No info

Jul 25, 2026

06:30 PM

No info

Jul 26, 2026

01:00 PM

No info

Jul 26, 2026

06:30 PM

No info

Brasiliense U20 Team List

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Brasiliense U20

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Canaã U20

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Legiao U20

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Planaltina DF U20

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Brasília U20

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Ceilandense U20

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CFZ Brasilia U20

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Gama U20

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Grêmio Valparaíso U20

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Paranoa U20

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Sobradinho U20

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Taguatinga U20

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Capital TO U20

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Cruzeiro U20

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Luziânia U20

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Samambaia U20

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ARUC U20

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Brazlândia FC SAF U20

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Ceilândia U20

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Planaltina U20

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Real Brasília U20

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Santa Maria U20