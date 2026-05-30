Brasiliense U20 Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
May 30, 2026
01:00 PM
Cruzeiro U20 vs Ceilândia U20
Brasiliense U20
No info
May 30, 2026
01:00 PM
Grêmio Valparaíso U20 vs Ceilandense U20
Brasiliense U20
No info
May 30, 2026
06:30 PM
Brasiliense U20 vs Brazlândia FC SAF U20
Brasiliense U20
No info
May 30, 2026
06:30 PM
Legiao U20 vs Gama U20
Brasiliense U20
No info
May 30, 2026
06:30 PM
Planaltina DF U20 vs Luziânia U20
Brasiliense U20
No info
May 30, 2026
06:30 PM
Capital TO U20 vs CFZ Brasilia U20
Brasiliense U20
No info
May 30, 2026
06:30 PM
Planaltina U20 vs Sobradinho U20
Brasiliense U20
No info
May 31, 2026
06:30 PM
ARUC U20 vs Taguatinga U20
Brasiliense U20
No info
Jun 06, 2026
01:00 PM
Sobradinho U20 vs Capital TO U20
Brasiliense U20
No info
Jun 06, 2026
01:00 PM
Gama U20 vs Samambaia U20
Brasiliense U20
No info
Jun 06, 2026
06:30 PM
Taguatinga U20 vs Planaltina U20
Brasiliense U20
No info
Jun 07, 2026
06:30 PM
Brazlândia FC SAF U20 vs CFZ Brasilia U20
Brasiliense U20
No info
Jun 13, 2026
01:00 PM
Sobradinho U20 vs Taguatinga U20
Brasiliense U20
No info
Jun 13, 2026
06:30 PM
Legiao U20 vs Capital TO U20
Brasiliense U20
No info
Jun 13, 2026
06:30 PM
Planaltina DF U20 vs Santa Maria U20
Brasiliense U20
No info
Jun 14, 2026
06:30 PM
CFZ Brasilia U20 vs Brasiliense U20
Brasiliense U20
No info
Jun 20, 2026
01:00 PM
Grêmio Valparaíso U20 vs Real Brasília U20
Brasiliense U20
No info
Jun 20, 2026
06:30 PM
Legiao U20 vs CFZ Brasilia U20
Brasiliense U20
No info
Jun 20, 2026
06:30 PM
Taguatinga U20 vs Samambaia U20
Brasiliense U20
No info
Jun 20, 2026
06:30 PM
Planaltina DF U20 vs Paranoa U20
Brasiliense U20
No info
Jun 21, 2026
01:00 PM
Brazlândia FC SAF U20 vs Gama U20
Brasiliense U20
No info
Jun 27, 2026
01:00 PM
Gama U20 vs CFZ Brasilia U20
Brasiliense U20
No info
Jun 27, 2026
01:00 PM
Sobradinho U20 vs ARUC U20
Brasiliense U20
No info
Jul 04, 2026
01:00 PM
Grêmio Valparaíso U20 vs Santa Maria U20
Brasiliense U20
No info
Jul 04, 2026
06:30 PM
Taguatinga U20 vs Gama U20
Brasiliense U20
No info
Jul 05, 2026
01:00 PM
Brazlândia FC SAF U20 vs Planaltina U20
Brasiliense U20
No info
Jul 05, 2026
06:30 PM
CFZ Brasilia U20 vs Sobradinho U20
Brasiliense U20
No info
Jul 11, 2026
01:00 PM
Sobradinho U20 vs Legiao U20
Brasiliense U20
No info
Jul 11, 2026
01:00 PM
Grêmio Valparaíso U20 vs Cruzeiro U20
Brasiliense U20
No info
Jul 18, 2026
01:00 PM
Gama U20 vs Sobradinho U20
Brasiliense U20
No info
Jul 18, 2026
06:30 PM
Legiao U20 vs Brasiliense U20
Brasiliense U20
No info
Jul 18, 2026
06:30 PM
Taguatinga U20 vs Brazlândia FC SAF U20
Brasiliense U20
No info
Jul 18, 2026
06:30 PM
Planaltina DF U20 vs Grêmio Valparaíso U20
Brasiliense U20
No info
Jul 25, 2026
01:00 PM
Grêmio Valparaíso U20 vs Ceilândia U20
Brasiliense U20
No info
Jul 25, 2026
06:30 PM
Legiao U20 vs Samambaia U20
Brasiliense U20
No info
Jul 25, 2026
06:30 PM
Planaltina DF U20 vs Canaã U20
Brasiliense U20
No info
Jul 26, 2026
01:00 PM
Brazlândia FC SAF U20 vs Sobradinho U20
Brasiliense U20
No info
Jul 26, 2026
06:30 PM
CFZ Brasilia U20 vs ARUC U20
Brasiliense U20
No info
Brasiliense U20 Team List
Brasiliense U20
Canaã U20
Legiao U20
Planaltina DF U20
Brasília U20
Ceilandense U20
CFZ Brasilia U20
Gama U20
Grêmio Valparaíso U20
Paranoa U20
Sobradinho U20
Taguatinga U20
Capital TO U20
Cruzeiro U20
Luziânia U20
Samambaia U20
ARUC U20
Brazlândia FC SAF U20
Ceilândia U20
Planaltina U20
Real Brasília U20
Santa Maria U20