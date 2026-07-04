Grêmio Valparaíso U20 vs Santa Maria U20
Brasiliense U20
Grêmio Valparaíso U20
0
Santa Maria U20
0
NS
Brasiliense U20
Grêmio Valparaíso U20
0
Santa Maria U20
0
NS
Brasiliense U20
Taguatinga U20
0
Gama U20
0
NS
Brasiliense U20
Brazlândia FC SAF U20
0
Planaltina U20
0
NS
Brasiliense U20
Canaã U20
Legiao U20
Planaltina DF U20
Brasília U20
Ceilandense U20
CFZ Brasilia U20
Gama U20
Grêmio Valparaíso U20
Paranoa U20
Sobradinho U20
Taguatinga U20
Capital TO U20
Cruzeiro U20
Luziânia U20
Samambaia U20
ARUC U20
Brazlândia FC SAF U20
Ceilândia U20
Planaltina U20
Real Brasília U20
Santa Maria U20