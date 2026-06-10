Brasileiro U20 A Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

Jun 10, 2026

08:00 PM

No info

Jun 10, 2026

08:00 PM

No info

Jun 10, 2026

08:00 PM

No info

Jun 10, 2026

08:00 PM

No info

Jun 10, 2026

08:00 PM

No info

Jun 10, 2026

08:00 PM

No info

Jun 10, 2026

08:00 PM

No info

Jun 10, 2026

08:00 PM

No info

Jun 10, 2026

08:00 PM

No info

Jun 10, 2026

08:00 PM

No info

Jun 17, 2026

08:00 PM

No info

Jun 17, 2026

08:00 PM

No info

Jun 17, 2026

08:00 PM

No info

Jun 17, 2026

08:00 PM

No info

Jun 17, 2026

08:00 PM

No info

Jun 17, 2026

08:00 PM

No info

Jun 17, 2026

08:00 PM

No info

Jun 17, 2026

08:00 PM

No info

Jun 17, 2026

08:00 PM

No info

Jun 17, 2026

08:00 PM

No info

Jun 21, 2026

08:00 PM

No info

Jun 21, 2026

08:00 PM

No info

Jun 21, 2026

08:00 PM

No info

Jun 21, 2026

08:00 PM

No info

Jun 21, 2026

08:00 PM

No info

Jun 21, 2026

08:00 PM

No info

Jun 21, 2026

08:00 PM

Santos U20 vs Bahia U20

Brasileiro U20 A

No info

Jun 21, 2026

08:00 PM

No info

Jun 21, 2026

08:00 PM

No info

Jun 21, 2026

08:00 PM

No info

Jun 24, 2026

08:00 PM

No info

Jun 24, 2026

08:00 PM

No info

Jun 24, 2026

08:00 PM

No info

Jun 24, 2026

08:00 PM

No info

Jun 24, 2026

08:00 PM

No info

Jun 24, 2026

08:00 PM

Grêmio U20 vs Bahia U20

Brasileiro U20 A

No info

Jun 24, 2026

08:00 PM

No info

Jun 24, 2026

08:00 PM

No info

Jun 24, 2026

08:00 PM

No info

Jun 24, 2026

08:00 PM

No info

Jul 01, 2026

08:00 PM

No info

Jul 01, 2026

08:00 PM

No info

Jul 01, 2026

08:00 PM

No info

Jul 01, 2026

08:00 PM

No info

Jul 01, 2026

08:00 PM

No info

Jul 01, 2026

08:00 PM

No info

Jul 01, 2026

08:00 PM

No info

Jul 01, 2026

08:00 PM

No info

Jul 01, 2026

08:00 PM

No info

Jul 01, 2026

08:00 PM

No info

Brasileiro U20 A Team List

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Palmeiras U20

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Vasco da Gama U20

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Cruzeiro U20

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Botafogo U20

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Santos U20

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Athletico PR U20

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Bahia U20

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Flamengo U20

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América Mineiro U20

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RB Bragantino U20

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São Paulo U20

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Corinthians U20

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Vitória U20

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Fluminense U20

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Avaí U20

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Cuiabá U20

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Grêmio U20

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Criciuma U20

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Fortaleza U20

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Juventude U20

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Rodez

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Annecy

Brasileiro U20 A Stadiums

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Parc des Sports

Annecy, France