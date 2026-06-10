Brasileiro U20 A Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
Jun 10, 2026
08:00 PM
Botafogo U20 vs Criciuma U20
Brasileiro U20 A
No info
Jun 10, 2026
08:00 PM
Corinthians U20 vs Avaí U20
Brasileiro U20 A
No info
Jun 10, 2026
08:00 PM
Cruzeiro U20 vs Fortaleza U20
Brasileiro U20 A
No info
Jun 10, 2026
08:00 PM
Flamengo U20 vs Athletico PR U20
Brasileiro U20 A
No info
Jun 10, 2026
08:00 PM
Grêmio U20 vs Fluminense U20
Brasileiro U20 A
No info
Jun 10, 2026
08:00 PM
Juventude U20 vs Bahia U20
Brasileiro U20 A
No info
Jun 10, 2026
08:00 PM
Palmeiras U20 vs Santos U20
Brasileiro U20 A
No info
Jun 10, 2026
08:00 PM
São Paulo U20 vs RB Bragantino U20
Brasileiro U20 A
No info
Jun 10, 2026
08:00 PM
Vasco da Gama U20 vs Cuiabá U20
Brasileiro U20 A
No info
Jun 10, 2026
08:00 PM
Vitória U20 vs América Mineiro U20
Brasileiro U20 A
No info
Jun 17, 2026
08:00 PM
América Mineiro U20 vs Santos U20
Brasileiro U20 A
No info
Jun 17, 2026
08:00 PM
Athletico PR U20 vs Cruzeiro U20
Brasileiro U20 A
No info
Jun 17, 2026
08:00 PM
Bahia U20 vs Vasco da Gama U20
Brasileiro U20 A
No info
Jun 17, 2026
08:00 PM
Botafogo U20 vs Grêmio U20
Brasileiro U20 A
No info
Jun 17, 2026
08:00 PM
Corinthians U20 vs Vitória U20
Brasileiro U20 A
No info
Jun 17, 2026
08:00 PM
Criciuma U20 vs Palmeiras U20
Brasileiro U20 A
No info
Jun 17, 2026
08:00 PM
Flamengo U20 vs Cuiabá U20
Brasileiro U20 A
No info
Jun 17, 2026
08:00 PM
Fortaleza U20 vs Avaí U20
Brasileiro U20 A
No info
Jun 17, 2026
08:00 PM
Juventude U20 vs São Paulo U20
Brasileiro U20 A
No info
Jun 17, 2026
08:00 PM
RB Bragantino U20 vs Fluminense U20
Brasileiro U20 A
No info
Jun 21, 2026
08:00 PM
Avaí U20 vs Juventude U20
Brasileiro U20 A
No info
Jun 21, 2026
08:00 PM
Cruzeiro U20 vs Corinthians U20
Brasileiro U20 A
No info
Jun 21, 2026
08:00 PM
Cuiabá U20 vs Criciuma U20
Brasileiro U20 A
No info
Jun 21, 2026
08:00 PM
Fluminense U20 vs Athletico PR U20
Brasileiro U20 A
No info
Jun 21, 2026
08:00 PM
Grêmio U20 vs Fortaleza U20
Brasileiro U20 A
No info
Jun 21, 2026
08:00 PM
Palmeiras U20 vs América Mineiro U20
Brasileiro U20 A
No info
Jun 21, 2026
08:00 PM
Santos U20 vs Bahia U20
Brasileiro U20 A
No info
Jun 21, 2026
08:00 PM
São Paulo U20 vs Flamengo U20
Brasileiro U20 A
No info
Jun 21, 2026
08:00 PM
Vasco da Gama U20 vs RB Bragantino U20
Brasileiro U20 A
No info
Jun 21, 2026
08:00 PM
Vitória U20 vs Botafogo U20
Brasileiro U20 A
No info
Jun 24, 2026
08:00 PM
Avaí U20 vs Athletico PR U20
Brasileiro U20 A
No info
Jun 24, 2026
08:00 PM
Corinthians U20 vs Flamengo U20
Brasileiro U20 A
No info
Jun 24, 2026
08:00 PM
Cruzeiro U20 vs América Mineiro U20
Brasileiro U20 A
No info
Jun 24, 2026
08:00 PM
Cuiabá U20 vs Juventude U20
Brasileiro U20 A
No info
Jun 24, 2026
08:00 PM
Fluminense U20 vs Palmeiras U20
Brasileiro U20 A
No info
Jun 24, 2026
08:00 PM
Grêmio U20 vs Bahia U20
Brasileiro U20 A
No info
Jun 24, 2026
08:00 PM
RB Bragantino U20 vs Botafogo U20
Brasileiro U20 A
No info
Jun 24, 2026
08:00 PM
São Paulo U20 vs Fortaleza U20
Brasileiro U20 A
No info
Jun 24, 2026
08:00 PM
Vasco da Gama U20 vs Criciuma U20
Brasileiro U20 A
No info
Jun 24, 2026
08:00 PM
Vitória U20 vs Santos U20
Brasileiro U20 A
No info
Jul 01, 2026
08:00 PM
América Mineiro U20 vs RB Bragantino U20
Brasileiro U20 A
No info
Jul 01, 2026
08:00 PM
Athletico PR U20 vs Vitória U20
Brasileiro U20 A
No info
Jul 01, 2026
08:00 PM
Bahia U20 vs Cruzeiro U20
Brasileiro U20 A
No info
Jul 01, 2026
08:00 PM
Botafogo U20 vs Fluminense U20
Brasileiro U20 A
No info
Jul 01, 2026
08:00 PM
Criciuma U20 vs Grêmio U20
Brasileiro U20 A
No info
Jul 01, 2026
08:00 PM
Flamengo U20 vs Avaí U20
Brasileiro U20 A
No info
Jul 01, 2026
08:00 PM
Fortaleza U20 vs Vasco da Gama U20
Brasileiro U20 A
No info
Jul 01, 2026
08:00 PM
Juventude U20 vs Corinthians U20
Brasileiro U20 A
No info
Jul 01, 2026
08:00 PM
Palmeiras U20 vs Cuiabá U20
Brasileiro U20 A
No info
Jul 01, 2026
08:00 PM
Santos U20 vs São Paulo U20
Brasileiro U20 A
No info
Brasileiro U20 A Team List
Palmeiras U20
Vasco da Gama U20
Cruzeiro U20
Botafogo U20
Santos U20
Athletico PR U20
Bahia U20
Flamengo U20
América Mineiro U20
RB Bragantino U20
São Paulo U20
Corinthians U20
Vitória U20
Fluminense U20
Avaí U20
Cuiabá U20
Grêmio U20
Criciuma U20
Fortaleza U20
Juventude U20
Rodez
Annecy
Brasileiro U20 A Stadiums
Parc des Sports
Annecy, France