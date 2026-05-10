Cearense U20 Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

May 10, 2026

06:00 PM

No info

Jun 06, 2026

03:00 PM

No info

Jun 06, 2026

03:00 PM

No info

Jun 06, 2026

03:00 PM

No info

Jun 06, 2026

03:00 PM

No info

Jun 06, 2026

03:00 PM

No info

Jun 06, 2026

03:00 PM

No info

Jun 06, 2026

03:00 PM

No info

Jun 20, 2026

03:00 PM

No info

Jun 20, 2026

03:00 PM

No info

Jun 20, 2026

03:00 PM

No info

Jun 20, 2026

03:00 PM

No info

Jun 20, 2026

03:00 PM

No info

Jun 20, 2026

03:00 PM

No info

Jun 20, 2026

03:00 PM

No info

Jul 04, 2026

03:00 PM

No info

Jul 04, 2026

03:00 PM

No info

Jul 04, 2026

03:00 PM

No info

Jul 04, 2026

03:00 PM

No info

Jul 04, 2026

03:00 PM

No info

Jul 04, 2026

03:00 PM

No info

Jul 04, 2026

03:00 PM

No info

Cearense U20 Team List

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Atlético Cearense U20

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Ceará U20

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Fortaleza U20

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Quixadá U20

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Ferroviario U20

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Caucaia U20

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Floresta CE U20

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Vila Real FC U20

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Anjos do Céu U20

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Horizonte U20

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Tirol U20

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Alianca U20

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Juazeiro EC U20

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Tiangua CE U20