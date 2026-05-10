Cearense U20 Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
May 10, 2026
06:00 PM
Tirol U20 vs Alianca U20
Cearense U20
No info
Jun 06, 2026
03:00 PM
Ceará U20 vs Fortaleza U20
Cearense U20
No info
Jun 06, 2026
03:00 PM
Tirol U20 vs Floresta CE U20
Cearense U20
No info
Jun 06, 2026
03:00 PM
Quixadá U20 vs Anjos do Céu U20
Cearense U20
No info
Jun 06, 2026
03:00 PM
Horizonte U20 vs Atlético Cearense U20
Cearense U20
No info
Jun 06, 2026
03:00 PM
Caucaia U20 vs Alianca U20
Cearense U20
No info
Jun 06, 2026
03:00 PM
Ferroviario U20 vs Tiangua CE U20
Cearense U20
No info
Jun 06, 2026
03:00 PM
Vila Real FC U20 vs Juazeiro EC U20
Cearense U20
No info
Jun 20, 2026
03:00 PM
Caucaia U20 vs Fortaleza U20
Cearense U20
No info
Jun 20, 2026
03:00 PM
Ceará U20 vs Atlético Cearense U20
Cearense U20
No info
Jun 20, 2026
03:00 PM
Ferroviario U20 vs Anjos do Céu U20
Cearense U20
No info
Jun 20, 2026
03:00 PM
Quixadá U20 vs Tirol U20
Cearense U20
No info
Jun 20, 2026
03:00 PM
Floresta CE U20 vs Vila Real FC U20
Cearense U20
No info
Jun 20, 2026
03:00 PM
Horizonte U20 vs Juazeiro EC U20
Cearense U20
No info
Jun 20, 2026
03:00 PM
Alianca U20 vs Tiangua CE U20
Cearense U20
No info
Jul 04, 2026
03:00 PM
Fortaleza U20 vs Tirol U20
Cearense U20
No info
Jul 04, 2026
03:00 PM
Ceará U20 vs Quixadá U20
Cearense U20
No info
Jul 04, 2026
03:00 PM
Horizonte U20 vs Ferroviario U20
Cearense U20
No info
Jul 04, 2026
03:00 PM
Floresta CE U20 vs Caucaia U20
Cearense U20
No info
Jul 04, 2026
03:00 PM
Atlético Cearense U20 vs Anjos do Céu U20
Cearense U20
No info
Jul 04, 2026
03:00 PM
Juazeiro EC U20 vs Tiangua CE U20
Cearense U20
No info
Jul 04, 2026
03:00 PM
Alianca U20 vs Vila Real FC U20
Cearense U20
No info
Cearense U20 Team List
Atlético Cearense U20
Ceará U20
Fortaleza U20
Quixadá U20
Ferroviario U20
Caucaia U20
Floresta CE U20
Vila Real FC U20
Anjos do Céu U20
Horizonte U20
Tirol U20
Alianca U20
Juazeiro EC U20
Tiangua CE U20