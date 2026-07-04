Fortaleza U20 vs Tirol U20
Cearense U20
Fortaleza U20
0
Tirol U20
0
NS
Cearense U20
Fortaleza U20
0
Tirol U20
0
NS
Cearense U20
Ceará U20
0
Quixadá U20
0
NS
Cearense U20
Horizonte U20
0
Ferroviario U20
0
NS
Cearense U20
Floresta CE U20
0
Caucaia U20
0
NS
Cearense U20
Atlético Cearense U20
0
Anjos do Céu U20
0
NS
Cearense U20
Juazeiro EC U20
0
Tiangua CE U20
0
NS
Cearense U20
Alianca U20
0
Vila Real FC U20
0
NS
Matches not found
Atlético Cearense U20
Ceará U20
Fortaleza U20
Quixadá U20
Ferroviario U20
Caucaia U20
Floresta CE U20
Vila Real FC U20
Anjos do Céu U20
Horizonte U20
Tirol U20
Alianca U20
Juazeiro EC U20
Tiangua CE U20