Live Football (Soccer) Score of Cearense U20 2026

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Cearense U20 Team List

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Atlético Cearense U20

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Ceará U20

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Fortaleza U20

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Quixadá U20

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Ferroviario U20

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Caucaia U20

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Floresta CE U20

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Vila Real FC U20

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Anjos do Céu U20

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Horizonte U20

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Tirol U20

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Alianca U20

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Juazeiro EC U20

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Tiangua CE U20