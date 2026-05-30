Serie B Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
May 30, 2026
07:00 PM
Atletico Goianiense vs Goias
Serie B
No info
May 30, 2026
07:00 PM
Avai vs Criciuma
Serie B
Ressacada
May 30, 2026
09:00 PM
Minas Gerais
May 30, 2026
11:30 PM
Estadio Adelmar da Costa Carvalho, Recife
May 31, 2026
02:00 PM
Londrina vs Vila Nova
Serie B
Londrina
May 31, 2026
02:00 PM
Estadio Primeiro de Maio, Sao Bernardo
May 31, 2026
07:00 PM
Ceara vs Operario-PR
Serie B
Fortaleza
May 31, 2026
11:30 PM
Cuiaba vs CRB
Serie B
Arena Pantanal
Jun 01, 2026
10:00 PM
Ponte Preta vs Botafogo SP
Serie B
Campinas
Jun 05, 2026
11:00 PM
Operario-PR vs Juventude
Serie B
Ponta Grossa
Jun 06, 2026
02:00 PM
Criciuma vs Londrina
Serie B
No info
Jun 07, 2026
07:00 PM
CRB vs São Bernardo
Serie B
No info
Jun 08, 2026
11:00 PM
Belo Horizonte
Jun 08, 2026
11:00 PM
Vila Nova vs Botafogo SP
Serie B
No info
Jun 09, 2026
10:00 PM
Recife
Jun 09, 2026
10:00 PM
Ponte Preta vs Cuiaba
Serie B
Campinas
Jun 10, 2026
11:00 PM
Ceara vs Avai
Serie B
Fortaleza
Jun 10, 2026
11:00 PM
Goias vs Novorizontino
Serie B
Goiania
Jun 11, 2026
12:00 AM
Estadio Adelmar da Costa Carvalho, Recife
Jun 12, 2026
10:00 PM
Atletico Goianiense vs CRB
Serie B
No info
Jun 13, 2026
07:00 PM
Criciuma vs Ceara
Serie B
No info
Jun 13, 2026
07:00 PM
Fortaleza
Jun 13, 2026
07:00 PM
Londrina vs Avai
Serie B
Londrina
Jun 14, 2026
02:00 PM
Juventude vs Ponte Preta
Serie B
Estadio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul
Jun 14, 2026
02:00 PM
São Bernardo vs Sport Recife
Serie B
Estadio Primeiro de Maio, Sao Bernardo
Jun 14, 2026
07:00 PM
Athletic Club vs Goias
Serie B
Minas Gerais
Jun 14, 2026
07:00 PM
Cuiaba vs Vila Nova
Serie B
Arena Pantanal
Jun 14, 2026
10:00 PM
Botafogo SP vs Operario-PR
Serie B
Estadio Santa Cruz, Ribeirao Preto
Jun 14, 2026
10:00 PM
Estadio Dr. Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte
Jun 18, 2026
10:00 PM
Goias vs Operario-PR
Serie B
Goiania
Jun 19, 2026
12:00 AM
Estadio Adelmar da Costa Carvalho, Recife
Jun 20, 2026
02:00 PM
Londrina vs Athletic Club
Serie B
Londrina
Jun 20, 2026
07:00 PM
America Mineiro vs Criciuma
Serie B
Belo Horizonte
Jun 20, 2026
07:00 PM
Ponte Preta vs Novorizontino
Serie B
Campinas
Jun 20, 2026
10:00 PM
Ceara vs Botafogo SP
Serie B
Fortaleza
Jun 20, 2026
10:00 PM
Vila Nova vs Nautico Recife
Serie B
No info
Jun 21, 2026
02:00 PM
Avai vs Cuiaba
Serie B
Ressacada
Jun 21, 2026
02:00 PM
São Bernardo vs Juventude
Serie B
Estadio Primeiro de Maio, Sao Bernardo
Jun 21, 2026
07:00 PM
CRB vs Fortaleza EC
Serie B
No info
Jun 25, 2026
10:00 PM
Cuiaba vs Londrina
Serie B
Arena Pantanal
Jun 26, 2026
10:00 PM
Novorizontino vs Vila Nova
Serie B
Estadio Dr. Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte
Jun 27, 2026
02:00 PM
Ponta Grossa
Jun 27, 2026
07:00 PM
Botafogo SP vs CRB
Serie B
Estadio Santa Cruz, Ribeirao Preto
Jun 27, 2026
07:00 PM
Criciuma vs São Bernardo
Serie B
No info
Jun 28, 2026
02:00 PM
Juventude vs Ceara
Serie B
Estadio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul
Jun 28, 2026
07:00 PM
Athletic Club vs Avai
Serie B
Minas Gerais
Jun 28, 2026
07:00 PM
No info
Jun 28, 2026
09:30 PM
Fortaleza EC vs Sport Recife
Serie B
Fortaleza
Jun 28, 2026
09:30 PM
Nautico Recife vs Goias
Serie B
Recife
Jul 02, 2026
10:00 PM
Cuiaba vs America Mineiro
Serie B
Arena Pantanal
Jul 03, 2026
12:00 AM
Fortaleza EC vs Ponte Preta
Serie B
Fortaleza
Jul 04, 2026
02:00 PM
Criciuma vs Sport Recife
Serie B
No info
Jul 04, 2026
07:00 PM
Athletic Club vs Operario-PR
Serie B
Minas Gerais
Jul 04, 2026
07:00 PM
Botafogo SP vs Avai
Serie B
Estadio Santa Cruz, Ribeirao Preto
Jul 04, 2026
07:00 PM
Londrina vs CRB
Serie B
Londrina
Jul 04, 2026
07:00 PM
Estadio Dr. Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte
Jul 04, 2026
07:00 PM
Vila Nova vs São Bernardo
Serie B
No info
Jul 04, 2026
11:00 PM
Goias vs Ceara
Serie B
Goiania
Jul 05, 2026
02:00 PM
Nautico Recife vs Juventude
Serie B
Recife
Jul 08, 2026
11:00 PM
Ponte Preta vs Criciuma
Serie B
Campinas
Jul 10, 2026
10:00 PM
Juventude vs Vila Nova
Serie B
Estadio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul
Jul 10, 2026
11:00 PM
Sport Recife vs Botafogo SP
Serie B
Estadio Adelmar da Costa Carvalho, Recife
Jul 11, 2026
07:00 PM
America Mineiro vs Londrina
Serie B
Belo Horizonte
Jul 11, 2026
07:00 PM
Ceara vs Athletic Club
Serie B
Fortaleza
Jul 12, 2026
02:00 PM
Operario-PR vs Novorizontino
Serie B
Ponta Grossa
Jul 12, 2026
07:00 PM
Avai vs Nautico Recife
Serie B
Ressacada
Jul 12, 2026
07:00 PM
São Bernardo vs Cuiaba
Serie B
Estadio Primeiro de Maio, Sao Bernardo
Jul 12, 2026
09:00 PM
No info
Jul 12, 2026
10:00 PM
CRB vs Goias
Serie B
No info
Jul 16, 2026
11:00 PM
CRB vs Nautico Recife
Serie B
No info
Jul 17, 2026
10:00 PM
America Mineiro vs Ceara
Serie B
Belo Horizonte
Jul 17, 2026
10:00 PM
Juventude vs Cuiaba
Serie B
Estadio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul
Jul 17, 2026
10:00 PM
São Bernardo vs Avai
Serie B
Estadio Primeiro de Maio, Sao Bernardo
Jul 18, 2026
12:00 AM
Fortaleza
Jul 18, 2026
02:00 PM
Criciuma vs Vila Nova
Serie B
No info
Jul 18, 2026
07:00 PM
Ponte Preta vs Goias
Serie B
Campinas
Jul 18, 2026
07:00 PM
Sport Recife vs Operario-PR
Serie B
Estadio Adelmar da Costa Carvalho, Recife
Jul 20, 2026
10:00 PM
No info
Jul 20, 2026
11:00 PM
Londrina vs Botafogo SP
Serie B
Londrina
Jul 21, 2026
07:00 PM
Minas Gerais
Jul 21, 2026
07:00 PM
Avai vs America Mineiro
Serie B
Ressacada
Jul 21, 2026
07:00 PM
Botafogo SP vs Juventude
Serie B
Estadio Santa Cruz, Ribeirao Preto
Jul 21, 2026
07:00 PM
Ceara vs CRB
Serie B
Fortaleza
Jul 21, 2026
07:00 PM
Arena Pantanal
Jul 21, 2026
07:00 PM
Goias vs Sport Recife
Serie B
Goiania
Jul 21, 2026
07:00 PM
Nautico Recife vs Londrina
Serie B
Recife
Jul 21, 2026
07:00 PM
Novorizontino vs Criciuma
Serie B
Estadio Dr. Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte
Jul 21, 2026
07:00 PM
Operario-PR vs Ponte Preta
Serie B
Ponta Grossa
Jul 21, 2026
07:00 PM
Vila Nova vs Fortaleza EC
Serie B
No info
Jul 25, 2026
07:00 PM
America Mineiro vs Goias
Serie B
Belo Horizonte
Jul 25, 2026
07:00 PM
No info
Jul 25, 2026
07:00 PM
CRB vs Vila Nova
Serie B
No info
Jul 25, 2026
07:00 PM
Criciuma vs Nautico Recife
Serie B
No info
Jul 25, 2026
07:00 PM
Fortaleza EC vs Botafogo SP
Serie B
Fortaleza
Jul 25, 2026
07:00 PM
Juventude vs Avai
Serie B
Estadio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul
Jul 25, 2026
07:00 PM
Londrina vs Novorizontino
Serie B
Londrina
Jul 25, 2026
07:00 PM
Ponte Preta vs Athletic Club
Serie B
Campinas
Jul 25, 2026
07:00 PM
São Bernardo vs Ceara
Serie B
Estadio Primeiro de Maio, Sao Bernardo
Jul 25, 2026
07:00 PM
Sport Recife vs Cuiaba
Serie B
Estadio Adelmar da Costa Carvalho, Recife
Aug 08, 2026
07:00 PM
Athletic Club vs Criciuma
Serie B
Minas Gerais
Aug 08, 2026
07:00 PM
Avai vs CRB
Serie B
Ressacada
Aug 08, 2026
07:00 PM
Estadio Santa Cruz, Ribeirao Preto
Aug 08, 2026
07:00 PM
Ceara vs Ponte Preta
Serie B
Fortaleza
Aug 08, 2026
07:00 PM
Cuiaba vs Fortaleza EC
Serie B
Arena Pantanal
Aug 08, 2026
07:00 PM
Goias vs Londrina
Serie B
Goiania
Aug 08, 2026
07:00 PM
Recife
Aug 08, 2026
07:00 PM
Novorizontino vs Juventude
Serie B
Estadio Dr. Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte
Aug 08, 2026
07:00 PM
Operario-PR vs São Bernardo
Serie B
Ponta Grossa
Aug 08, 2026
07:00 PM
Vila Nova vs Sport Recife
Serie B
No info
Aug 15, 2026
07:00 PM
Belo Horizonte
Aug 15, 2026
07:00 PM
No info
Aug 15, 2026
07:00 PM
Ceara vs Cuiaba
Serie B
Fortaleza
Aug 15, 2026
07:00 PM
CRB vs Novorizontino
Serie B
No info
Aug 15, 2026
07:00 PM
Criciuma vs Goias
Serie B
No info
Aug 15, 2026
07:00 PM
Juventude vs Fortaleza EC
Serie B
Estadio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul
Aug 15, 2026
07:00 PM
Operario-PR vs Avai
Serie B
Ponta Grossa
Aug 15, 2026
07:00 PM
Campinas
Aug 15, 2026
07:00 PM
São Bernardo vs Botafogo SP
Serie B
Estadio Primeiro de Maio, Sao Bernardo
Aug 15, 2026
07:00 PM
Sport Recife vs Londrina
Serie B
Estadio Adelmar da Costa Carvalho, Recife
Aug 18, 2026
07:00 PM
Athletic Club vs CRB
Serie B
Minas Gerais
Aug 18, 2026
07:00 PM
Avai vs Sport Recife
Serie B
Ressacada
Aug 18, 2026
07:00 PM
Botafogo SP vs Criciuma
Serie B
Estadio Santa Cruz, Ribeirao Preto
Aug 18, 2026
07:00 PM
Cuiaba vs Operario-PR
Serie B
Arena Pantanal
Aug 18, 2026
07:00 PM
Fortaleza EC vs São Bernardo
Serie B
Fortaleza
Aug 18, 2026
07:00 PM
Goias vs Juventude
Serie B
Goiania
Aug 18, 2026
07:00 PM
Londrina
Aug 18, 2026
07:00 PM
Nautico Recife vs Ceara
Serie B
Recife
Aug 18, 2026
07:00 PM
Estadio Dr. Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte
Aug 18, 2026
07:00 PM
Vila Nova vs Ponte Preta
Serie B
No info
Aug 22, 2026
07:00 PM
Minas Gerais
Aug 22, 2026
07:00 PM
No info
Aug 22, 2026
07:00 PM
Ceara vs Londrina
Serie B
Fortaleza
Aug 22, 2026
07:00 PM
Criciuma vs Fortaleza EC
Serie B
No info
Aug 22, 2026
07:00 PM
Cuiaba vs Goias
Serie B
Arena Pantanal
Aug 22, 2026
07:00 PM
Juventude vs CRB
Serie B
Estadio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul
Aug 22, 2026
07:00 PM
Operario-PR vs Vila Nova
Serie B
Ponta Grossa
Aug 22, 2026
07:00 PM
Ponte Preta vs Avai
Serie B
Campinas
Aug 22, 2026
07:00 PM
Estadio Primeiro de Maio, Sao Bernardo
Aug 22, 2026
07:00 PM
Estadio Adelmar da Costa Carvalho, Recife
Serie B Team List
Nautico Recife
São Bernardo
Sport Recife
Fortaleza EC
Goias
Vila Nova
Novorizontino
CRB
Athletic Club
Criciuma
Juventude
Operario-PR
Atletico Goianiense
Ceara
Avai
Botafogo SP
Londrina
Ponte Preta
Cuiaba
America Mineiro