Serie B Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

May 30, 2026

07:00 PM

No info

May 30, 2026

07:00 PM

Ressacada

May 30, 2026

09:00 PM

Minas Gerais

May 30, 2026

11:30 PM

Estadio Adelmar da Costa Carvalho, Recife

May 31, 2026

02:00 PM

Londrina

May 31, 2026

02:00 PM

Estadio Primeiro de Maio, Sao Bernardo

May 31, 2026

07:00 PM

Fortaleza

May 31, 2026

11:30 PM

Arena Pantanal

Jun 01, 2026

10:00 PM

Campinas

Jun 05, 2026

11:00 PM

Ponta Grossa

Jun 06, 2026

02:00 PM

No info

Jun 07, 2026

07:00 PM

No info

Jun 08, 2026

11:00 PM

Belo Horizonte

Jun 08, 2026

11:00 PM

No info

Jun 09, 2026

10:00 PM

Recife

Jun 09, 2026

10:00 PM

Campinas

Jun 10, 2026

11:00 PM

Fortaleza

Jun 10, 2026

11:00 PM

Goiania

Jun 11, 2026

12:00 AM

Estadio Adelmar da Costa Carvalho, Recife

Jun 12, 2026

10:00 PM

No info

Jun 13, 2026

07:00 PM

No info

Jun 13, 2026

07:00 PM

Fortaleza

Jun 13, 2026

07:00 PM

Londrina

Jun 14, 2026

02:00 PM

Estadio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul

Jun 14, 2026

02:00 PM

Estadio Primeiro de Maio, Sao Bernardo

Jun 14, 2026

07:00 PM

Minas Gerais

Jun 14, 2026

07:00 PM

Arena Pantanal

Jun 14, 2026

10:00 PM

Estadio Santa Cruz, Ribeirao Preto

Jun 14, 2026

10:00 PM

Estadio Dr. Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte

Jun 18, 2026

10:00 PM

Goiania

Jun 19, 2026

12:00 AM

Estadio Adelmar da Costa Carvalho, Recife

Jun 20, 2026

02:00 PM

Londrina

Jun 20, 2026

07:00 PM

Belo Horizonte

Jun 20, 2026

07:00 PM

Campinas

Jun 20, 2026

10:00 PM

Fortaleza

Jun 20, 2026

10:00 PM

No info

Jun 21, 2026

02:00 PM

Ressacada

Jun 21, 2026

02:00 PM

Estadio Primeiro de Maio, Sao Bernardo

Jun 21, 2026

07:00 PM

No info

Jun 25, 2026

10:00 PM

Arena Pantanal

Jun 26, 2026

10:00 PM

Estadio Dr. Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte

Jun 27, 2026

02:00 PM

Ponta Grossa

Jun 27, 2026

07:00 PM

Estadio Santa Cruz, Ribeirao Preto

Jun 27, 2026

07:00 PM

No info

Jun 28, 2026

02:00 PM

Estadio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul

Jun 28, 2026

07:00 PM

Minas Gerais

Jun 28, 2026

07:00 PM

No info

Jun 28, 2026

09:30 PM

Fortaleza

Jun 28, 2026

09:30 PM

Recife

Jul 02, 2026

10:00 PM

Arena Pantanal

Jul 03, 2026

12:00 AM

Fortaleza

Jul 04, 2026

02:00 PM

No info

Jul 04, 2026

07:00 PM

Minas Gerais

Jul 04, 2026

07:00 PM

Estadio Santa Cruz, Ribeirao Preto

Jul 04, 2026

07:00 PM

Londrina

Jul 04, 2026

07:00 PM

Estadio Dr. Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte

Jul 04, 2026

07:00 PM

No info

Jul 04, 2026

11:00 PM

Goiania

Jul 05, 2026

02:00 PM

Recife

Jul 08, 2026

11:00 PM

Campinas

Jul 10, 2026

10:00 PM

Estadio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul

Jul 10, 2026

11:00 PM

Estadio Adelmar da Costa Carvalho, Recife

Jul 11, 2026

07:00 PM

Belo Horizonte

Jul 11, 2026

07:00 PM

Fortaleza

Jul 12, 2026

02:00 PM

Ponta Grossa

Jul 12, 2026

07:00 PM

Ressacada

Jul 12, 2026

07:00 PM

Estadio Primeiro de Maio, Sao Bernardo

Jul 12, 2026

09:00 PM

No info

Jul 12, 2026

10:00 PM

No info

Jul 16, 2026

11:00 PM

No info

Jul 17, 2026

10:00 PM

Belo Horizonte

Jul 17, 2026

10:00 PM

Estadio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul

Jul 17, 2026

10:00 PM

Estadio Primeiro de Maio, Sao Bernardo

Jul 18, 2026

12:00 AM

Fortaleza

Jul 18, 2026

02:00 PM

No info

Jul 18, 2026

07:00 PM

Campinas

Jul 18, 2026

07:00 PM

Estadio Adelmar da Costa Carvalho, Recife

Jul 20, 2026

10:00 PM

No info

Jul 20, 2026

11:00 PM

Londrina

Jul 21, 2026

07:00 PM

Minas Gerais

Jul 21, 2026

07:00 PM

Ressacada

Jul 21, 2026

07:00 PM

Estadio Santa Cruz, Ribeirao Preto

Jul 21, 2026

07:00 PM

Fortaleza

Jul 21, 2026

07:00 PM

Arena Pantanal

Jul 21, 2026

07:00 PM

Goiania

Jul 21, 2026

07:00 PM

Recife

Jul 21, 2026

07:00 PM

Estadio Dr. Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte

Jul 21, 2026

07:00 PM

Ponta Grossa

Jul 21, 2026

07:00 PM

No info

Jul 25, 2026

07:00 PM

Belo Horizonte

Jul 25, 2026

07:00 PM

No info

Jul 25, 2026

07:00 PM

No info

Jul 25, 2026

07:00 PM

No info

Jul 25, 2026

07:00 PM

Fortaleza

Jul 25, 2026

07:00 PM

Estadio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul

Jul 25, 2026

07:00 PM

Londrina

Jul 25, 2026

07:00 PM

Campinas

Jul 25, 2026

07:00 PM

Estadio Primeiro de Maio, Sao Bernardo

Jul 25, 2026

07:00 PM

Estadio Adelmar da Costa Carvalho, Recife

Aug 08, 2026

07:00 PM

Minas Gerais

Aug 08, 2026

07:00 PM

Ressacada

Aug 08, 2026

07:00 PM

Estadio Santa Cruz, Ribeirao Preto

Aug 08, 2026

07:00 PM

Fortaleza

Aug 08, 2026

07:00 PM

Arena Pantanal

Aug 08, 2026

07:00 PM

Goiania

Aug 08, 2026

07:00 PM

Recife

Aug 08, 2026

07:00 PM

Estadio Dr. Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte

Aug 08, 2026

07:00 PM

Ponta Grossa

Aug 08, 2026

07:00 PM

No info

Aug 15, 2026

07:00 PM

Belo Horizonte

Aug 15, 2026

07:00 PM

No info

Aug 15, 2026

07:00 PM

Fortaleza

Aug 15, 2026

07:00 PM

No info

Aug 15, 2026

07:00 PM

No info

Aug 15, 2026

07:00 PM

Estadio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul

Aug 15, 2026

07:00 PM

Ponta Grossa

Aug 15, 2026

07:00 PM

Campinas

Aug 15, 2026

07:00 PM

Estadio Primeiro de Maio, Sao Bernardo

Aug 15, 2026

07:00 PM

Estadio Adelmar da Costa Carvalho, Recife

Aug 18, 2026

07:00 PM

Minas Gerais

Aug 18, 2026

07:00 PM

Ressacada

Aug 18, 2026

07:00 PM

Estadio Santa Cruz, Ribeirao Preto

Aug 18, 2026

07:00 PM

Arena Pantanal

Aug 18, 2026

07:00 PM

Fortaleza

Aug 18, 2026

07:00 PM

Goiania

Aug 18, 2026

07:00 PM

Londrina

Aug 18, 2026

07:00 PM

Recife

Aug 18, 2026

07:00 PM

Estadio Dr. Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte

Aug 18, 2026

07:00 PM

No info

Aug 22, 2026

07:00 PM

Minas Gerais

Aug 22, 2026

07:00 PM

No info

Aug 22, 2026

07:00 PM

Fortaleza

Aug 22, 2026

07:00 PM

No info

Aug 22, 2026

07:00 PM

Arena Pantanal

Aug 22, 2026

07:00 PM

Estadio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul

Aug 22, 2026

07:00 PM

Ponta Grossa

Aug 22, 2026

07:00 PM

Campinas

Aug 22, 2026

07:00 PM

Estadio Primeiro de Maio, Sao Bernardo

Aug 22, 2026

07:00 PM

Estadio Adelmar da Costa Carvalho, Recife

Serie B Team List

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Nautico Recife

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São Bernardo

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Sport Recife

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Fortaleza EC

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Goias

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Vila Nova

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Novorizontino

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CRB

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Athletic Club

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Criciuma

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Juventude

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Operario-PR

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Atletico Goianiense

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Ceara

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Avai

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Botafogo SP

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Londrina

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Ponte Preta

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Cuiaba

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America Mineiro