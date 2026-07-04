Criciuma vs Sport Recife
Serie B
CRI
0
SPO
0
NS
Serie B
CRI
0
SPO
0
NS
Serie B
Minas Gerais
Athletic Club
0
Operario-PR
0
NS
Serie B
Estadio Santa Cruz, Ribeirao Preto
BOT
0
AVA
0
NS
Serie B
Londrina
LON
0
CRB
0
NS
Serie B
Estadio Dr. Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte
Novorizontino
0
ATL
0
NS
Serie B
VIL
0
BER
0
NS
Serie B
Goiania
GOI
0
CEA
0
NS
Serie B
Recife
NAU
0
JUV
0
NS
Nautico Recife
São Bernardo
Sport Recife
Fortaleza EC
Goias
Vila Nova
Novorizontino
CRB
Athletic Club
Criciuma
Juventude
Operario-PR
Atletico Goianiense
Ceara
Avai
Botafogo SP
Londrina
Ponte Preta
Cuiaba
America Mineiro