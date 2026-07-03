Coupe de France Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

Coupe de France Team List

image

Lens

image

Reims

image

Montpellier

image

Nice

image

Estac Troyes

image

Toulouse

image

Strasbourg

image

Amiens

image

Avranches

image

Bayeux

image

Hauts Lyonnais

image

Le Mans

image

Lorient

image

Lyon

image

Marseille

image

Orleans

image

Sochaux

image

Bassin d'Arcachon Sud

image

Bastia

image

Biesheim

image

Blois

image

Canet Roussillon

image

Chantilly

image

Chauvigny

image

Croix Football IC

image

Dieppe

image

Feignies-Aulnoye

image

Gosier

image

Guingamp

image

Istres

image

Laval

image

Le Puy Foot

image

Les Herbiers

image

Monaco

image

Nancy

image

Olympique Marcquois

image

Paris FC

image

Raon l'Etape

image

Rennes

image

SA Mérignac

image

Vendée Fontenay

image

Périgny

image

Rhone-Vallee

image

Saint-Cyr Collonges

image

Stade Béthunois

image

Steenvoorde

image

Angers

image

Annecy

image

APM Metz

image

Beaucouzé

image

Beauvais

image

Bondues

image

Bordeaux

image

Bourg-en-bresse 01

image

Chateauroux

image

Concarneau

image

Dunkerque

image

Feurs

image

Freyming

image

Granville

image

Grenoble

image

Le Geldar

image

Les Sables-d'Olonne

image

Lille

image

Lyon Duchere

image

Metz

image

MJEP Cormontreuil

image

Montreuil

image

Nantes

image

Oissel

image

Paris Saint Germain

image

PAU

image

Plouvorn

image

Pontivy GSI

image

Racing Besançon

image

RED Star FC 93

image

Reims Sainte-Anne

image

Saint Etienne

image

Saint-Malo

image

Sarreguemines

image

Seyssinet-Pariset

image

St Maur Lusitanos

image

Stade Briochin

image

Stade Plabennec

image

Torcy

image

Touraine

image

Union Saint-Jean

image

Yvetot

image

Saint-Meziery

image

Agde

image

Ancienne Château-Gontier

image

Andrézieux

image

Angoulême

image

ASPTT Dijon

image

ASS Still Mutzig

image

Aubagne

image

Aubervilliers

image

Auch

image

Auxerre

image

Avenir Sportif de Gouzon

image

Avion

image

Bayonne

image

Biars-Bretenoux

image

Blagnac

image

Boé Bon Encontre

image

Boulogne

image

Caen

image

Caen PTT

image

Cambrai

image

Camon

image

Cannes

image

Carnoux

image

Challans

image

Chamalières

image

Chambly Thelle FC

image

Clermont Foot

image

Colomiers

image

Dinan Léhon

image

Drancy

image

Épernay

image

Etoile Matoury

image

Fleury 91

image

Forbach

image

France Aizenay

image

Furiani-Agliani

image

Gazelec FC Ajaccio

image

Gobelins

image

Grasse

image

Ivry

image

LE Havre

image

Longuenesse

image

Loon-Plage

image

Marmande

image

Montceau

image

Montmorillon

image

Moulien

image

Mulhouse

image

OCPAM

image

Orvault SF

image

OS Aire-Sur-La-Lys

image

Plédran

image

Poitiers

image

Pontarlier

image

Porto Portugais Amiens

image

Quetigny

image

Quevilly

image

Racing Colombes 92

image

Rodez

image

Romorantin

image

Sablé

image

Saint-Amand

image

Saint-Colomban Locminé

image

Saint-Renan

image

Sarre Union

image

Savigneux Montbrison

image

Selongey

image

Stade Brestois 29

image

Strasbourg Koenigshoffen

image

Thionville Lusitanos

image

Thonon Évian

image

Trélissac

image

UF Touraine

image

Vitré

Coupe de France Stadiums

image

Stade Charles Massot

Espaly-Saint-Marcel, France

image

Stade Bollaert-Delelis

Lens, France

image

Allianz Riviera

Nice, France

image

Parc des Sports

Annecy, France

image

Stade René Fenouillère

Avranches, France

image

Stadium de Toulouse

Toulouse, France

image

Stade Parsemain

Fos-sur-Mer, France

image

Stade Massabielle

Les Herbiers, France

image

Stade Jean Leveille

Challans, France

image

Stade Marie-Marvingt

Le Mans, France

image

Stade Henri Seigneur

Croix, France

image

Stade Marcel-Verchère

Bourg-en-Bresse, France

image

Stade Pierre de Coubertin

Cannes, France

image

Roazhon Park

Rennes, France

image

Parc des Princes

Paris, France

image

Stade de la Meinau

Strasbourg, France

image

Stade Auguste-Delaune

Reims, France

image

Stade Jules Ladoumègue

Romorantin-Lanthenay, France

image

Stade Michel d'Ornano

Caen, France

image

Stade de l'Aube

Troyes, France

image

Stade de Balmont

Lyon, France

image

Stade des Alpes

Grenoble, France

image

Stade Raymond-Kopa

Angers, France