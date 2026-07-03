Live Football (Soccer) Score of Coupe de France 2026
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Coupe de France Team List
Lens
Reims
Montpellier
Nice
Estac Troyes
Toulouse
Strasbourg
Amiens
Avranches
Bayeux
Hauts Lyonnais
Le Mans
Lorient
Lyon
Marseille
Orleans
Sochaux
Bassin d'Arcachon Sud
Bastia
Biesheim
Blois
Canet Roussillon
Chantilly
Chauvigny
Croix Football IC
Dieppe
Feignies-Aulnoye
Gosier
Guingamp
Istres
Laval
Le Puy Foot
Les Herbiers
Monaco
Nancy
Olympique Marcquois
Paris FC
Raon l'Etape
Rennes
SA Mérignac
Vendée Fontenay
Périgny
Rhone-Vallee
Saint-Cyr Collonges
Stade Béthunois
Steenvoorde
Angers
Annecy
APM Metz
Beaucouzé
Beauvais
Bondues
Bordeaux
Bourg-en-bresse 01
Chateauroux
Concarneau
Dunkerque
Feurs
Freyming
Granville
Grenoble
Le Geldar
Les Sables-d'Olonne
Lille
Lyon Duchere
Metz
MJEP Cormontreuil
Montreuil
Nantes
Oissel
Paris Saint Germain
PAU
Plouvorn
Pontivy GSI
Racing Besançon
RED Star FC 93
Reims Sainte-Anne
Saint Etienne
Saint-Malo
Sarreguemines
Seyssinet-Pariset
St Maur Lusitanos
Stade Briochin
Stade Plabennec
Torcy
Touraine
Union Saint-Jean
Yvetot
Saint-Meziery
Agde
Ancienne Château-Gontier
Andrézieux
Angoulême
ASPTT Dijon
ASS Still Mutzig
Aubagne
Aubervilliers
Auch
Auxerre
Avenir Sportif de Gouzon
Avion
Bayonne
Biars-Bretenoux
Blagnac
Boé Bon Encontre
Boulogne
Caen
Caen PTT
Cambrai
Camon
Cannes
Carnoux
Challans
Chamalières
Chambly Thelle FC
Clermont Foot
Colomiers
Dinan Léhon
Drancy
Épernay
Etoile Matoury
Fleury 91
Forbach
France Aizenay
Furiani-Agliani
Gazelec FC Ajaccio
Gobelins
Grasse
Ivry
LE Havre
Longuenesse
Loon-Plage
Marmande
Montceau
Montmorillon
Moulien
Mulhouse
OCPAM
Orvault SF
OS Aire-Sur-La-Lys
Plédran
Poitiers
Pontarlier
Porto Portugais Amiens
Quetigny
Quevilly
Racing Colombes 92
Rodez
Romorantin
Sablé
Saint-Amand
Saint-Colomban Locminé
Saint-Renan
Sarre Union
Savigneux Montbrison
Selongey
Stade Brestois 29
Strasbourg Koenigshoffen
Thionville Lusitanos
Thonon Évian
Trélissac
UF Touraine
Vitré
Coupe de France Stadiums
Stade Charles Massot
Espaly-Saint-Marcel, France
Stade Bollaert-Delelis
Lens, France
Allianz Riviera
Nice, France
Parc des Sports
Annecy, France
Stade René Fenouillère
Avranches, France
Stadium de Toulouse
Toulouse, France
Stade Parsemain
Fos-sur-Mer, France
Stade Massabielle
Les Herbiers, France
Stade Jean Leveille
Challans, France
Stade Marie-Marvingt
Le Mans, France
Stade Henri Seigneur
Croix, France
Stade Marcel-Verchère
Bourg-en-Bresse, France
Stade Pierre de Coubertin
Cannes, France
Roazhon Park
Rennes, France
Parc des Princes
Paris, France
Stade de la Meinau
Strasbourg, France
Stade Auguste-Delaune
Reims, France
Stade Jules Ladoumègue
Romorantin-Lanthenay, France
Stade Michel d'Ornano
Caen, France
Stade de l'Aube
Troyes, France
Stade de Balmont
Lyon, France
Stade des Alpes
Grenoble, France
Stade Raymond-Kopa
Angers, France