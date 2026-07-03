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Villefranche

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Aubagne

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Bourg-en-bresse 01

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Caen

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Gobelins

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Quevilly

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Chateauroux

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Stade Briochin

National 1 Stadiums

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Stade de Lattre de Tassigny

Aubagne, France

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Stade de la Libération

Boulogne-sur-Mer, France

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Stade Robert Bobin

Bondoufle, France

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Stade Gaston Petit

Châteauroux, France

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Stade Armand Chouffet

Villefranche-sur-Saône, France

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Terrain Walter Felder

Fleury Merogis, France

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Stade Pelé

Paris, France

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Stade Michel d'Ornano

Caen, France

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Stade Michel-Moretti

Ajaccio, France

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Stade Charles Massot

Espaly-Saint-Marcel, France

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Stade Fred Aubert

Saint-Brieuc, France

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Stade Gaston-Gérard

Dijon, France

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Stade Marcel-Verchère

Bourg-en-Bresse, France

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Stade Robert Diochon

Le Petit-Quevilly, France

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Stade de la Source

Orléans, France

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Stade Auguste-Bonal

Montbéliard, France

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Stade Municipal Georges Lefèvre

Saint-Germain-en-Laye, France

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Stade du Hainaut

Valenciennes, France