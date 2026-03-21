National 3 - Group B Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
Mar 21, 2026
05:00 PM
Châteauroux II vs Châtellerault
National 3 - Group B
Stade Claude Jamet, Châteauroux
Mar 28, 2026
05:00 PM
Les Sables vs La Châtaigneraie
National 3 - Group B
Stade de la Rudelière, Les Sables-d'Olonne
National 3 - Group B Team List
Le Poiré sur Vie
Challans
Nantes II
Les Sables
Vendée Fontenay
St-Philbert Gd Lieu
La Châtaigneraie
Châteauroux II
Panazol
UF Touraine
Touraine
USSA Vertou
Chauvigny
Angers SCO II
Châtellerault
National 3 - Group B Stadiums
Complexe sportif de la Haye
Ballan-Miré, France
Stade de la Rudelière
Les Sables-d'Olonne, France
Stade Marcel-Saupin
Nantes, France
Stade de la Salpinte
Angers, France
Stade Jean Leveille
Challans, France
Stade Emmanuel Murzeau
Fontenay-le-Comte, France
Stade De La Montée Rouge
Châtellerault, France
Complexe Sportif Des Chevrets 3
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, France
Stade Claude Bétard
La-Chataigneraie, France
Stade de Morpiènas
Panazol, France
Stade Claude Jamet
Châteauroux, France
Stade de l'Idonnière
Le Poiré-sur-Vie, France
Stade des Échalonnières
Vertou, France
Stade Gilbert Arnault
Chauvigny, France