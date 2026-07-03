Live Football (Soccer) Score of National 3 - Group B 2026

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Full Schedule

Today Matches

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Tomorrow Matches

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National 3 - Group B Team List

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Le Poiré sur Vie

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Challans

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Nantes II

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Les Sables

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Vendée Fontenay

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St-Philbert Gd Lieu

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La Châtaigneraie

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Châteauroux II

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Panazol

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UF Touraine

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Touraine

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USSA Vertou

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Chauvigny

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Angers SCO II

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Châtellerault

National 3 - Group B Stadiums

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Complexe sportif de la Haye

Ballan-Miré, France

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Stade de la Rudelière

Les Sables-d&apos;Olonne, France

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Stade Marcel-Saupin

Nantes, France

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Stade de la Salpinte

Angers, France

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Stade Jean Leveille

Challans, France

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Stade Emmanuel Murzeau

Fontenay-le-Comte, France

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Stade De La Montée Rouge

Châtellerault, France

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Complexe Sportif Des Chevrets 3

Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, France

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Stade Claude Bétard

La-Chataigneraie, France

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Stade de Morpiènas

Panazol, France

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Stade Claude Jamet

Châteauroux, France

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Stade de l'Idonnière

Le Poiré-sur-Vie, France

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Stade des Échalonnières

Vertou, France

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Stade Gilbert Arnault

Chauvigny, France