National 3 - Group E Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
Apr 11, 2026
04:30 PM
Gazelec FC Ajaccio vs Drancy
National 3 - Group E
No info
May 09, 2026
04:00 PM
Amiens SC II vs Le Pays du Valois
National 3 - Group E
No info
National 3 - Group E Team List
Lille II
OCPAM
Le Pays du Valois
Croix Football IC
Vimy
Balagne
Gazelec FC Ajaccio
Olympique St Quentin
Pays de Cassel
Drancy
Metz II
Reims II
Neuilly sur Marne
Amiens SC II
National 3 - Group E Stadiums
Stade Ange Casanova
Ajaccio, France
Stade Jacques Ambroggi
L'Île-Rousse, France
Stade Charles Sage
Drancy, France
Stade De La Mine 1
Vimy, France
Stade Henri Seigneur
Croix, France
Stade Paul Debrésie
Saint-Quentin, France
Stade Louis Blériot N°1
Bétheny, France
Stade du Petit Bois
Charleville-Mézières, France
Stade Municipal Olivier Lovighi
Le Plessis-Belleville, France