Live Football (Soccer) Score of National 3 - Group E 2026

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Full Schedule

Today Matches

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Tomorrow Matches

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National 3 - Group E Team List

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Lille II

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OCPAM

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Le Pays du Valois

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Croix Football IC

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Vimy

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Balagne

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Gazelec FC Ajaccio

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Olympique St Quentin

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Pays de Cassel

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Drancy

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Metz II

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Reims II

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Neuilly sur Marne

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Amiens SC II

National 3 - Group E Stadiums

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Stade Ange Casanova

Ajaccio, France

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Stade Jacques Ambroggi

L&apos;Île-Rousse, France

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Stade Charles Sage

Drancy, France

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Stade De La Mine 1

Vimy, France

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Stade Henri Seigneur

Croix, France

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Stade Paul Debrésie

Saint-Quentin, France

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Stade Louis Blériot N°1

Bétheny, France

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Stade du Petit Bois

Charleville-Mézières, France

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Stade Municipal Olivier Lovighi

Le Plessis-Belleville, France