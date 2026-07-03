Live Football (Soccer) Score of National 3 - Group H 2026
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National 3 - Group H Team List
Fos
Olympique d'Alès
Olympique Marseille II
Lyon Duchere
Bourgoin-Jallieu
Cannet Rocheville
Stade Beaucairois
Montpellier II
Olympique Lyonnais II
Seyssinet-Pariset
ASPTT Dijon
Villefranche SJB
Gallia Lucciana
Carnoux
Ajaccio II
National 3 - Group H Stadiums
Stade Charles Galletti
Lucciana, France
Stade Intercommunal Beaulieu
Saint Jean Cap Ferrat, France
Stade Parsemain
Fos-sur-Mer, France
Stade Dumè Luciani
Ajaccio, France
Stade Philibert Schneider
Beaucaire, France
Stade Marcel Cerdan
Carnoux-en-Provence, France
Stade Bernard Gasset Terrain n°7
Montpellier, France
Stade Maurice Jean-Pierre
Le Cannet, France
Stade de Balmont
Lyon, France
Terrain d'honneur Gérard Houllier
Décines-Charpieu, France
Stade Pierre Pibarot
Alès, France