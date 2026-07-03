Live Football (Soccer) Score of Oberliga - Bremen 2026

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Tomorrow Matches

Matches not found

TomorrowYesterday

Oberliga - Bremen Team List

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Blumenthaler SV

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Hemelingen

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Eiche Horn

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OSC Bremerhaven

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Brinkumer SV

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BTS Neustadt

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Union Bremen

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Aumund-Vegesack

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Oberneuland

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Leher TS

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Werder Bremen III

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Geestemünde

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Vatan Sport

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Habenhauser FV

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Woltmershausen

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Sebaldsbrück

Oberliga - Bremen Stadiums

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SPA Fritzewiese Platz 1

Bremen, Germany

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SPA Erlenstraße, Platz 1

Bremen, Germany

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Weserstadion Platz 12

Bremen, Germany

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Nordseestadion

Bremerhaven, Germany

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SPA Bürgerpark Platz 2

Bremerhaven, Germany

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Sportanlage Bunnsackerweg - Platz 1

Bremen, Germany

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BSA Hemelingen - Platz 1

Bremen, Germany

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BZA Hanseaten-Kampfbahn

Bremen, Germany

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Marko Mock Arena

Bremen, Germany

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Stadion Vegesack

Bremen, Germany

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BSA Gröpelingen

Bremen, Germany

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Weserstadion Platz 13

Bremen, Germany

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LTS-Sportanlage 1

Bremerhaven, Germany

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BZA Burgwallstadion

Bremen, Germany