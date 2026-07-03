Oberliga - Hamburg Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

Oberliga - Hamburg Team List

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ETSV Hamburg

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Eimsbütteler TV

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Tus Dassendorf

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Victoria Hamburg

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Paloma

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HT16

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Teutonia Ottensen

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Süderelbe

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Sasel

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Buchholz

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Harksheide

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Niendorfer TSV

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Vorwärts-Wacker 04

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Nikola Tesla

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HEBC

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Türkiye

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Halstenbek-Rellingen

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Curslack-Neuengamme

Oberliga - Hamburg Stadiums

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Kunstrasenplatz collatz+schwartz Sportpark

Norderstedt, Germany

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Kunstrasenplatz Legienstraße

Hamburg, Germany

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Professor-Reinmüller-Platz

Hamburg, Germany

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Sportplatz Gramkowweg

Hamburg, Germany

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Rasenplatz Fährstrasse

Hamburg, Germany

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Sportanlage Kiesbarg

Hamburg, Germany

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Sportplatz Parkweg

Hamburg, Germany

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Sportanlage Sachsenweg

Hamburg, Germany

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Stadion Hoheluft

Hamburg, Germany

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Vorhornweg Platz 1

Hamburg, Germany

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ETV-Sportzentrum Hoheluft

Hamburg, Germany

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Jacob-Thode-Platz

Halstenbek, Germany

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Jonny Rehbein Sportplatz

Hamburg, Germany

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Kunstrasenplatz Öjendorfer Weg

Hamburg, Germany

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Sportplatz Dassendorf

Dassendorf, Germany

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Gottfried-Tönsfeld Sportplatz

Hamburg, Germany

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Kunstrasenplatz Mittlerer Landweg

Hamburg, Germany

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Otto-Koch-Kampfbahn

Buchholz in der Nordheide, Germany