Live Football (Soccer) Score of Oberliga - Hamburg 2026
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Oberliga - Hamburg Team List
ETSV Hamburg
Eimsbütteler TV
Tus Dassendorf
Victoria Hamburg
Paloma
HT16
Teutonia Ottensen
Süderelbe
Sasel
Buchholz
Harksheide
Niendorfer TSV
Vorwärts-Wacker 04
Nikola Tesla
HEBC
Türkiye
Halstenbek-Rellingen
Curslack-Neuengamme
Oberliga - Hamburg Stadiums
Kunstrasenplatz collatz+schwartz Sportpark
Norderstedt, Germany
Kunstrasenplatz Legienstraße
Hamburg, Germany
Professor-Reinmüller-Platz
Hamburg, Germany
Sportplatz Gramkowweg
Hamburg, Germany
Rasenplatz Fährstrasse
Hamburg, Germany
Sportanlage Kiesbarg
Hamburg, Germany
Sportplatz Parkweg
Hamburg, Germany
Sportanlage Sachsenweg
Hamburg, Germany
Stadion Hoheluft
Hamburg, Germany
Vorhornweg Platz 1
Hamburg, Germany
ETV-Sportzentrum Hoheluft
Hamburg, Germany
Jacob-Thode-Platz
Halstenbek, Germany
Jonny Rehbein Sportplatz
Hamburg, Germany
Kunstrasenplatz Öjendorfer Weg
Hamburg, Germany
Sportplatz Dassendorf
Dassendorf, Germany
Gottfried-Tönsfeld Sportplatz
Hamburg, Germany
Kunstrasenplatz Mittlerer Landweg
Hamburg, Germany
Otto-Koch-Kampfbahn
Buchholz in der Nordheide, Germany