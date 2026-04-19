Oberliga - Nordost-Nord Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
Apr 19, 2026
12:00 PM
Lichtenberg vs Anker Wismar
Oberliga - Nordost-Nord
No info
May 30, 2026
12:00 PM
Neustrelitz vs BAK '07
Oberliga - Nordost-Nord
Parkstadion, Neustrelitz
May 30, 2026
12:00 PM
Union Klosterfelde vs Dynamo Schwerin
Oberliga - Nordost-Nord
Sportplatz an der Mühlenstraße, Wandlitz
May 30, 2026
12:00 PM
Croatia Berlin vs Makkabi
Oberliga - Nordost-Nord
Friedrich-Ebert-Stadion, Berlin
May 30, 2026
12:00 PM
Eintracht Mahlsdorf vs Tasmania Berlin
Oberliga - Nordost-Nord
Sportanlage Am Rosenhag, Berlin
May 30, 2026
12:00 PM
Lichtenberg vs Tennis Borussia
Oberliga - Nordost-Nord
HOWOGE-Arena Hans Zoschke, Berlin
May 30, 2026
12:00 PM
Optik Rathenow vs Anker Wismar
Oberliga - Nordost-Nord
Stadion Vogelgesang, Rathenow
May 30, 2026
12:00 PM
Siedenbollentin vs Sparta Lichtenberg
Oberliga - Nordost-Nord
Fritz Reuter Sportpark, Siedenbollentin
May 30, 2026
12:00 PM
Hansa Rostock II vs Viktoria Berlin
Oberliga - Nordost-Nord
Volksstadion, Rostock
Oberliga - Nordost-Nord Team List
Tasmania Berlin
Lichtenberg
Hansa Rostock II
Union Klosterfelde
Neustrelitz
Makkabi
Siedenbollentin
Anker Wismar
Sparta Lichtenberg
Eintracht Mahlsdorf
BAK '07
Optik Rathenow
Tennis Borussia
Dynamo Schwerin
Croatia Berlin
Viktoria Berlin
Oberliga - Nordost-Nord Stadiums
Stadion Vogelgesang
Rathenow, Germany
Poststadion
Berlin, Germany
Fritz Reuter Sportpark
Siedenbollentin, Germany
HOWOGE-Arena Hans Zoschke
Berlin, Germany
Rasenplatz Fischerstraße
Berlin, Germany
Volksstadion
Rostock, Germany
Stadion Lichterfelde
Berlin, Germany
Parkstadion
Neustrelitz, Germany
Sportpark Lankow
Schwerin, Germany
Sportplatz an der Mühlenstraße
Wandlitz, Germany
Sportanlage Am Rosenhag
Berlin, Germany
Julius-Hirsch-Sportanlage 1
Berlin, Germany
Mommsenstadion
Berlin, Germany
Werner-Seelenbinder-Sportpark
Berlin, Germany