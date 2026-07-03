Live Football (Soccer) Score of Oberliga - Nordost-Nord 2026

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Tomorrow Matches

Matches not found

TomorrowYesterday

Oberliga - Nordost-Nord Team List

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Tasmania Berlin

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Lichtenberg

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Hansa Rostock II

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Union Klosterfelde

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Neustrelitz

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Makkabi

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Siedenbollentin

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Anker Wismar

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Sparta Lichtenberg

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Eintracht Mahlsdorf

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BAK '07

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Optik Rathenow

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Tennis Borussia

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Dynamo Schwerin

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Croatia Berlin

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Viktoria Berlin

Oberliga - Nordost-Nord Stadiums

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Stadion Vogelgesang

Rathenow, Germany

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Poststadion

Berlin, Germany

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Fritz Reuter Sportpark

Siedenbollentin, Germany

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HOWOGE-Arena Hans Zoschke

Berlin, Germany

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Rasenplatz Fischerstraße

Berlin, Germany

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Volksstadion

Rostock, Germany

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Stadion Lichterfelde

Berlin, Germany

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Parkstadion

Neustrelitz, Germany

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Sportpark Lankow

Schwerin, Germany

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Sportplatz an der Mühlenstraße

Wandlitz, Germany

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Sportanlage Am Rosenhag

Berlin, Germany

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Julius-Hirsch-Sportanlage 1

Berlin, Germany

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Mommsenstadion

Berlin, Germany

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Werner-Seelenbinder-Sportpark

Berlin, Germany