Live Football (Soccer) Score of Oberliga - Nordost-Nord 2026
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Oberliga - Nordost-Nord Team List
Tasmania Berlin
Lichtenberg
Hansa Rostock II
Union Klosterfelde
Neustrelitz
Makkabi
Siedenbollentin
Anker Wismar
Sparta Lichtenberg
Eintracht Mahlsdorf
BAK '07
Optik Rathenow
Tennis Borussia
Dynamo Schwerin
Croatia Berlin
Viktoria Berlin
Oberliga - Nordost-Nord Stadiums
Stadion Vogelgesang
Rathenow, Germany
Poststadion
Berlin, Germany
Fritz Reuter Sportpark
Siedenbollentin, Germany
HOWOGE-Arena Hans Zoschke
Berlin, Germany
Rasenplatz Fischerstraße
Berlin, Germany
Volksstadion
Rostock, Germany
Stadion Lichterfelde
Berlin, Germany
Parkstadion
Neustrelitz, Germany
Sportpark Lankow
Schwerin, Germany
Sportplatz an der Mühlenstraße
Wandlitz, Germany
Sportanlage Am Rosenhag
Berlin, Germany
Julius-Hirsch-Sportanlage 1
Berlin, Germany
Mommsenstadion
Berlin, Germany
Werner-Seelenbinder-Sportpark
Berlin, Germany