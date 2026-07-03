Live Football (Soccer) Score of Oberliga - Promotion Round 2026

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Tomorrow Matches

Matches not found

TomorrowYesterday

Oberliga - Promotion Round Team List

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Schöningen

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Altona 93

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Heider SV

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Hemelingen

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Balingen

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Kaiserslautern II

Oberliga - Promotion Round Stadiums

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Stadion Hoheluft

Hamburg, Germany

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Fritz-Walter-Stadion

Kaiserslautern, Germany

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BSA Hemelingen - Platz 1

Bremen, Germany

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Elm-Stadion

Schöningen, Germany

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Adolf-Jäger-Kampfbahn

Hamburg, Germany

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Stadion an der Meldorfer Straße

Heide, Germany