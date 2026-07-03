Live Football (Soccer) Score of Oberliga - Promotion Round 2026
Full Schedule
Today Matches
Matches not found
Tomorrow Matches
Matches not found
Oberliga - Promotion Round Team List
Schöningen
Altona 93
Heider SV
Hemelingen
Balingen
Kaiserslautern II
Oberliga - Promotion Round Stadiums
Stadion Hoheluft
Hamburg, Germany
Fritz-Walter-Stadion
Kaiserslautern, Germany
BSA Hemelingen - Platz 1
Bremen, Germany
Elm-Stadion
Schöningen, Germany
Adolf-Jäger-Kampfbahn
Hamburg, Germany
Stadion an der Meldorfer Straße
Heide, Germany