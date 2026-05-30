Oberliga - Westfalen Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
May 30, 2026
12:30 PM
Gievenbeck vs Arminia II
Oberliga - Westfalen
Senger Arena, Münster
May 31, 2026
01:00 PM
Sprockhovel vs Verl II
Oberliga - Westfalen
Klein Arena, Sprockhövel
May 31, 2026
01:00 PM
SG Wattenscheid 09 vs Lippstadt 08
Oberliga - Westfalen
Lohrheidestadion, Bochum
May 31, 2026
01:00 PM
Vreden vs Erkenschwick
Oberliga - Westfalen
Hamalandstadion, Vreden
May 31, 2026
01:00 PM
Türkspor Dortmund vs Westfalia Rhynern
Oberliga - Westfalen
Kunstrasenplatz Mendeplatz 2, Dortmund
May 31, 2026
01:00 PM
Rot Weiss Ahlen vs Eintracht Rheine
Oberliga - Westfalen
Wersestadion, Ahlen
May 31, 2026
01:00 PM
Ennepetal vs ASC Dortmund
Oberliga - Westfalen
Bremenstadion, Ennepetal
May 31, 2026
01:30 PM
Finnentrop / Bamenohl vs Schermbeck
Oberliga - Westfalen
Sportplatz Bamenohl, Finnentrop
Oberliga - Westfalen Team List
Westfalia Rhynern
ASC Dortmund
Preußen Münster II
SG Wattenscheid 09
Lippstadt 08
Gievenbeck
Arminia II
Victoria Clarholz
Sprockhovel
Türkspor Dortmund
Eintracht Rheine
Erkenschwick
Verl II
Ennepetal
Hiltrup
Vreden
Rot Weiss Ahlen
Schermbeck
Finnentrop / Bamenohl
Oberliga - Westfalen Stadiums
Wersestadion
Ahlen, Germany
SPORTCLUB Arena
Verl, Germany
Klein Arena
Sprockhövel, Germany
Sportplatz Bamenohl
Finnentrop, Germany
Poststadion Kunstrasen 1
Verl, Germany
Waldstadion Aplerbeck
Dortmund, Germany
Kümpel+Hellmeister-Arena
Hamm, Germany
Bezirkssportanlage Rußheide
Bielefeld, Germany
Kunstrasenplatz Mendeplatz 2
Dortmund, Germany
Bremenstadion
Ennepetal, Germany
Volksbank-Arena
Schermbeck, Germany
Liebelt-Arena
Lippstadt, Germany
Hamalandstadion
Vreden, Germany
LVM-Youngstars-Arena
Münster, Germany
Senger Arena
Münster, Germany
Rasenplatz TuS Hiltrup
Münster, Germany
Stimberg-Stadion
Oer-Erkenschwick, Germany
OBI-Arena
Rheine, Germany
Holzhofstadion
Herzebrock, Germany
Lohrheidestadion
Bochum, Germany