Live Football (Soccer) Score of Oberliga - Westfalen 2026
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Oberliga - Westfalen Team List
Westfalia Rhynern
ASC Dortmund
Preußen Münster II
SG Wattenscheid 09
Lippstadt 08
Gievenbeck
Arminia II
Victoria Clarholz
Sprockhovel
Türkspor Dortmund
Eintracht Rheine
Erkenschwick
Verl II
Ennepetal
Hiltrup
Vreden
Rot Weiss Ahlen
Schermbeck
Finnentrop / Bamenohl
Oberliga - Westfalen Stadiums
Wersestadion
Ahlen, Germany
SPORTCLUB Arena
Verl, Germany
Klein Arena
Sprockhövel, Germany
Sportplatz Bamenohl
Finnentrop, Germany
Poststadion Kunstrasen 1
Verl, Germany
Waldstadion Aplerbeck
Dortmund, Germany
Kümpel+Hellmeister-Arena
Hamm, Germany
Bezirkssportanlage Rußheide
Bielefeld, Germany
Kunstrasenplatz Mendeplatz 2
Dortmund, Germany
Bremenstadion
Ennepetal, Germany
Volksbank-Arena
Schermbeck, Germany
Liebelt-Arena
Lippstadt, Germany
Hamalandstadion
Vreden, Germany
LVM-Youngstars-Arena
Münster, Germany
Senger Arena
Münster, Germany
Rasenplatz TuS Hiltrup
Münster, Germany
Stimberg-Stadion
Oer-Erkenschwick, Germany
OBI-Arena
Rheine, Germany
Holzhofstadion
Herzebrock, Germany
Lohrheidestadion
Bochum, Germany