Live Football (Soccer) Score of Regionalliga - Bayern 2026
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Regionalliga - Bayern Team List
Nürnberg II
Würzburger Kickers
SpVgg Unterhaching
Illertissen
Bayern München II
Vilzing
Aubstadt
Wacker Burghausen
Ansbach
Buchbach
Eichstätt
Schwaben Augsburg
Memmingen
Bayreuth
Augsburg II
Greuther Fürth II
Viktoria Aschaffenburg
Hankofen-Hailing
Cham
Kirchanschöring
Regionalliga - Bayern Stadiums
Liqui-Moly-Stadion
Eichstätt, Germany
Stadion am Schönbusch
Aschaffenburg, Germany
Xaver-Bertsch-Sportpark
Ansbach, Germany
Manfred-Zollner-Stadion
Cham, Germany
Memminger Arena
Memmingen, Germany
Sportpark Ronhof Thomas Sommer
Fürth, Germany
AKON ARENA
Würzburg, Germany
NGN-Arena
Aubstadt, Germany
Hans-Walter-Wild-Stadion
Bayreuth, Germany
Vöhlin-Stadion
Illertissen, Germany
Maierhofer Bau - Stadion
Leiblfing, Germany
Max-Morlock-Platz im Sportpark Valznerweiher
Nürnberg, Germany
Uhlsport Park
Unterhaching, Germany
Wacker-Arena
Burghausen, Germany
Städtisches Stadion an der Grünwalder Straße
München, Germany
SMR-Arena
Buchbach, Germany
Rosenaustadion
Augsburg, Germany