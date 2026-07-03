Yesterday Regionalliga - Nord Football Matches
Matches not found
Regionalliga - Nord Team List
SV Meppen
SV Drochtersen/assel
VfB Oldenburg
SSV Jeddeloh
Phönix Lübeck
Hannover 96 II
Bremer Sv
Weiche Flensburg
Kickers Emden
Hamburger SV II
VfB Lübeck
HSC Hannover
Schöningen
Werder Bremen II
Eintracht Norderstedt
Altona 93
BW Lohne
St. Pauli II
Regionalliga - Nord Stadiums
Edmund-Plambeck-Stadion
Norderstedt, Germany
Ostfriesland-Stadion
Emden, Germany
Heinz von Heiden-Arena
Hannover, Germany
Wolfgang-Meyer-Sportanlage
Hamburg, Germany
Dietmar-Scholze-Stadion an der Lohmühle
Lübeck, Germany
Hänsch-Arena
Meppen, Germany
Weserstadion Platz 11
Bremen, Germany
Eilenriedestadion
Hannover, Germany
Heinz-Dettmer-Stadion
Lohne, Germany
Stadion Hoheluft
Hamburg, Germany
Adolf-Jäger-Kampfbahn
Hamburg, Germany
Manfred-Werner-Stadion
Flensburg, Germany
Elm-Stadion
Schöningen, Germany
HSC-Stadion Constantinstraße
Hannover-List, Germany
Marschwegstadion
Oldenburg, Germany
Kehdinger Stadion
Drochtersen, Germany
Stadion am Panzenberg
Bremen, Germany