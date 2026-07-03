Live Football (Soccer) Score of Regionalliga - West 2026

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Full Schedule

Today Matches

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Tomorrow Matches

Matches not found

TomorrowYesterday

Regionalliga - West Team List

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Fortuna Köln

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Rot-weiss Oberhausen

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Borussia M'gladbach II

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Schalke 04 II

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FC Gutersloh

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Borussia Dortmund II

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Sportfreunde Siegen

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Bonner SC

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Köln II

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Paderborn II

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Fortuna Düsseldorf II

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Sportfreunde Lotte

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FC Bocholt

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Bochum II

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SV Rodinghausen

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Wiedenbrück

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Wuppertaler SV

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SSVg Velbert

Regionalliga - West Stadiums

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Vonovia Ruhrstadion

Bochum, Germany

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IMS Arena

Velbert, Germany

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Häcker Wiehenstadion

Rödinghausen, Germany

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Parkstadion

Gelsenkirchen, Germany

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Home Deluxe Arena

Paderborn, Germany

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Südstadion

Köln, Germany

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Stadion Rote Erde

Dortmund, Germany

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Paul-Janes-Stadion

Düsseldorf, Germany

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Leimbachstadion

Siegen, Germany

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Heidewaldstadion

Gütersloh, Germany

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Stadion am Zoo

Wuppertal, Germany

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Stadion am Lotter Kreuz

Lotte, Germany

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Stadion Niederrhein

Oberhausen, Germany

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Sportpark Nord

Bonn, Germany

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Jahnstadion

Rheda-Wiedenbrück, Germany

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Grenzlandstadion

Mönchengladbach, Germany

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Franz-Kremer-Stadion

Köln, Germany