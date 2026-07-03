Live Football (Soccer) Score of Regionalliga - West 2026
Today Matches
Matches not found
Tomorrow Matches
Matches not found
Regionalliga - West Team List
Fortuna Köln
Rot-weiss Oberhausen
Borussia M'gladbach II
Schalke 04 II
FC Gutersloh
Borussia Dortmund II
Sportfreunde Siegen
Bonner SC
Köln II
Paderborn II
Fortuna Düsseldorf II
Sportfreunde Lotte
FC Bocholt
Bochum II
SV Rodinghausen
Wiedenbrück
Wuppertaler SV
SSVg Velbert
Regionalliga - West Stadiums
Vonovia Ruhrstadion
Bochum, Germany
IMS Arena
Velbert, Germany
Häcker Wiehenstadion
Rödinghausen, Germany
Parkstadion
Gelsenkirchen, Germany
Home Deluxe Arena
Paderborn, Germany
Südstadion
Köln, Germany
Stadion Rote Erde
Dortmund, Germany
Paul-Janes-Stadion
Düsseldorf, Germany
Leimbachstadion
Siegen, Germany
Heidewaldstadion
Gütersloh, Germany
Stadion am Zoo
Wuppertal, Germany
Stadion am Lotter Kreuz
Lotte, Germany
Stadion Niederrhein
Oberhausen, Germany
Sportpark Nord
Bonn, Germany
Jahnstadion
Rheda-Wiedenbrück, Germany
Grenzlandstadion
Mönchengladbach, Germany
Franz-Kremer-Stadion
Köln, Germany