AFC Challenge League Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

AFC Challenge League Team List

image

Svay Rieng

image

Al Kuwait

image

Manila Digger

image

Muras United

image

Al-Shabab

image

Al Arabi

image

Dewa United

image

Phnom Penh Crown

image

Al Ansar

image

Altyn Asyr

image

Falcons

image

Tainan City

image

Abdish-Ata

image

Al Seeb

image

Safa

image

Bashundhara Kings

image

Ezra

image

Paro

image

Regar-TadAZ

image

Abahani

image

Al Karama

image

Hottin

image

Khangarid

image

Maziya

image

Shan United

image

Taichung Futuro

image

Yangon United

AFC Challenge League Stadiums

image

Stadion im. Dolena Omurzakova

Bishkek, Kyrgyzstan

image

Changlimithang Stadium

Thimphu, Bhutan

image

Taipei Municipal Stadium

Taipei, Chinese-Taipei

image

Thuwunna Stadium

Yangon, Myanmar

image

Bangabandhu National Stadium

Dhaka, Bangladesh