Live Football (Soccer) Score of AFC Challenge League 2026
Full Schedule
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Tomorrow Matches
Matches not found
AFC Challenge League Team List
Svay Rieng
Al Kuwait
Manila Digger
Muras United
Al-Shabab
Al Arabi
Dewa United
Phnom Penh Crown
Al Ansar
Altyn Asyr
Falcons
Tainan City
Abdish-Ata
Al Seeb
Safa
Bashundhara Kings
Ezra
Paro
Regar-TadAZ
Abahani
Al Karama
Hottin
Khangarid
Maziya
Shan United
Taichung Futuro
Yangon United
AFC Challenge League Stadiums
Stadion im. Dolena Omurzakova
Bishkek, Kyrgyzstan
Changlimithang Stadium
Thimphu, Bhutan
Taipei Municipal Stadium
Taipei, Chinese-Taipei
Thuwunna Stadium
Yangon, Myanmar
Bangabandhu National Stadium
Dhaka, Bangladesh