Live Football (Soccer) Score of AFC Champions League Elite 2026
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AFC Champions League Elite Team List
Al-Ahli Jeddah
Machida Zelvia
Vissel Kobe
Al-Hilal Saudi FC
Al-Ittihad FC
Buriram United
Sanfrecce Hiroshima
Shabab Al Ahli Dubai
Tractor Sazi
Melbourne City
Al Wahda FC
Johor Darul Takzim FC
Al Sadd
Al-Duhail SC
FC Seoul
Gangwon FC
Chengdu Better City
Ulsan Hyundai FC
Sharjah FC
Al-Gharafa
Al Shorta
Nasaf
Shanghai Shenhua
SHANGHAI SIPG
Bangkok United
Sepahan FC
AFC Champions League Elite Stadiums
Khalifa International Stadium
Al Rayyan (Ar-Rayyan), Lebanon
Ulsan Munsu Football Stadium
Ulsan, South-Korea
Shanghai Stadium
Shanghai, China
Chang Arena
Buriram, Thailand
Machida Gion Stadium
Tokyo, Japan
Chuncheon Songam Stadium
Chuncheon, South-Korea
AAMI Park
Melbourne, Australia
Edion Peace Wing Hiroshima
Hiroshima, Japan
Seoul World Cup Stadium
Seoul, South-Korea
NOEVIR Stadium Kobe
Kobe, Japan