Live Football (Soccer) Score of AFC U17 Asian Cup - Qualification 2026

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TomorrowYesterday

AFC U17 Asian Cup - Qualification Team List

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IR Iran U17

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Australia U17

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China PR U17

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Indonesia U17

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Korea Republic U17

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Bahrain U17

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Japan U17

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Tajikistan U17

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Thailand U17

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Uzbekistan U17

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Laos U17

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Malaysia U17

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Vietnam U17

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Yemen U17

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Bhutan U17

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India U17

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Iraq U17

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Jordan U17

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Kuwait U17

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Oman U17

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Qatar U17

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Syria U17

AFC U17 Asian Cup - Qualification Stadiums

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Chonburi Daikin Stadium

Chonburi, Thailand

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Bishan Stadium

Singapore, Singapore

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Sân vận động Việt Trì

Việt Trì, Vietnam