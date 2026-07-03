Live Football (Soccer) Score of AFC U17 Asian Cup - Qualification 2026
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AFC U17 Asian Cup - Qualification Team List
IR Iran U17
Australia U17
China PR U17
Indonesia U17
Korea Republic U17
Bahrain U17
Japan U17
Tajikistan U17
Thailand U17
Uzbekistan U17
Laos U17
Malaysia U17
Vietnam U17
Yemen U17
Bhutan U17
India U17
Iraq U17
Jordan U17
Kuwait U17
Oman U17
Qatar U17
Syria U17
AFC U17 Asian Cup - Qualification Stadiums
Chonburi Daikin Stadium
Chonburi, Thailand
Bishan Stadium
Singapore, Singapore
Sân vận động Việt Trì
Việt Trì, Vietnam