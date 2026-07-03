Live Football (Soccer) Score of EAFF E-1 Football Championship - Qualification 2026

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EAFF E-1 Football Championship - Qualification Team List

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Hong Kong

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Chinese Taipei

EAFF E-1 Football Championship - Qualification Stadiums

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Mong Kok Stadium

Hong Kong, Hong-Kong