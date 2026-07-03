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Premier League International Cup Team List

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Borussia Dortmund II

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Real Sociedad II

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Dinamo Zagreb U21

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Borussia M'gladbach II

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Valencia U21

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Benfica B

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Anderlecht U21

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Everton U21

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Manchester United U21

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Real Madrid U21

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Sunderland U21

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Leeds United U21

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Brighton U21

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Manchester City U21

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Real Madrid II

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Athletic Club II

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Jong PSV U21

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Nottingham Forest U21

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RB Leipzig U21

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Wolves U21

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Crystal Palace U21

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Fulham U21

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Sporting CP B

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West Ham United U21

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Newcastle United U21

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Paris Saint-Germain U21

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Southampton U21

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Chelsea U21

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Leicester City U21

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Valencia II

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West Bromwich Albion U21