UEFA Championship - Women Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
UEFA Championship - Women Team List
England W
Spain W
France W
Germany W
Norway W
Sweden W
Italy W
Finland W
Switzerland W
Belgium W
Netherlands W
Poland W
Portugal W
Denmark W
Iceland W
Wales W
UEFA Championship - Women Stadiums
Stade de Tourbillon
Sion, Switzerland
Stadion Letzigrund
Zürich, Switzerland
St. Jakob-Park
Basel, Switzerland
Stadion Wankdorf
Bern, Switzerland
swissporarena
Luzern, Switzerland
kybunpark
St. Gallen, Switzerland
Stockhorn Arena
Thun, Switzerland