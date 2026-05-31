UEFA U17 Championship - Qualification Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
May 31, 2026
11:30 AM
Belgium U17 vs Estonia U17
UEFA U17 Championship - Qualification
No info
May 31, 2026
11:30 AM
Spain U17 vs Croatia U17
UEFA U17 Championship - Qualification
No info
Jun 01, 2026
11:30 AM
Denmark U17 vs Italy U17
UEFA U17 Championship - Qualification
No info
Jun 01, 2026
11:30 AM
France U17 vs Montenegro U17
UEFA U17 Championship - Qualification
No info
Jun 03, 2026
03:00 PM
Latvia U17 vs Albania U17
UEFA U17 Championship - Qualification
No info
Jun 06, 2026
03:00 PM
Ukraine U17 vs Latvia U17
UEFA U17 Championship - Qualification
No info
Jun 09, 2026
03:00 PM
Albania U17 vs Ukraine U17
UEFA U17 Championship - Qualification
No info
UEFA U17 Championship - Qualification Team List
Spain U17
Belgium U17
Croatia U17
Denmark U17
France U17
Italy U17
Republic of Ireland U17
Sweden U17
Hungary U17
Montenegro U17
Scotland U17
Bulgaria U17
Czech Republic U17
Israel U17
Romania U17
Netherlands U17
Turkey U17
Greece U17
Serbia U17
Austria U17
Finland U17
Iceland U17
Portugal U17
Switzerland U17
Cyprus U17
England U17
Georgia U17
Germany U17
Kazakhstan U17
Lithuania U17
Poland U17
Slovakia U17
Slovenia U17
Belarus U17
Faroe Islands U17
Wales U17
Moldova U17
Northern Ireland U17
Norway U17
Andorra U17
Armenia U17
Luxembourg U17
Latvia U17
San Marino U17
Ukraine U17
Azerbaijan U17
Albania U17
Malta U17
Estonia U17
Gibraltar U17
Kosovo U17
Liechtenstein U17