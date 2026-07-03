Live Football (Soccer) Score of UEFA U17 Championship - Qualification 2026

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UEFA U17 Championship - Qualification Team List

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Spain U17

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Belgium U17

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Croatia U17

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Denmark U17

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France U17

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Italy U17

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Republic of Ireland U17

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Sweden U17

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Hungary U17

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Montenegro U17

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Scotland U17

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Bulgaria U17

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Czech Republic U17

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Israel U17

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Romania U17

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Netherlands U17

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Turkey U17

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Greece U17

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Serbia U17

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Austria U17

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Finland U17

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Iceland U17

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Portugal U17

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Switzerland U17

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Cyprus U17

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England U17

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Georgia U17

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Germany U17

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Kazakhstan U17

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Lithuania U17

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Poland U17

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Slovakia U17

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Slovenia U17

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Belarus U17

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Faroe Islands U17

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Wales U17

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Moldova U17

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Northern Ireland U17

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Norway U17

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Andorra U17

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Armenia U17

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Luxembourg U17

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Latvia U17

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San Marino U17

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Ukraine U17

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Azerbaijan U17

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Albania U17

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Malta U17

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Estonia U17

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Gibraltar U17

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Kosovo U17

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Liechtenstein U17