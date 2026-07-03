Live Football (Soccer) Score of World Cup - U20 2026

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Tomorrow Matches

Matches not found

TomorrowYesterday

World Cup - U20 Team List

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Argentina U20

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Morocco U20

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Colombia U20

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France U20

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Japan U20

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Mexico U20

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Norway U20

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Spain U20

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Ukraine U20

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United States U20

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Chile U20

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Italy U20

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Korea Republic U20

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Nigeria U20

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Paraguay U20

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Australia U20

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New Zealand U20

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South Africa U20

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Brazil U20

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Cuba U20

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Egypt U20

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Panama U20

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Saudi Arabia U20

World Cup - U20 Stadiums

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Estadio Elías Figueroa Brander

Valparaíso, Chile

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Estadio Fiscal de Talca

Talca, Chile

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Estadio El Teniente

Rancagua, Chile

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Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos

Santiago de Chile, Chile