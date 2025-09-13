Campionato Primavera - 2 Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
Sep 13, 2025
01:00 PM
FeralpiSalò U19 vs Reggiana U19
Campionato Primavera - 2
No info
Sep 13, 2025
01:00 PM
Empoli U20 vs Monopoli U19
Campionato Primavera - 2
No info
May 30, 2026
01:00 PM
Modena U19 vs AlbinoLeffe U19
Campionato Primavera - 2
No info
Campionato Primavera - 2 Team List
Empoli U19
Lecco U19
Modena U19
Como U19
AlbinoLeffe U19
Pescara U19
Pro Vercelli U19
Spezia U19
Avellino U19
Perugia U19
Catanzaro U19
Benevento U19
Pisa U19
Sampdoria U19
Ternana U19
Reggiana U19
Monopoli U19
Virtus Entella U19
Vicenza U19
Udinese U19
Cittadella U19
Sudtirol U19
Bari U19
Ascoli U19
Brescia U19
Renate U19
Cosenza U19
Venezia U19
Padova U19
Palermo U19
Salernitana U19
Crotone U19
Campionato Primavera - 2 Stadiums
Intels Training Center Ferdeghini
La Spezia, Italy
Campo Sportivo Comunale
Caronno Pertusella, Italy
Campo Sportivo Tre Campanili
Bogliasco, Italy
Stadio Rigamonti Ceppi
Lecco, Italy