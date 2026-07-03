Live Football (Soccer) Score of Campionato Primavera - 2 2026

LiveUpcomingResults
Full Schedule

Today Matches

Matches not found

Tomorrow Matches

Matches not found

TomorrowYesterday

Campionato Primavera - 2 Team List

image

Empoli U19

image

Lecco U19

image

Modena U19

image

Como U19

image

AlbinoLeffe U19

image

Pescara U19

image

Pro Vercelli U19

image

Spezia U19

image

Avellino U19

image

Perugia U19

image

Catanzaro U19

image

Benevento U19

image

Pisa U19

image

Sampdoria U19

image

Ternana U19

image

Reggiana U19

image

Monopoli U19

image

Virtus Entella U19

image

Vicenza U19

image

Udinese U19

image

Cittadella U19

image

Sudtirol U19

image

Bari U19

image

Ascoli U19

image

Brescia U19

image

Renate U19

image

Cosenza U19

image

Venezia U19

image

Padova U19

image

Palermo U19

image

Salernitana U19

image

Crotone U19

Campionato Primavera - 2 Stadiums

image

Intels Training Center Ferdeghini

La Spezia, Italy

image

Campo Sportivo Comunale

Caronno Pertusella, Italy

image

Campo Sportivo Tre Campanili

Bogliasco, Italy

image

Stadio Rigamonti Ceppi

Lecco, Italy