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Athletic Carpi

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Audace Cerignola

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Benevento

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Campobasso FC

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Casarano

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Foggia

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Juventus U23

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Perugia

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SS Monopoli

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Torres

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Trapani 1905

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Brescia

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Dolomiti Bellunesi

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Albinoleffe

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AZ Picerno

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Bra

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Casertana

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Catania

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Cavese

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Cittadella

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Cosenza

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Giana Erminio

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Gubbio

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Guidonia Montecelio 1937

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Livorno

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Novara

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Pergolettese

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Pianese

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Pineto

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Pontedera

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Pro Patria

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Rimini

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Salernitana

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Siracusa

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Team Altamura

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Trento

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Triestina

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Union Brescia

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Vicenza Virtus

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Virtus Verona

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Vis Pesaro

Coppa Italia Serie C Stadiums

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Stadio Comunale Mimmo Pavone

Pineto, Italy

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Allianz Stadium

Torino, Italy

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Stadio Giuseppe Capozza

Casarano, Italy

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Stadio Tommaso Dal Molin

Arzignano, Italy

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Avicor Stadium Selvapiana

Campobasso, Italy

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Stadio Comunale Gavagnin-Nocini

Verona, Italy

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Stadio Renato Curi

Perugia, Italy

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Stadio Ezio Scida

Crotone, Italy

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Stadio Arechi

Salerno, Italy

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Stadio Sandro Cabassi

Carpi, Italy

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Stadio Carlo Speroni

Busto Arsizio, Italy

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Stadio Giuseppe Voltini

Crema, Italy

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Stadio Comunale Alfredo Viviani

Potenza, Italy

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Stadio Comunale Donato Curcio

Picerno, Italy

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Stadio Comunale Bruno Benelli

Ravenna, Italy

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Stadio Silvio Piola

Vercelli, Italy

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Stadio Comunale Alberto De Cristofaro

Giugliano in Campania, Italy

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Stadio Città di Arezzo

Arezzo, Italy

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Stadio Vanni Sanna

Sassari, Italy

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Stadio Comunale

Gorgonzola, Italy

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Stadio Tullo Morgagni

Forlì, Italy

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Stadio Romeo Menti

Vicenza, Italy

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Stadio Vito Simone Veneziani

Monopoli, Italy

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Stadio Ciro Vigorito

Benevento, Italy

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Stadio Libero Liberati

Terni, Italy

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Stadio Comunale Domenico Francioni

Latina, Italy

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AlbinoLeffe Stadium

Zanica, Italy

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Stadio Comunale Pino Zaccheria

Foggia, Italy

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Stadio Riviera delle Palme

San Benedetto del Tronto, Italy